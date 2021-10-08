В Новосибирске подрядчика обвинили в мошенничестве — он готовил территорию для нового ЛДС

В Новосибирске будут судить подрядчика, который готовил площадку для ЛДС
Сегодня, 8 октября, стало известно, что новосибирская прокуратура передаст в суд дело о хищении бюджетных денег. Их должны были потратить на подготовку территории для строительства ледовой арены, но подрядчик «Стройтехсервис» не выполнил некоторые работы.
По данным сервиса «Контур.Фокус», «Стройтехсервис» выиграл контракт на вырубку деревьев в октябре 2018 года. Он снизил цену с 7,1 млн рублей до 4,85 млн. Фирма также становилась победителем торгов на строительство фельдшерско-акушерских пунктов в районах Новосибирской области по заказу Управления капитального строительства. Также «Стройтехсервис» поставил модульное сооружение для школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду. Общая сумма заключенных контрактов компании — 346,2 млн рублей. С 2011 года фирму возглавляли Вилаяд Байрам Оглы Абдуллаев и Рустам Амгулахович Судуев. В декабре 2018 года руководителем стал Сафарали Гудрат Оглы Сафаралиев, в прокуратуре пояснили, что в мошенничестве обвиняют его. Выручка «Стройтехсервиса» в 2020 году составила 32,6 млн рублей, чистая прибыль — 1,3 млн.
По версии следствия, в 2018 году Сафарлиев предоставил заказчику — Управлению капитального строительства региона — фиктивные документы о якобы выполненных работах.
— Впоследствии на расчетный счет организации были перечислены бюджетные денежные средства в размере 2,3 млн рублей, которыми директор распорядился по своему усмотрению, — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Новосибирской области.
Руководителя фирмы обвиняют в мошенничестве, совершенном лицом с использованием служебного положения в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дело направят в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.
В 2021 году выяснилось, что строительство ледовой арены, которую должны сдать к молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году, отстает от графика, а работникам не платят зарплату. НГС разобрался, почему так вышло, успеют ли сдать объект и что будет, если ЛДС не достроят в срок. Читайте об этом в нашем материале.