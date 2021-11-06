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Камеры наблюдения сняли, как двое мужчин напали на молодую женщину

Грабителей разыскивает полиция

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Полиция объявила грабителей в розыск

Полиция объявила грабителей в розыск

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Двое мужчин напали на женщину в доме на Кошурникова

В Дзержинском районе Новосибирска двое мужчин зашли в подъезд жилого дома и возле лифта напали на молодую женщину. Сейчас их разыскивает полиция.

Как сообщили в полиции, нападение произошло 2 ноября в 19:22 в подъезде дома 7/1 на улице Кошурникова. Двое мужчин подошли к 29-летней женщине, которая стояла у лифта, и силой забрали у нее сумку. В сумке было четыре тысячи рублей, банковские карты и документы.

— Приметы разыскиваемых: первый — мужчина возраст около 40 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, был одет в темную куртку и темную шапку, второй — мужчина, возраст около 20–25 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, был одет в темную куртку, — уточнили приметы в ГУ МВД по Новосибирской области.

После нападения мужчины пошли в кафе неподалеку

После нападения мужчины пошли в кафе неподалеку

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Полиции известно, что после ограбления мужчины пошли в кафе на Кошурникова, — ко входу в заведение полицейских привела служебно-разыскная собака.

Полиция просит помочь в поисках подозреваемых в преступлении. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (групповой грабеж с применением насилия).

В конце октября в Новосибирске суд вынес приговор 34-летнему мужчине, которого обвинили в грабеже, похищении, распространении сведений о частной жизни и вымогательстве. Он совершил эти преступления в отношении своей знакомой девушки.

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нападениеполицияграбеж
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