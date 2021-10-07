Убийца 16-летней Карины Залесовой не сможет выйти из колонии по УДО — он постоянно нарушает правила

Уже в колонии Марку Конькову исполнилось 18 лет. После этого адвокат семьи Коньковых Ирина Нохрина обратилась в суд с кассационной жалобой: она попросила отменить часть приговора — решение, которое удовлетворило гражданский иск Залесовых. Адвокат указала, что Залесовы должны требовать выплату денег не с родителей Марка, а с него самого, так как он уже достиг совершеннолетия. В итоге президиум Новосибирского областного суда отменил эту часть приговора и снова направил дело в Первомайский районный суд, чтобы другой состав судей принял решение о выплате убытков и компенсации морального вреда.



Ко времени рассмотрения кассационной жалобы родители Марка Конькова компенсировали Залесовым всего 42 тысячи рублей — по 21 тысяче каждому из родителей Карины, рассказывал ранее представитель потерпевших адвокат Денис Садовский.



По его словам, в январе 2018 года Первомайский районный суд Новосибирска вынес новое решение по гражданскому иску из уголовного дела. Он уменьшил сумму компенсации и решил взыскать ее с Марка Конькова, а не с его родителей.

