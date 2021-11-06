Камеры наблюдения сняли, как двое мужчин напали на молодую женщину

В Дзержинском районе Новосибирска двое мужчин зашли в подъезд жилого дома и возле лифта напали на молодую женщину. Сейчас их разыскивает полиция.

Как сообщили в полиции, нападение произошло 2 ноября в 19:22 в подъезде дома 7/1 на улице Кошурникова. Двое мужчин подошли к 29-летней женщине, которая стояла у лифта, и силой забрали у нее сумку. В сумке было четыре тысячи рублей, банковские карты и документы.