Дети скручивают колпачки с автомобилей новосибирцев из-за трендов «ТикТока» — что говорят в полиции

В Новосибирске дети, следуя за трендом в «ТикТоке», скручивают колпачки с колес
В Новосибирск пришел тренд из «ТикТока», с машин горожан массово скручивают и воруют колпачки, которые крепятся на колеса. Жители города обсуждают это в социальных сетях и не понимают, что с этим делать. Некоторые пострадавшие даже обращаются в полицию, но наказание пока никто не понес.
Дети и «ТикТок»
Колпачки, конечно, скручивали и до тренда в «ТикТоке». Брендовые колпачки можно продать через интернет или сдать в шиномонтаж. Но в этом году это стало модно — сейчас дети делятся своими коллекциями колпачков в социальных сетях, в частности, в «ТикТоке».
В «ТикТоке» можно найти сотни видео с колпачками. Детские голоса рассказывают, какой у них улов за день, за три или за четыре часа.
Много видео снято взрослыми людьми, которые возмущаются, что у них колпачки скрутили. Их примерно столько же, сколько и видео с детьми, так что это тоже можно назвать своеобразным трендом.
Пострадавшие новосибирцы
Новосибирцы, у которых колпачки открутили, чаще всего меняют дорогие, брендовые на пластиковые.
— У меня был авто Nissan Wingroad. После того как с него скрутили колпачки, использую самые дешевые, пластиковые, и на другой машине, они никому не нужны, — рассказывает НГС Дмитрий Шульгин.
Жители Новосибирска в социальных сетях массово пишут про то, что у них скрутили колпачки. Одна из жительниц Горского микрорайона обращается к «малолетним воришкам» и их родителям:
— Детки, если вы хотите иметь коллекцию колпачков с автомобилей, не нужно их скручивать с авто, это называется мелкое хулиганство и воровство, просите у своих родителей деньги и покупайте их на Wildberries! Там их огромное количество от разных марок машин. Мы в детстве коллекционировали марки, значки и т.д., но мы не воровали их в магазинах и на почте, а покупали! Кто дал вам право трогать чужую собственность и пакостить?! Вот заработайте на машину, а потом скручивайте у нее всё, что вам вздумается. Уважаемые родители! А вот разве вы не видите и не интересуетесь, откуда у вашего ребенка такое количество разных колпачков с колес машин, где он это взял? Или вам всё равно, чем ваши дети на улице занимаются? — пишет жительница микрорайона в группе «ВКонтакте» «Горский микрорайон».
Сосредоточены дети в основном на дорогих, фирменных колпачках, стоимость которых может достигать нескольких тысяч.
— А что вы смеетесь, мои колпачки стоят 2500 рублей и на телефоне показывают давление в шинах, так я контролирую ситуацию на трассе и жизнь своей семьи. И я не хочу накручивать уши детям, которые пытаются скрутить мои датчики благодаря какому-то «ТикТоку», — пишет один из пользователей «ВКонтакте» в группе «Инцидент».
Многие новосибирцы придумывают, как несовершеннолетних можно наказать. В социальных сетях звучали предложения отвести детей в полицию, поговорить с родителями, но некоторые злятся так сильно, что хотят и «по ушам надавать», и применить более серьезные меры.
Но при этом большинство новосибирцев не обращаются в полицию, так как не видят в этом смысла.
— Телефоны в полиции не ищут по заявлениям, а тут колпачки какие-то. Самостоятельно кого-то искать тоже нет смысла. Рискуешь оказаться с проколотыми колесами или поцарапанным кузовом, — говорит Дмитрий Шульгин.
Что говорят в полиции
За первые шесть месяцев 2021 года в полицию обратилось 10 новосибирцев из-за открученных колпачков.
— За 6 месяцев 2021 года на территории Новосибирской области в 4 районах города (Заельцовский, Дзержинский, Октябрьский, Первомайский) и 3 районах области (Новосибирский, Карасукский, Барабинский) зарегистрировано 10 заявлений по факту кражи колпачков с автомобильных нипелей, из них только по 1 заявлению установлено, что к совершению противоправных действий причастны несовершеннолетние, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.
Но так как к краже были причастны несовершеннолетние, то дело не возбудили, с нарушителями сотрудники полиции провели профилактическую беседу.
За воровство колпачков предусмотрена и уголовная, и административная ответственность. В Административном кодексе существует статья 7.27 — «Мелкое хищение».
— Влечет наложение административного штрафа в размере до пятикратной стоимости имущества, но не менее трех тысяч рублей, либо административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до ста двадцати часов, — объяснили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Также в полиции напомнили о статье 158 УК РФ — «Кража».
— Наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.
В Новосибирске 31-летний житель Ленинского района попался на изготовлении и продаже поддельных ПЦР-тестов за 800 рублей — против него возбуждено уголовное дело.