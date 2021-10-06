В Новосибирске массово грабят гаражи — неизвестные не только вскрывают их, но и крадут полностью

Жители Новосибирска в разных частях города массово столкнулись с гаражными кражами и вскрытиями гаражей. Кто-то из новосибирцев просто обнаружил вскрытые двери, а у кого-то неизвестные унесли весь гараж.

«То, что внутри, не трогали»

В ночь с 5 на 6 октября массово вскрыли гаражи в корпоративе «Север» на Тайгинской. По словам членов гаражного кооператива, гаражи просто вскрыли, но изнутри ничего не взяли.



— В гаражах сломали только замки. То, что было внутри, не трогали, — рассказал один из владельцев гаража в кооперативе, пожелавший остаться анонимным. Его гараж не пострадал.

