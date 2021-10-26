Как покупки в интернет-магазинах закончились потерей денег. Истории сибиряков, попавших в лапы мошенников

Когда представитель интернет-магазина предложила Юлии оплатить заказ переводом на карту, ее это ничуть не смутило, так как опыт покупок в Инстаграме имелся и такой способ оплаты здесь предлагается повсеместно, а с мошенничеством сталкиваться не приходилось. Девушка заплатила пять тысяч рублей. На следующий день она решила уточнить сроки отправки и трек номер для отслеживания посылки. В сообщении ей ответили, что всё хорошо, в ближайшее время ей отправят трек.



Она пролистала переписку с аккаунт-менеджером бутика и обратила внимание на очень подозрительную деталь.



— Из диалога исчез номер карты, по которой мне предложили отправить платеж. Я не стала себя заранее накручивать, ведь ровно сутки назад со мной по ту сторону были активны: присылали фото упакованного тренча, а потом сообщали, что ждут курьера, — рассказывает Юля.



Прошли еще сутки, и девушка вновь обратилась к продавцу с просьбой предоставить трек, но ей не ответили.



— Мои сообщения и вопросы просто игнорировали. Я набрала в поиске наименование магазина и увидела кучу негатива: люди писали, что это мошенники и что они не отправляют покупки и тому подобное. Я снова им написала, приложив скриншоты отзывов. Меня тут же заблокировали, ну и, соответственно, ничего не отправили. А позже я увидела «свой» тренч в других реальных интернет-магазинах, только по цене гораздо выше, заявленной мошенниками. Но с фото точь-в-точь, как я видела на страничке липового продавца.

