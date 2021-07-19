Дети скручивают колпачки с автомобилей новосибирцев из-за трендов «ТикТока» — что говорят в полиции

Пострадавшие новосибирцы



Новосибирцы, у которых колпачки открутили, чаще всего меняют дорогие, брендовые на пластиковые.

— У меня был авто Nissan Wingroad. После того как с него скрутили колпачки, использую самые дешевые, пластиковые, и на другой машине, они никому не нужны, — рассказывает НГС Дмитрий Шульгин.

Жители Новосибирска в социальных сетях массово пишут про то, что у них скрутили колпачки. Одна из жительниц Горского микрорайона обращается к «малолетним воришкам» и их родителям:

— Детки, если вы хотите иметь коллекцию колпачков с автомобилей, не нужно их скручивать с авто, это называется мелкое хулиганство и воровство, просите у своих родителей деньги и покупайте их на Wildberries! Там их огромное количество от разных марок машин. Мы в детстве коллекционировали марки, значки и т.д., но мы не воровали их в магазинах и на почте, а покупали! Кто дал вам право трогать чужую собственность и пакостить?! Вот заработайте на машину, а потом скручивайте у нее всё, что вам вздумается. Уважаемые родители! А вот разве вы не видите и не интересуетесь, откуда у вашего ребенка такое количество разных колпачков с колес машин, где он это взял? Или вам всё равно, чем ваши дети на улице занимаются? — пишет жительница микрорайона в группе «ВКонтакте» «Горский микрорайон».