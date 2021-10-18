Дело о жестоком убийстве новосибирского таксиста дошло до суда

В Новосибирской области до суда дошло дело бывшего воспитателя и студентки, 29-летнего Евгения Вокалова и 20-летней Виктории Ивановой. Их обвиняют в жестоком убийстве таксиста.

— По версии следователей вечером, 12 сентября 2020 года, женщина, действуя согласно разработанному вторым злоумышленником плану, договорилась со стоявшим на привокзальной площади в Барабинске мужчиной о поездке на его автомобиле в Чулым. Женщина села в машину совместно со вторым фигурантом на заднее пассажирское сиденье, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.