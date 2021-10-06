В Новосибирске массово грабят гаражи — неизвестные не только вскрывают их, но и крадут полностью

В Новосибирске за одну ночь вскрыли 6 гаражей на Тайгинской
Жители Новосибирска в разных частях города массово столкнулись с гаражными кражами и вскрытиями гаражей. Кто-то из новосибирцев просто обнаружил вскрытые двери, а у кого-то неизвестные унесли весь гараж.
«То, что внутри, не трогали»
В ночь с 5 на 6 октября массово вскрыли гаражи в корпоративе «Север» на Тайгинской. По словам членов гаражного кооператива, гаражи просто вскрыли, но изнутри ничего не взяли.
— В гаражах сломали только замки. То, что было внутри, не трогали, — рассказал один из владельцев гаража в кооперативе, пожелавший остаться анонимным. Его гараж не пострадал.
Мужчина связывает взлом гаража с начавшейся приватизацией. Владелец также предполагает, что взломали гаражи должников.
— У нас сейчас идет приватизация этих гаражей. И все бесхозные гаражи будут приватизировать. У меня не вскрывали. Рядом два гаража вскрыли, — поделился владелец гаражей.
Как нам рассказал еще один владелец Артем (попросивший изменить свое имя), председатель кооператива уже заварил некоторые взломанные гаражи. Сам он отказался общаться с журналистами НГС. В полицию собственники гаражей не звонили.
— За сутки в настоящее время в отдел полиции №4 «Калининский» УМВД России по городу Новосибирску не поступало заявлений об инцидентах в гаражах, — подтвердили в МВД по Новосибирской области.
«Гаража нет — только яма»
Владелец гаража в другой части города, на улице Путевой в Ленинском районе, Александр купил гараж 14 сентября. Он уже был взломан. Оказалось, что у бывших владельцев раньше было два гаража, оба взломали.
После покупки Александр собирался заварить щеколды, но не успел. 21 сентября он узнал, что гаража больше нет.
— Вечером пасынок сказал: «Дядь Саш, а где наш гараж?» Я говорю: «Как где? На месте». «Нет гаража», — говорит. Я пришел, посмотрел, правда нет, яма одна стоит. Я наряд вызвал, а 23 сентября заявление написал утром. Сейчас жду результатов. Позавчера в прокуратуру написал заявление, потому что действий ноль было. По горячей линии позвонил тоже, оставил жалобу, — рассказал Александр.
Александр видит в действиях злоумышленников отработанную схему.
— Видимо, сперва вскрывают, ждут, будут заваривать или нет. Или ждут, пока бомжи местные все порастащат. Потом приезжают пилить. Причем это было средь бела дня. И свидетель подходил, спрашивал, они еще документы какие-то показали, что вроде бы купили этот гараж, — сообщил НГС Александр.
По такой же схеме — сначала вскрыли, а потом распилили — украли гараж у другого владельца гаража на Путевой — Николая. Мужчина в июне обнаружил, что его гараж вскрыли.
— Гараж этот мой, но пользовался им в основном отец. Он складывал туда инструменты, занимался ремонтом. Отца не стало, я сначала регулярно приезжал. А потом стал реже и реже. Гараж рядом с домом мамы находился, и в июне я решил туда съездить, а гараж оказался открыт. Одной «воротины» нет. Я вызвал полицию, они приехали довольно быстро. Два следователя приехали и один криминалист. Криминалист что-то посмотрел, даже, может, отпечатки снял. Следователь спросил, что там было, я продиктовал. Там инструменты были на 100 тысяч примерно, — рассказал НГС Николай.
Владелец гаража после того, как обнаружил, что его гараж вскрыли, написал заявление в полицию.
— Недели через три я приехал посмотреть, что там с гаражом. Думал его на металлолом сдать. Посмотрел, что изнутри всё вытащили и самого гаража на месте не было. Самый печальный факт, что соседи все знали, где живет мама, но никто никому ничего не сказал. Он месяц открытым стоял, — поделился Николай.
Другая владелица на Путевой связывает участившиеся кражи с подорожанием металла.
— В нашем кооперативе возле улицы Путевой стали грабить гаражи с середины лета. Крадут в основном только железные вещи. Мы думаем, что это целенаправленно на сдачу делается, потому что железо сейчас очень дорогое, — рассказала читательница НГС Александра.
Она посчитала, что за один гараж злоумышленники могут заработать до 40 тысяч рублей.
— Думаем, что тоже на железо, потому что средний вес таких гаражей 1,5–2 тонны. Сейчас железо стоит примерно 20–22 рубля за килограмм. Можно легко посчитать, что один гараж можно сдать за 30–40 тысяч рублей. Заявления в полицию написаны, но пока никого не нашли, — предположила Александра.
НГС направил запрос в МВД, чтобы узнать, как часто им поступают заявления о вскрытии гаражей и их распиле.
Летом мы рассказывали о новом тренде из «ТикТока», когда с машин горожан массово скручивают и воруют колпачки, которые крепятся на колеса. Жители города обсуждают это в социальных сетях и не понимают, что с этим делать. Некоторые пострадавшие даже обращаются в полицию, но наказание пока никто не понес.