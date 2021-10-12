Дело «Зимней вишни»: на скамье подсудимых — 8 человек. Какой срок их ждет?

30 сентября в Ленинском районном суде Кемерова началось оглашение приговора по первому делу «Зимней вишни».
Напомним, пожар в кемеровском ТРЦ произошел 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, 37 из которых — дети.
Обвиняемыми по этому делу проходят 8 человек: руководство и сотрудники ТЦ, пожарные и сотрудники компании, которая обслуживала пожарную сигнализацию.
Еще 30 сентября, в первый день оглашения приговора, судья сообщил, что это займет несколько дней. Расписание на данный момент сформировано до конца этой недели.
Мы побывали на всех прошедших судебных заседаниях. Коротко рассказываем, что уже сообщил судья в приговоре.
Кто обвиняемый?
Подсудимыми по этому делу проходят:
- гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок;
- гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания — собственник ТЦ) Юлия Богданова;
- технический директор комбината Георгий Соболев;
- сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин.
- начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин;
- начальник службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы, который руководил тушением ТЦ, Андрей Бурсин;
- руководитель компании «Системный интегратор» (компания, отвечавшая за обслуживание противопожарной сигнализации) Игорь Полозиненко;
- подчиненный Полозиненко, инженер противопожарной системы Александр Никитин.
Под стражей содержатся только четверо — Богданова, Судденок, Соболев и Антюшин.
Богданову, Судденок и Соболева обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности (ч. 3 ст. 219 УК РФ) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). По первой статье все трое частично признали свою вину.
Никитина и Полозиненко обвиняют по ч. 3 ст. 219 УК РФ, а Антюшин — только по ч. 3 ст. 238 УК РФ. Бурсина и Генина судят за халатность (ч. 3 ст. 293 УК РФ).
В качестве наказания во время прений гособвинение запросило для Юлии Богдановой максимально возможный срок — 14 с половиной лет колонии, для Надежды Судденок — 14 лет, для Георгия Соболева — 13 лет. Сергею Антюшину прокурор просит назначить 9 с половиной лет колонии, Игорю Полозиненко — 6 лет и 8 месяцев, Александру Никитину — 5 с половиной лет, Сергею Генину — 5 лет, а Андрею Бурсину — 6 лет лишения свободы.
Что сказал суд в приговоре?
Во время первого дня оглашения приговора большая часть времени была посвящена Юлии Богдановой. Судья зачитал, что она знала о том, что в «Зимней вишне» были нарушения требований пожарной безопасности, но «оказывала услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Специально для этого Богданова искала подконтрольных ей людей и освобождала под них должности.
—...Реализуя ранее озвученный умысел, Богданова не позднее 30.08.2016 встретилась с ранее знакомой Судденок, с которой у нее сложились доверительные отношения, и зная, что последняя нуждается в работе, обладает большим опытом работы с персоналом <...>, осознавая общественную опасность своих действий, посвятила последнюю в свои преступные намерения по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, и предложила войти в состав организованной группы под ее руководством для оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, — сказал судья во время зачитывания приговора.
После этого, в 2017 году, Богданова встретилась с Соболевым и предложила ему стать техническим директором «ККК».
Во время зачитывания приговора судья сообщил, что было не так в ТРЦ «Зимняя вишня» во время его работы. Например, двери эвакуации были закрыты, ключи находились у охраны, часть помещений не была оборудована системой пожаротушения, план эвакуации не соответствовал действительности, система порошкового пожаротушения не была подключена к системе оповещения и другие. Всё это в дальнейшем привело к трагедии.
— Таким образом, руководители ТРЦ длительное время умышленно оказывали услуги, не отвечающие безопасности и создающие угрозу жизни и здоровью потребителей, — говорится в приговоре.
Во второй день оглашения приговора, 5 октября, судья зачитал должностные инструкции и обязанности Богдановой, Соболева, Судденок, Полозиненко и Никитина.
Судья сообщил, что при необходимой внимательности Богданова, Соболев и Судденок могли предвидеть негативные последствия нарушения пожарной безопасности.
На следующий день судья продолжил зачитывать должностные инструкции Александра Никитина и Сергея Антюшина, а также упущения в их работе.
Суд отметил, что Никитин — дипломированный повар-кондитер, но выполнял работу по техническому обслуживанию «Зимней вишни».
Также судья отметил, что охранник Сергей Антюшин заметил на мониторах задымление, но не нажал кнопку, чтобы сработали системы оповещения. Хотя знал, что это надо сделать. Также Антюшин не обеспечил эвакуацию, не встретил пожарных, не сообщил им, где находятся люди и какие пути эвакуации есть в ТЦ.
Четвертый день зачтения приговора был посвящен событиям 25 марта 2018 года и действиям пожарных — Сергея Генина и Андрея Бурсина.
Судья сообщил, что 25 марта 2018 года Генин получил план по тушению комплекса зданий ТРЦ, который был составлен и утвержден в 2015 году. Этот план предусматривал, что общее число людей, которое может находиться в ТРЦ «Зимняя вишня», составляет более 2500 человек и для их спасения нужно выбирать кратчайшие и наиболее безопасные пути. Этот план Сергей Генин изучал в машине с 16:04 до 16:12.
Судья сообщил, что Генин получил от очевидца Ананьева сведения о том, что на 4-м этаже в кинозале много людей, в том числе детей, и их нужно срочно спасать. Они вместе зашли в ТРЦ, но там навстречу пожарным прибежал охранник, который сообщил, что покажет короткий путь.
— Генин <...> проявил преступную небрежность, не предвидя наступление общественно опасных последствий и смерти двух и более лиц, хотя при должной внимательности должен был и мог предвидеть, небрежно относясь к своим должностным обязанностям <...>, направил возглавляемое им звено ГДЗС к дальнему лестничному маршу, находящемуся в юго-восточной части ТРЦ, хотя Генин достоверно знал кратчайший путь со слов Ананьева и изученных планов-схем, — говорится в приговоре.
В итоге пожарные уперлись в закрытую дверь, вернулись и пошли по тому пути, который показывал Ананьев. Однако время, которое могло быть использовано для обнаружения и спасения людей, было потрачено.
После этого судья впервые за время оглашения приговора зачитал не только имена и даты рождения погибших, а также то, от чего они погибли и какие травмы у них были обнаружены.
— ….труп которой обгорел, токсическая концентрация карбоксигемоглобина в крови 96%, наличие копоти в дыхательных путях указывает на прижизненное пребывание в очаге пожара и не исключает возможности наступления смерти от гипоксического воздействия оксида углерода, зачитал судья.
После этого судья перешел к Андрею Бурсину.
— По прибытии на место тушения пожара Бурсин в нарушение боевого устава <...> неверно определил ранг пожара, из-за чего на место были выделены 7 единиц техники вместо предусмотренных по рангу пожара
Ранг пожара был повышен только спустя время.
После этого он зачитал показания самих обвиняемых, которые вошли в приговор. Например, Антюшин в своих показаниях сообщал, что сигнал о пожаре поступил на мониторы охраны, но в здании звуковой сигнал не сработал. Поэтому он нажал на кнопку не сразу, так как думал, что всё запустится в автоматическом режиме. Однако кнопка не сработала и пожарная сигнализация и система оповещения не запустились.
— Звуковые оповещения отображались только на мониторе Антюшина, то есть сигнализацию было слышно только у него в кабинете, — зачитал судья.
Генин в своих показаниях отметил, что охранник сообщил ему, что знает короткий путь до кинозала. Пожарный поверил ему, так как это соответствовало тем планам-схемам, которые у него были. Также судья зачитал, что звено Генина спасли одного из пострадавших — Михаила Трусова, а после этого помогали тушить пожар.
— Вместе с тем виновность каждого из подсудимых в совершении ими преступных деяний, которые им инкриминируют, безусловно, последовательны и состоятельны, подтверждаются совокупностью доказательств и со стороны обвинения, и со стороны судебного заседания суда, — сказал судья.
Приговор будут читать до 14 октября.
Что с остальными делами?
Всего после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» было возбуждено четыре уголовных дела. Кроме первого только одно на данный момент перешло к стадии судебных прений. Обвиняемыми по этому делу проходят бывший начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиля Комкова, ее сын Эдуард Комков, начальник отдела указанной инспекции Светлана Шенгерей и директор строительной компании ООО «ИСК «Ресурс»», партнер Комкова Никита Чередниченко. Прокуратура просит для них от 8 лет до 21 года заключения, а также штрафы до 450 миллионов рублей.
Еще в одном деле фигурантом является Вячеслав Вишневский, совладелец «Зимней вишни». Ему предъявлено обвинение по статье 291 УК РФ — дача взятки в особо крупном размере. Сейчас это уголовное дело рассматривается в суде.
По версии следствия, в 2013–2014 годах Вишневский, который тогда возглавлял «ККК», передал взятку 7 миллионов рублей Танзиле Комковой. Деньги по липовому договору были перечислены в ООО «ИСК «Ресурс», который возглавляли Эдуард Комков и Никита Чередниченко. Впоследствии их обналичили, а взамен Комкова закрыла глаза на явные нарушения при реконструкции здания второй очереди «Зимней вишни». Шенгерей же составляя акт обследования здания ТЦ, внесла в него недостоверные данные о выполненных работах.
И последнее дело, возбужденное после трагедии в «Зимней вишне», — в отношении Александра Мамонтова и Григория Терентьева. Это бывший глава ГУ МЧС России по Кемеровской области и бывший начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Кузбасса. Их обвиняют в халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ), а Мамонтова еще и в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В суде еще изучают доказательства.