В Новосибирске подрядчика обвинили в мошенничестве — он готовил территорию для нового ЛДС

Сегодня, 8 октября, стало известно, что новосибирская прокуратура передаст в суд дело о хищении бюджетных денег. Их должны были потратить на подготовку территории для строительства ледовой арены, но подрядчик «Стройтехсервис» не выполнил некоторые работы.



По данным сервиса «Контур.Фокус», «Стройтехсервис» выиграл контракт на вырубку деревьев в октябре 2018 года. Он снизил цену с 7,1 млн рублей до 4,85 млн. Фирма также становилась победителем торгов на строительство фельдшерско-акушерских пунктов в районах Новосибирской области по заказу Управления капитального строительства. Также «Стройтехсервис» поставил модульное сооружение для школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду. Общая сумма заключенных контрактов компании — 346,2 млн рублей. С 2011 года фирму возглавляли Вилаяд Байрам Оглы Абдуллаев и Рустам Амгулахович Судуев. В декабре 2018 года руководителем стал Сафарали Гудрат Оглы Сафаралиев, в прокуратуре пояснили, что в мошенничестве обвиняют его. Выручка «Стройтехсервиса» в 2020 году составила 32,6 млн рублей, чистая прибыль — 1,3 млн.