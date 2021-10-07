Убийца 16-летней Карины Залесовой не сможет выйти из колонии по УДО — он постоянно нарушает правила

Убийцу 16-летней сибирячки Карины Залесовой не отпустят из колонии по УДО
Марк Коньков, который в 2015 году в Новосибирске жестоко убил свою сверстницу —
— У него возникло право условно-досрочного освобождения, а также на переход в колонию-поселение, как и у любого осужденного. Но на УДО он рассчитывать не может — характеризуется негативно, имеет 35 взысканий, состоит на всевозможных профилактических учетах, ущерб не возмещает активно, — рассказал корреспонденту НГС начальник отдела по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний прокуратуры Новосибирской области Равиль Исрафилов.
Марк Коньков в колонии, например, отказывался выполнять поручения начальника отряда, отказывался помогать в благоустройстве территории колонии.
— Есть статья 106 УИК РФ «Привлечение осужденных к лишению свободы к работам без оплаты труда», согласно которой каждый осужденный, вне зависимости от того, работает он или нет, обязан выполнять порученную работу бесплатно. Он этого не делал. Неоднократно нарушал режим содержания, за что неоднократно помещался в штрафные помещения.
В мае 2021 года Марка Конькова признали злостным нарушителем режима содержания и перевели в строгие условия отбывания наказания.
— Там он по-прежнему нарушал распорядок дня и негативно влиял на оперативную обстановку, после чего в августе 2021 года его перевели в помещение камерного типа сроком на 6 месяцев, где он содержится в настоящее время. Строже только единое помещение камерного типа. А следующее уже тюремный режим, — объяснил Равиль Исрафилов. — У него нет ни одного поощрения за всё время отбывания наказания, только одни нарушения. Среди них — неповиновение сотрудникам, после подъема не вставал в нужное время, одежда не соответствовала требованиям. Нужно здороваться с администрацией и на «вы» разговаривать — он не реагировал правильно.
Сейчас Марк Коньков находится в помещении камерного типа.
— В обычном отряде он может несколько раз получать посылки и передачи на протяжении года, а здесь за полгода — только одну посылку либо одну передачу. Прогулки урезаны. Если бы он был правопослушным, он мог бы в отряде выходить в локальную зону, прогуливаться по графику, пойти на работу, в столовую. А здесь он закрыт и локализован от всех, потому что негативно влияет на среду в целом. С ним проводят более усиленную воспитательную работу, — добавил специалист.
Громкое убийство произошло 28 августа 2015 года в коттедже семьи Коньковых в Первомайском районе Новосибирска. Следователи насчитали на теле убитой школьницы Карины Залесовой не менее 25 ножевых ран. Подозреваемым в убийстве стал приятель школьницы Марк Коньков. Экспертиза показала, что он «ограниченно вменяем». В суде Коньков заявил, что «хотел убить и убил».
В октябре 2016 года Первомайский районный суд Новосибирска признал
Уже в колонии Марку Конькову исполнилось 18 лет. После этого адвокат семьи Коньковых Ирина Нохрина обратилась в суд с кассационной жалобой: она попросила отменить часть приговора — решение, которое удовлетворило гражданский иск Залесовых. Адвокат указала, что Залесовы должны требовать выплату денег не с родителей Марка, а с него самого, так как он уже достиг совершеннолетия. В итоге президиум Новосибирского областного суда отменил эту часть приговора и снова направил дело в Первомайский районный суд, чтобы другой состав судей принял решение о выплате убытков и компенсации морального вреда.
Ко времени рассмотрения кассационной жалобы родители Марка Конькова компенсировали Залесовым всего 42 тысячи рублей — по 21 тысяче каждому из родителей Карины, рассказывал ранее представитель потерпевших адвокат Денис Садовский.
По его словам, в январе 2018 года Первомайский районный суд Новосибирска вынес новое решение по гражданскому иску из уголовного дела. Он уменьшил сумму компенсации и решил взыскать ее с Марка Конькова, а не с его родителей.
Согласно решению суда, осужденный должен заплатить семье погибшей Карины Залесовой компенсацию морального вреда — по 800 тысяч рублей каждому из родителей. Кроме того, суд обязал Марка Конькова возместить им затраты на погребение — мама и папа Карины должны получить почти по 60 тысяч рублей.