«Нажмете "один" — телефон заблокируют»: новосибирцев пугают мошенническим опросом для вакцинированных от ковида

В Новосибирске разошлась фейковая рассылка для вакцинированных от ковида
В Новосибирске по чатам WhatsApp массово рассылают сообщения о новом виде мошенничества. Мошенники, по словам автора сообщения, в этот раз спрашивают о вакцинации и просят нажать цифру 1 на телефоне.
— Пришла вот такая информация, попросили из нашей полиции всем рассказать. Уже есть пострадавшие. Новая афера: звонят с телефона и просят нажать 1, если сделали прививку. Как нажмете 1, сразу же телефон станет заблокирован, и далее телефон взломан. У многих привязаны банковские карты. Так что будьте осторожны, когда вам будут поступать подобные звонки. Поместите это в свои групповые чаты. Передайте родным и близким людям эту информацию. Пусть будут осторожнее. Уже есть случаи с этой схемой, — говорится в сообщении.
К сообщению обычно прикрепляется фотография из отделения Сбербанка. На фотографии клиентов Сбербанка предупреждают не открывать сообщение от судебных приставов. Так, по утверждению в сообщении, могут списать деньги с карты.
Такое технически невозможно
Как рассказали в пресс-службе Сбербанка, они не имеют отношения к данному сообщению, в том числе к фотографии, которая прикреплена. Также средства с приложения «Сбербанк Онлайн» не могут быть списаны, если клиент просто откроет сообщение. Как уверили специалисты банка, такое технически невозможно.
— Мы не рекомендуем переходить по ссылкам из подозрительных СМС, не сообщать никому коды и пароли и в случае появления любых подозрительных операций по счету незамедлительно обращаться в банк. Предлагая банковские продукты и создавая мобильные финансовые сервисы, банк внимательно изучает угрозы мошенничества и реализует адекватные механизмы защиты денежных средств и информации о клиентах в различных каналах обслуживания, — сообщили в банке.
В Сбербанке также напомнили, что клиент может в приложении поставить ограничение на сумму перевода со своих счетов.
Что говорят в полиции
Как рассказали корреспонденту НГС в МВД по Новосибирской области, в полицию заявления о таком способе мошенничества не поступали.
— Сообщаем, что обращения граждан по факту мошеннических действий, совершенных путем блокировки или взлома сотового телефона с использованием комбинации телефонной кнопки под цифрой 1, в ГУ МВД России по Новосибирской области в 2021 году не поступали, — рассказали в пресс-службе полиции.
Они также напомнили, что следует осторожно относиться к рассылаемой через мессенджеры информации, которая содержит предостережения от правоохранительных органов.
— Стоит ориентироваться на официальные источники информации и не заниматься рассылкой вирусных сообщений в чатах, — посоветовали в МВД по Новосибирской области.
Телефонное мошенничество
За сентябрь в Новосибирской области было зарегистрировано 776 преступлений по статье «Мошенничество», которые совершены в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Из них 324 напрямую связаны с мошенничеством с помощью мобильного телефона.
Самый распространенный способ телефонного обмана — всё еще звонки от «сотрудников банка».
— Осуществление мошенниками звонков потерпевшим от имени сотрудника банка или под предлогом получения компенсаций (под видом сотрудников банка, под предлогом сохранения денежных средств), после чего они убеждают потерпевших перевести денежные средства на другие счета (абонентские номера), или под предлогом получения компенсации за ранее приобретенные некачественные товары (БАДы) убеждают переводить денежные средства, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Помимо этого, с помощью интернета мошенники дублируют известные сайты, в том числе сайты магазинов, и потерпевшие переводят деньги. Или с помощью сайтов объявлений создают ложные сообщения о продажах чего-либо. Потерпевший переводит деньги в счет оплаты товара, но товара так и не получает.
Знаменитый способ мошенничества — взлом страничек в социальных сетях.
— Использование мошенниками социальных сетей путем взлома страниц настоящих пользователей или создание фейковой страницы с аналогичными данными настоящего пользователя, после чего осуществляют рассылку сообщений от их имени потерпевшим с просьбой занять денежные средства или оказать помощь, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
В полиции также напоминают, что мошенники используют фейковые страницы по предоставлению услуг по оформлению онлайн-займов. Они просят потерпевших оплатить услуги по оформлению займов, страховку, оплату курьерской доставки, и новосибирцы переводят средства мошенникам, но займы так и не получают.
Потерпевшие также отдают деньги мошенникам, чтобы инвестировать куда-либо.
НГС рассказывал истории новосибирцев, для которых покупки в интернет-магазинах закончились потерей денег. Какие сюрпризы подстерегают любителей шопинга на диване, как не попасться в руки интернет-мошенникам, а если всё же угодил в их сети, то как выбраться с минимальными потерями, прочитайте в нашем материале.