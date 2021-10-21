Следователи решили прекратить дело об аварии с Blablacar — пострадавшая до сих пор парализована

Жительница Новосибирска 48-летняя Лариса Дорожкина, пострадавшая в аварии в 2019 году, узнала, что следователи полиции собираются прекратить расследование уголовного дела о ДТП.
В сентябре 2019 года Лариса Дорожкина поехала с водителем из Blablacar в Кемеровскую область, и на трассе он пошел на обгон. В результате столкновения «Жигули» перевернулась 8 раз. У мамы девушки Татьяны Ивановны — черепно-мозговая травма и, как впоследствии выяснили, серьезные повреждения руки. У Ларисы были обнаружены множественный переломы и произошел разрыв спинного мозга, что лишило ее способности двигаться, она оказалась парализована и прикована к инвалидному креслу. Сейчас она может двигать только руками.
В МВД по Кемеровской области было заведено уголовное дело 27 января 2020 года. Лариса в это время проходила дорогостоящее лечение. 20 сентября 2021 года Ларисе Дорожкиной сообщили, что расследование прекращается из-за истечения срока давности.
— Ко мне однажды приезжал следователь. Спустя три месяца, как я вернулась из больницы. Приезжал следователь, завели уголовное дело, и на этом закончились. Они говорили о том, что по маме была неизвестна степень тяжести. Маме дали квоту на операцию, но так как случился коронавирус, больницы были закрыты. Когда больницы открылись, была большая очередь, но буквально вчера маме сделали операцию в Барнауле. И до всего этого времени не могли дело отправить в производство, потому что была не понятна степень тяжести по маме. Мне говорили, что это будет известно после того, как ее прооперируют, а также говорили, что у нашего дела нет срока давности, — рассказала Лариса Дорожкина.
20 сентября Лариса Дорожкина несколько раз созванивалась со следователем и сделала запись одного из разговоров — ее она предоставила в редакцию НГС.
— Обвиняемый подписал заявление на прекращение. Как я и говорила вам, — утверждает следователь на записи.
Следователь представилась как Марина Кляйн. Но это был не та следователь, которая прежде вела дело, оказалось, что первая ушла в декрет. Марина Кляйн отказалась в телефонном разговоре называть свою должность и звание. Она сказала, что пришлет эту информацию в уведомлении.
— Я у нее спросила, почему закрывают. Она сказала, что срок давности прошел. Мне сказали, что максимум, что они могут сделать, это перевести из разряда уголовное в административное. Вы понимаете, что он искалечил двух людей. И ему просто выпишут штраф. Последний раз он мне написал на вотсап в ноябре прошлого года и после этого не звонит, не пишет, не проявляет себя, — сообщила Лариса Дорожкина.
Как сообщил корреспонденту НГС водитель «Жигулей» Фамиль Бахтияров, 20 сентября он подписал документ о прекращении уголовного дела.
— Дело прекратили, потому что уже два года прошло. Там, может быть, суд будет. Я не знаю ничего, — рассказал Фамиль Бахтияров.
НГС направил запрос в МВД по Кемеровской области.
Мы подробно рассказывали историю Ларисы Дорожкиной в октябре 2020 года. Женщина рассказала, как проходило ее лечение и как изменила ее жизнь.