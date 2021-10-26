Как покупки в интернет-магазинах закончились потерей денег. Истории сибиряков, попавших в лапы мошенников

В последнее время шопинг в интернете стал обычным делом: мы покупаем буквально всё — от красивой кофточки и модных сапог до дорогого телефона или электроинструмента. Но социальные сети сегодня освоили не только обычные пользователи, но и мошенники. Особенно вольготно они чувствуют себя в Инстаграме. На начальном этапе потенциальным покупателям товары и услуги описываются со всей мощью первоклассного маркетинга, но затем клиент отправляется в бан. Какие сюрпризы подстерегают любителей шопинга на диване, как не попасться в руки интернет-мошенникам, а если всё же угодил в их сети, то как выбраться с минимальными потерями — читайте в материале НГС.
Вместо трека — бан
Всё большее количество людей в социальных сетях привлекают яркие фотографии с обзорами покупок, сделанных в различных интернет-магазинах. Особенно пестрит заманчивыми предложениями Инстаграм. Но всегда ли увиденное на картинке совпадает с доставленным в посылке? Как показывает практика, долгожданная покупка бывает гораздо хуже ожидаемой, но по цене оригинала. А порой приходит и вовсе что-то совсем другое. Однако бывает и так, что после оплаты заказа продавец загадочным образом «уходит в тень»: перестает реагировать и отвечать на сообщения клиента.
По статистике в 2020 году на территории Новосибирской области зарегистрировано 5469 преступлений по статье «Мошенничество», совершенных в сфере информационно телекоммуникационных технологий, из них раскрыто 757. За 9 месяцев этого года правоохранителями зафиксировано 4053 преступления, из них раскрыто 553.
Жительница Новосибирска Юлия П. стала одной из множества обманутых интернет-покупателей. Блуждая по просторам Инстаграма, девушка наткнулась на публикацию в сторис одного из интернет-магазинов, где активно «промоутировали» осенние коллекции. Юлии магазин понравился, и тренч как раз был актуален для покупки, и цена не кусалась. Она выбрала модель, связалась через директ с представителем интернет-бутика, уточнила детали: ткань, размер, сроки доставки — девушку всё устроило.
Когда представитель интернет-магазина предложила Юлии оплатить заказ переводом на карту, ее это ничуть не смутило, так как опыт покупок в Инстаграме имелся и такой способ оплаты здесь предлагается повсеместно, а с мошенничеством сталкиваться не приходилось. Девушка заплатила пять тысяч рублей. На следующий день она решила уточнить сроки отправки и трек номер для отслеживания посылки. В сообщении ей ответили, что всё хорошо, в ближайшее время ей отправят трек.
Она пролистала переписку с аккаунт-менеджером бутика и обратила внимание на очень подозрительную деталь.
— Из диалога исчез номер карты, по которой мне предложили отправить платеж. Я не стала себя заранее накручивать, ведь ровно сутки назад со мной по ту сторону были активны: присылали фото упакованного тренча, а потом сообщали, что ждут курьера, — рассказывает Юля.
Прошли еще сутки, и девушка вновь обратилась к продавцу с просьбой предоставить трек, но ей не ответили.
— Мои сообщения и вопросы просто игнорировали. Я набрала в поиске наименование магазина и увидела кучу негатива: люди писали, что это мошенники и что они не отправляют покупки и тому подобное. Я снова им написала, приложив скриншоты отзывов. Меня тут же заблокировали, ну и, соответственно, ничего не отправили. А позже я увидела «свой» тренч в других реальных интернет-магазинах, только по цене гораздо выше, заявленной мошенниками. Но с фото точь-в-точь, как я видела на страничке липового продавца.
Как новосибирец дважды пострадал на «Авито»
Несмотря на предостережения правоохранительных органов и новости о мошенниках в СМИ, число обманутых в интернет-магазинах покупателях ежедневно растет.
Несколько недель новосибирец Андрей К. искал редкую матрицу для своего ноутбука и вот наконец-то нашел на «Авито».
Однако продавец не хотел отправлять через доставку «Авито», сказал, мол, работает по предоплате. Андрей попросил выслать фото матрицы и положить сверху на нее ручку, чтобы понять, что это не фейк. «Продавец» прислал. Новосибирец перевел пять тысяч, после чего тот пропал.
Спустя какое-то время молодой человек решил еще раз испытать судьбу — купить товар на том же «Авито». Им стала подержанная стиральная машины.
— Я нашел организацию, которая, судя по профилю, продает много «стиралок», и связался по переписке с продавцом. Со мной вежливо общались, я заказал с доставкой, выяснил, когда водитель будет в моем районе. Мы договорились, и после этого продавец попросил 50% предоплаты ему на карту либо привезти деньги к ним в офис в Искитиме. Ехать в Искитим мне было неудобно, и времени на это не было, поэтому я перевел деньги, — рассказывает Андрей.
Продолжение истории очевидно: в назначенное время никакой доставки не произошло. На вопросы Андрею по телефону отвечали уклончиво и невнятно, мол, водитель не успел и доставку перенесли на другой день. Потом продавец и вовсе пропал.
Где деньги, Ир?
Жительница Новосибирска Елена В. вместе с другими любительницами интернет-шопинга заказывала вещи в так называемых совместных покупках — так выходило на порядок дешевле. Продавец Ирина Агуреева вела во «ВКонтакте» и Инстаграме две страницы для совместных покупок. Сначала всё было неплохо, всё заказанное приходило вовремя и соответствующего качества. Но с января 2021 года начались задержки с доставкой товаров, в марте заказы вообще не привезли, деньги не отдали, на связь продавец не выходила.
— Я и еще несколько пострадавших написали заявление в полицию. Продавец объявилась, она сказала, что болела коронавирусом, потому деятельность не вела. Но деньги-то мы ей все переводили: от 500 рублей и до нескольких тысяч. Раз заказы у поставщиков она не делала, значит, наши деньги присвоила. После визита в полицию нескольким участникам группы она деньги вернула. Но когда узнала, что нам пришел отказ в возбуждении уголовного дела, она перестала возвращать деньги остальным, — возмущается Елена.
Еще одна сибирячка Анита Б. увидела в Инстаграме рекламу бизибордов (деревянная доска с различными элементами для развития мелкой моторики и мышления ребенка. — Прим. ред.) и решила заказать своему ребенку. В переписке в директе ей скинули реквизиты, она оплатила и в подтверждение отправила чек продавцу.
— Мне обещали отправить товар в течение трех дней. На следующий день решила уточнить по доставке, но оказалось, что меня уже заблокировали. На данный момент этого профиля уже не существует, а сайт высвечивается как мошеннический, — рассказала собеседница.
Ряды жертв мошенников пополнила и жительница Новосибирска Татьяна Е. В интернет-магазине shon_online девушка заказала для любимого мужчины поло:
— Подписчиков у магазина было много, я почитала отзывы, вроде похожи на реальные, но внутри всё равно что-то подсказывало, что лохотрон. И надо было прислушаться к своей интуиции после того, как сотрудник магазина мне сам написал: «Когда будет оплата?» Но всё же решила испытать судьбу и перевести деньги, — говорит Татьяна.
Как уже можно догадаться, ни номера трека для отслеживания доставки, ни саму посылку сибирячка не получила. После многочисленных вопросов о своем заказе интернет-магазин заблокировал девушку.
Как еще обманывают любителей интернет-шопинга
Популярным средством для наживы является создание интернет-магазинов известных сайтов, так называемых дублеров. Мошенники создают сайт-дублер, название и оформление которого визуально схоже с названием и оформлением настоящего сайта, при этом производят замену реквизитов для оплаты товара, указывая подконтрольные им счета (карты). Также они используют сайт интернет-магазина, специально созданного для хищения денег (не осуществляя продажу товаров), говорят в полиции.
— Для различных мошеннических схем используют популярные сайты бесплатных объявлений, на которых размещают объявления с ложной информацией о продаже того или иного товара, в результате чего потерпевшие переводят деньги в счет оплаты товара, но товар не получают. Существует и такой вариант обмана: потерпевший размещает объявление о продаже товара на различных общедоступных сайтах. Ему поступает звонок от мошенника, заверяющего, что желает приобрести товар и оплатить незамедлительно через интернет-доставку того или иного сайта, после чего направляет продавцу ссылку для проведения платежа. Когда потерпевший проходит по ссылке, ему предлагается заполнить форму для оплаты, в которую нужно внести все реквизиты карты (номер, срок действия, контрольный номер с оборотной стороны). После заполнения формы происходит списание денежных средств, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.
Несмотря на то что обманутые интернет-покупатели делятся в соцсетях историями о недобросовестных продавцах, а ежедневно в СМИ рассказывают о новых случаях подобных преступлений, люди продолжают шопиться в сомнительных интернет-магазинах. Объясняют они это широким ассортиментом, эксклюзивностью представленных товаров, красивыми картинками и доступными ценами. При этом, как правило, каждый думает: «Мошенники? О, со мной это точно не произойдет».
В случае совершения покупок через интернет-магазины в полиции рекомендуют следовать простым правилам:
— необходимо выбирать магазин, предлагающий забрать товар самовывозом, при необходимости заказать доставку товара (самый безопасный способ оплаты товара — после его получения);
— не предоставлять и не сообщать свои персональные данные, в том числе банковские карты (счета), не убедившись в безопасности их передачи.
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