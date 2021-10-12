Дело «Зимней вишни»: на скамье подсудимых — 8 человек. Какой срок их ждет?

После этого он зачитал показания самих обвиняемых, которые вошли в приговор. Например, Антюшин в своих показаниях сообщал, что сигнал о пожаре поступил на мониторы охраны, но в здании звуковой сигнал не сработал. Поэтому он нажал на кнопку не сразу, так как думал, что всё запустится в автоматическом режиме. Однако кнопка не сработала и пожарная сигнализация и система оповещения не запустились.



— Звуковые оповещения отображались только на мониторе Антюшина, то есть сигнализацию было слышно только у него в кабинете, — зачитал судья.



Генин в своих показаниях отметил, что охранник сообщил ему, что знает короткий путь до кинозала. Пожарный поверил ему, так как это соответствовало тем планам-схемам, которые у него были. Также судья зачитал, что звено Генина спасли одного из пострадавших — Михаила Трусова, а после этого помогали тушить пожар.



— Вместе с тем виновность каждого из подсудимых в совершении ими преступных деяний, которые им инкриминируют, безусловно, последовательны и состоятельны, подтверждаются совокупностью доказательств и со стороны обвинения, и со стороны судебного заседания суда, — сказал судья.



Приговор будут читать до 14 октября.



Что с остальными делами?

Всего после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» было возбуждено четыре уголовных дела. Кроме первого только одно на данный момент перешло к стадии судебных прений. Обвиняемыми по этому делу проходят бывший начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиля Комкова, ее сын Эдуард Комков, начальник отдела указанной инспекции Светлана Шенгерей и директор строительной компании ООО «ИСК «Ресурс»», партнер Комкова Никита Чередниченко. Прокуратура просит для них от 8 лет до 21 года заключения, а также штрафы до 450 миллионов рублей.



Еще в одном деле фигурантом является Вячеслав Вишневский, совладелец «Зимней вишни». Ему предъявлено обвинение по статье 291 УК РФ — дача взятки в особо крупном размере. Сейчас это уголовное дело рассматривается в суде.



По версии следствия, в 2013–2014 годах Вишневский, который тогда возглавлял «ККК», передал взятку 7 миллионов рублей Танзиле Комковой. Деньги по липовому договору были перечислены в ООО «ИСК «Ресурс», который возглавляли Эдуард Комков и Никита Чередниченко. Впоследствии их обналичили, а взамен Комкова закрыла глаза на явные нарушения при реконструкции здания второй очереди «Зимней вишни». Шенгерей же составляя акт обследования здания ТЦ, внесла в него недостоверные данные о выполненных работах.



И последнее дело, возбужденное после трагедии в «Зимней вишне», — в отношении Александра Мамонтова и Григория Терентьева. Это бывший глава ГУ МЧС России по Кемеровской области и бывший начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Кузбасса. Их обвиняют в халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ), а Мамонтова еще и в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В суде еще изучают доказательства.