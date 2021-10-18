Дело о жестоком убийстве новосибирского таксиста дошло до суда

В Новосибирской области до суда дошло дело бывшего воспитателя и студентки, 29-летнего Евгения Вокалова и 20-летней Виктории Ивановой. Их обвиняют в жестоком убийстве таксиста.
— По версии следователей вечером, 12 сентября 2020 года, женщина, действуя согласно разработанному вторым злоумышленником плану, договорилась со стоявшим на привокзальной площади в Барабинске мужчиной о поездке на его автомобиле в Чулым. Женщина села в машину совместно со вторым фигурантом на заднее пассажирское сиденье, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.
Предполагается, что ночью, 13 сентября, во время пути, Евгений попросил водителя остановиться и накинул ему удавку на шею.
— Водитель стал сопротивляться и для этого продолжил движение на автомобиле, набрав большую скорость. Понимая, что в одиночку с ним не справится, обвиняемый передал концы удавки подельнице, а сам перелез на переднее сиденье, откуда нанес таксисту не менее 39 ударов по голове и конечностям. Смерть потерпевшего наступила через непродолжительное время от асфиксии в результате сдавления шеи удавкой, — сказали в прокуратуре.
После этого, по версии следствия, обвиняемые утопили тело водителя в Иткульском озере.
Машину сожгли, перед этим похитив из багажника
Мужчина не высказал отношение к предъявленному обвинению, женщина вину не признала.
Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Новосибирский областной суд для рассмотрения по существу. Наказание по статье за убийство предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.
Вокалова и Иванову обвиняют по пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем»). Мужчина обвиняется еще и по ч. 1 ст. 226 УК РФ, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Хищение огнестрельного оружия и кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину»).
Мы уже рассказывали подробности этого преступления. Обвиняемый Евгений работал воспитателем в детском саду, там его характеризовали как доброго человека, который хорошо ладил с детьми.