«Мне писали угрозы»

За раскрытие этого дела Руслан Белоконный получил грамоту от руководства и многочисленные угрозы от того, кого он посадил за решетку. До сих пор в Нижнем Тагиле по этому делу нет однозначного мнения. Экс- опер винит в этом сокрытие информации и недостаточную работу со СМИ.

— Мне постоянно писали угрозы в соцсетях и пишут до сих пор. Я подозреваю, что это Хазипов с зоны. Всё то время, что велось расследование и суд, он и его адвокат обвиняли меня во всех смертных грехах, сочиняли всякую чушь, что я друг Мхиторяна и покрываю его, хотя это они с Хазиповым друзья детства более 15 лет. Информации официальной не поступало, и люди верили любым слухам. А я, как действующий сотрудник полиции, не имел права давать комментарии, выступать в свою защиту, — вспоминает Руслан Белоконный. — Я подходил к руководству и просил: «Пожалуйста, опубликуйте доказательства». Но поддержки не дождался. Я чуть не сел в тюрьму за якобы превышение полномочий. Меня спасли только видеозаписи с признаниями главного свидетеля.

Бывший опер также объяснил, почему прятали труп двое, а сел в итоге один.

— У нас по закону — кто убивал — тот несет ответственность, а кто помогал избавляться от тела под угрозой расправы (Мхиторян утверждал, что молчал, потому что боялся Хазипова) и потом всё рассказал — тот освобождается.