«Нажмете "один" — телефон заблокируют»: новосибирцев пугают мошенническим опросом для вакцинированных от ковида

В Новосибирске по чатам WhatsApp массово рассылают сообщения о новом виде мошенничества. Мошенники, по словам автора сообщения, в этот раз спрашивают о вакцинации и просят нажать цифру 1 на телефоне.

— Пришла вот такая информация, попросили из нашей полиции всем рассказать. Уже есть пострадавшие. Новая афера: звонят с телефона и просят нажать 1, если сделали прививку. Как нажмете 1, сразу же телефон станет заблокирован, и далее телефон взломан. У многих привязаны банковские карты. Так что будьте осторожны, когда вам будут поступать подобные звонки. Поместите это в свои групповые чаты. Передайте родным и близким людям эту информацию. Пусть будут осторожнее. Уже есть случаи с этой схемой, — говорится в сообщении.