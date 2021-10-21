Следователи решили прекратить дело об аварии с Blablacar — пострадавшая до сих пор парализована

В МВД по Кемеровской области было заведено уголовное дело 27 января 2020 года. Лариса в это время проходила дорогостоящее лечение. 20 сентября 2021 года Ларисе Дорожкиной сообщили, что расследование прекращается из-за истечения срока давности.

— Ко мне однажды приезжал следователь. Спустя три месяца, как я вернулась из больницы. Приезжал следователь, завели уголовное дело, и на этом закончились. Они говорили о том, что по маме была неизвестна степень тяжести. Маме дали квоту на операцию, но так как случился коронавирус, больницы были закрыты. Когда больницы открылись, была большая очередь, но буквально вчера маме сделали операцию в Барнауле. И до всего этого времени не могли дело отправить в производство, потому что была не понятна степень тяжести по маме. Мне говорили, что это будет известно после того, как ее прооперируют, а также говорили, что у нашего дела нет срока давности, — рассказала Лариса Дорожкина.

20 сентября Лариса Дорожкина несколько раз созванивалась со следователем и сделала запись одного из разговоров — ее она предоставила в редакцию НГС.