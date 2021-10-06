В помещении для допроса колонии
— Даже если я его и убил, без трупа вы мне не докажете, — обвиняемый смотрел на оперативника и следователя с превосходством и легким презрением. Он был доволен собой и чувствовал себя уверенно: собирался в скором времени выйти на свободу. Еще бы, так хитро спрятать тело. А как гласит поговорка, нет тела — нет и дела!
— Ты будешь первым, кому докажем! — пообещал ему оперативник. Забегая вперед, скажем, он сдержит свое слово, но это будет стоить ему очень дорого.
Бесследное исчезновение и убийство детского хоккейного тренера Александра Чумарина наделало немало шума в Нижнем Тагиле несколько лет назад. А споры о том, кто его убил и почему, не утихают до сих пор. Тело его так и не нашли. Мрачная изнанка расследования этой трагической истории осталась за кадром. Журналисты Е1.RU рассказывают, как раскрыли одно из самых громких преступлений, и обнародуют материалы, долгое время державшиеся в тайне от широкой общественности.
— Хочется, чтобы знали всю правду об этом деле. До сих пор мне люди пишут. У многих есть сомнения в справедливости приговора. Все покрыто тайной — где истина и где ложь. Он [пропавший] так и лежит на дне карьера, под насыпью высотой с дом, — рассказал E1.RU Руслан Белоконный.
«Помогите найти человека»
Такие объявления появились в начале июля 2017 года в Нижнем Тагиле. 24-летний Александр Чумарин пропал 2 июля, родители забили тревогу уже на следующий день. Несмотря на молодой возраст, он был широко известен в городе — сначала играл за местный хоккейный клуб «Спутник», а потом тренировал детей. Съехал от родителей и снимал квартиру на пару с другом.
— Он был отзывчивый человек, душа компании. Никогда за спиной ничего плохого не делал. Сначала сам играл, потом перестал из-за травмы — плечо вылетало, на операцию и восстановление денег не было. Детей начал тренировать. Воспитанники его любили, родители уважали. Конфликтов ни с кем не было. Сам на рожон никогда не лез, но мог постоять за себя. Жену и детей не успел завести, — рассказал Юрий Николов, друг Александра.
Похожим образом пропавшего тренера характеризуют и другие его знакомые и даже полицейские, искавшие его.
— Мы были с ним ровесниками, жили рядом, друг друга знали, при встрече здоровались. Он был истинным фанатом своей работы. Когда ты работаешь по без вести пропавшему человеку, ты начинаешь понимать о нем всё: его переписку, звонки и так далее. И здесь меня удивило следующее:
Очень скоро стало понятно, что это не обычный загул. В день исчезновения Александр был с друзьями в «Девичьей башне» (тагильский ночной клуб. — Прим. ред.). Настроение у него было хорошее, это был первый день его отпуска, и он ни с кем не ссорился. В какой-то момент молодой хоккейный тренер собрался домой, попрощался с друзьями, вышел на улицу, поговорил по телефону и... бесследно пропал. Начались массовые поиски с участием полиции, волонтеров, местных жителей и поисковых отрядов.
Портрет Александра показывают на федеральных каналах, а в социальных сетях создают группы по его поиску. Обыскивают всю близлежащую местность, дома, водоемы и лесные массивы, проверяют версию несчастного случая. Но все тщетно. Так прошло полгода...
Отморозок из Сухолки
— Через полгода сотрудники полиции из отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задерживают девушку Марину (имя изменено). Она пошла на сделку со следствием и поделилась важной информацией. Рассказала, что ее запугивает ее молодой человек — 35-летний Самат Хазипов. В открытую говорит, что это он убил Александра Чумарина вместе с Гором Мхиторяном. Бьет, заставляет торговать наркотиками, — вспоминает Руслан Белоконный.
Имя Самата Хазипова уже было знакомо сотрудникам полиции. Житель Сухолки (Сухоложский поселок под Нижним Тагилом. — Прим. ред.) уже был несколько раз судим за грабежи, кражу, насилие в отношении представителя власти. При этом никогда не признавал вину, вел себя дерзко, всегда ходил с ножом и считался на районе отморозком. Часть грабежей и разбоев, в которых его подозревали (снимал в поселке золото с женщин под угрозой ножа), так и не смогли доказать. Никто не хотел с ним связываться, люди его боялись. Сталкивался с ним и Руслан.
— Я часто брал из архива нераскрытые дела и пробовал раскрывать их, одно меня зацепило. В 2014 году я поднял старое уголовное дело 2008 года, где двое ограбили безобидного инвалида, который работал уборщиком в детском саду, их не поймали, хотя инвалид их довольно точно описывал. Подумалось еще тогда — кем надо быть, чтобы ограбить такого человека? — рассказал Руслан Белоконный.
По приметам на грабителя был похож Самат Хазипов. На тот момент он уже сидел в тюрьме за другое преступление, через месяц ему надо было освобождаться. В это время он и встретился впервые с Белоконным.
— Я приехал со своим напарником Егором Кузнецовым. Шел 2014 год. Сроки давности истекали, оставалось меньше полугода. Я ему говорю: «Это был ты», он говорит: «Ты че, офигел, ты знаешь, кто я такой?» Он сидел на зоне как блатной, в отрицалове, в ШИЗО. Я ему говорю: «Спорим, я тебе докажу это». Нахожу его подельника, тот дает против него показания, и Хазипову добавляют еще 1,5 года.
На момент исчезновения Александра Чумарина Самат Хазипов уже освободился, но толком нигде не работал. Информацию о его причастности к исчезновению детского тренера, полученную от Марины, первоначально стали отрабатывать сотрудники управления полиции Нижнего Тагила, но безуспешно. Тогда информацию передают в отдел полиции
Задержание и полиграф
— Мы отнеслись к информации более серьезно, потому что мне попадался уже и Хазипов, и Мхиторян. Они занимались тем, что у кабаков пьяных били и забирали их вещи. Мхиторян тоже проходил по грабежам, угонам, был судим за кражу. У него имелся свой автосервис, — рассказывает Руслан.
По этому убийству он работал со своим напарником Федором Борисовым. Оперативники решили задержать и допросить Гора Мхиторяна. Найти его было непросто: мужчина не задерживался на одном месте, часто менял телефоны. Тогда Руслан позвонил ему и попросил покрасить машину, тот согласился. Вместо покраски хозяина автосервиса задержали и повезли на полиграф. Детектор лжи показал его полную осведомленность. После этого, 22 ноября, напарники задерживают Хазипова, он отказывается от полиграфа. Однако Мхиторян, напуганный перспективой сесть за убийство, рассказал полицейским всё.
— Я только от трупа помогал избавляться. Убивал Хазипов. Самату нужны были деньги на наркотики, он кололся, — сообщил полицейским Гор Мхиторян.
По его словам, у Хазипова с Чумариным произошел словесный конфликт на выходе из кафе. Александр был крепкий парень, себя в обиду не дал и ушел. После этого Хазипов сказал Мхиторяну проследовать за ним на машине до остановки, где молодой тренер ждал маршрутку. Там между ними опять состоялся разговор на повышенных тонах. «Я тебе ничего не отдам», — были последние слова Александра, после чего Хазипов достал из правого кармана нож и ударил ему в живот. Хоккейный тренер медленно осел и потерял сознание. После этого Хазипов погрузил его тело в багажник тонированной зеленой «восьмерки» и приказал везти на заброшенный Верхневыйский карьер (принадлежащий ОАО «ВГОК») недалеко от «Девичьей башни». Там он бросил тело на землю и столкнул ногой на дно карьера, в который каждый день самосвалы вываливают тонны шлака.
Зеленая «восьмерка»
Хазипов вырос в этом районе и знал местность, в детстве гулял на этих карьерах. Он понимал, что если труп не найдут, то и доказать убийство будет очень сложно, если вообще возможно. Понимали это и в полиции. Полученную информацию стали тщательно проверять, подняли все видеозаписи с уличных камер и нашли на них принадлежащую Гору тонированную темно-зеленую «восьмерку» на белых дисках, которая заезжала на карьер в воскресенье рано утром (когда пропал Чумарин) и через 20 минут вернулась с него.
— Как только Чумарин пропал, мы все видео изъяли со всех мест, где только возможно. Стали заново отсматривать. Это очень кропотливая работа — ты часами сидишь и смотришь каждый участок, искомый человек может мелькнуть всего на секунду. На эту «восьмерку» никто поначалу не обратил внимания, пока Гор не рассказал. Это была уже серьезная привязка и подтверждение. На въезде на карьер есть заправка. Брали видеозаписи оттуда, — рассказал Руслан.
Дальше сыщики запросили биллинги телефонов, использовавшихся у карьеров. Нашли и изъяли «восьмерку», ее спешно продали спустя две недели после исчезновения тренера. Внутренняя обшивка машины на месте багажника была вырвана до металлического каркаса.
Самат Хазипов сначала говорил, что в день убийства находился в отделе полиции за другой грабеж. Потом — что в это время был в больнице. Ничего из этого не подтвердилось. Однако кроме показаний Мхиторяна и подруги, против Самата в тот момент больше ничего не было. Тело, погребенное под насыпью высотой с девятиэтажный дом (более
Самат начал обвинять Руслана в превышении полномочий. Под давлением обвиняемого (он звонил им из СИЗО) Марина и Мхиторян попытались отказаться от своих слов, это наложилось на старый конфликт оперативника с высшим руководством. В результате против Белоконного началась служебная проверка. Его отстранили от дела и могли посадить, а убийца вышел бы на свободу.
«Мне грозил реальный срок»
— С самого начала информацию об убийстве Чумарина Хазиповым в управлении воспринимали скептически. Когда появилась видеозапись с машиной, ехавшей с карьера, подтверждающая показания Мхиторяна, стали говорить, что он был один. Мхиторян рассказал мне, что его просили дать такие показания, будто он случайно толкнул Чумарина, тот ударился головой, и его увезли. А про Хазипова — это якобы я заставил его сказать. Таким образом, дело отправили бы в суд за причинение смерти по неосторожности (
В то время он должен был уехать в командировку в Дагестан, прошел курс подготовки по борьбе с терроризмом, сдал на отлично все нормативы, но так и не уехал, потому что начались разбирательства. Чтобы доказать свою невиновность, Руслан показывает видео с допросом Мхиторяна, где последний без всякого нажима рассказывает сам все обстоятельства.
Затем оперативник нашел еще одно видео, как Александра Чумарина преследует от кафе приметная зеленая «восьмерка». На видео также заметно, как один из прохожих оборачивается и внимательно наблюдает за конфликтом, а потом уходит.
Кроме того, биллинг телефонов показал, что Мхиторян и Хазипов действительно были в тот день на карьере. После этого Белоконного вернули обратно в дело.
— Хазипов соглашается на полиграф Следственного комитета — дважды, возможно, решил, что сможет обмануть.
— После этого начальник Следственного комитета Ленинского района Антон Сергеевич Поклонов, профессионал своего дела, идет к Ибрагиму Абдулкадырову (глава полиции Нижнего Тагила. — Прим. ред.) и настаивает, чтобы меня обратно прикомандировали к этому делу с напарником Борисовым, — рассказал Руслан.
Напарники стали устанавливать свидетелей. Оказалось, что многие слышали, как Хазипов хвастался, что «потерял» Чумарина, а одному из друзей он даже подарил свой нож.
— После убийства он приехал в гараж, где распивал спиртное, и в присутствии других свидетелей подарил этот нож, которым убил Чумарина, парню по фамилии Косинов. Мхиторян предупредил, что этим ножом убили хоккеиста, но тот подумал, что это такая шутка. Еще одному свидетелю по фамилии Белоусов Хазипов рассказывал детали преступления. Все показания свидетели потом подтвердили на очных ставках, — вспоминает Руслан.
Нож этот изъяли и отправили на ДНК-экспертизу. Результат пришел уже после приговора суда и подтвердил показания свидетелей.
Нашли напарники даже водителя экскаватора, который видел, как двое мужчин неславянской внешности приехали на зеленой «восьмерке» и что-то скинули на дно карьера. Один из них при этом перекрестился, глядя на видневшуюся вдалеке церковь. А потом приехали еще раз, смотрели, насколько закопается тело. Самат Хазипов вину свою так и не признал, до последнего уверял, что стал жертвой полицейского произвола.
Суд
В суде обвиняемый вел себя активно — громко возмущался, матерился, требовал сменить судью, потом суд присяжных.
«Меня ваш беспредел уже *** (достал. — Прим. ред.)!» — кричал он в зале.
Он заявил, что его избивали полицейские. На вопрос, почему же он раньше не жаловался и не обращался к врачам, утверждал, что боялся.
Также Хазипов обвинял в убийстве свидетеля Мхиторяна, рассказывал, что тот проломил хоккеисту грудную клетку, а потом ездил на экскаваторе прятать тело в болото. Однако ничего из этого не подтвердилось.
Не подтвердилось и алиби Хазипова — он сначала утверждал, что был 2 июля в полиции, потом говорил, что лежал в больнице. В итоге он сообщил, что не помнит, где был в день убийства, однако биллинг его телефона показал, что находился он на карьере — дважды, когда скидывал тело и когда смотрел, насколько оно закопалось. А полиграф, который ему провели для верности два раза, указал на его причастность к этому преступлению.
Мать Самата Хазипова охарактеризовала его как доброго парня. Она считает, что на него повлияло окружение. Он не работал, жил на ее деньги.
О
Заслушав свидетелей и исследовав обширную доказательную базу, включая видеозаписи, суд признал Хазипова виновным.
В качестве смягчающего обстоятельства у него признали наличие двух детей — 7 и 15 лет, которым он никак не помогал, и имеющиеся хронические заболевания. В качестве отягчающего — состояние опьянения. Незадолго до убийства он пил в гараже с друзьями.
Путем сложения наказаний за убийство Александра Чумарина и грабеж, совершенный позднее, Хазипов получил 13 лет колонии особого режима. Он обжаловал свой приговор в апелляции и кассации. Но первоначальное решение осталось в силе.
Мать убитого хоккейного тренера до сих пор тяжело переживает эту трагедию.
— Суд и все, что произошло, мне до сих пор кажется каким-то нереальным, пока не нашли его тело.
«Мне писали угрозы»
За раскрытие этого дела Руслан Белоконный получил грамоту от руководства и многочисленные угрозы от того, кого он посадил за решетку. До сих пор в Нижнем Тагиле по этому делу нет однозначного мнения. Экс- опер винит в этом сокрытие информации и недостаточную работу со СМИ.
— Мне постоянно писали угрозы в соцсетях и пишут до сих пор. Я подозреваю, что это Хазипов с зоны. Всё то время, что велось расследование и суд, он и его адвокат обвиняли меня во всех смертных грехах, сочиняли всякую чушь, что я друг Мхиторяна и покрываю его, хотя это они с Хазиповым друзья детства более 15 лет. Информации официальной не поступало, и люди верили любым слухам. А я, как действующий сотрудник полиции, не имел права давать комментарии, выступать в свою защиту, — вспоминает Руслан Белоконный. — Я подходил к руководству и просил: «Пожалуйста, опубликуйте доказательства». Но поддержки не дождался. Я чуть не сел в тюрьму за якобы превышение полномочий. Меня спасли только видеозаписи с признаниями главного свидетеля.
Бывший опер также объяснил, почему прятали труп двое, а сел в итоге один.
— У нас по закону — кто убивал — тот несет ответственность, а кто помогал избавляться от тела под угрозой расправы (Мхиторян утверждал, что молчал, потому что боялся Хазипова) и потом всё рассказал — тот освобождается.
На нем [Горе Мхиторяне] все обвинение держалось. Пришлось пойти на этот компромисс [сделать его свидетелем и не привлекать за сокрытие преступления]. За это я прошу прощения у родителей Александра. К сожалению, таковы особенности закона,— говорит Руслан.
Кстати, о законе. 27 мая 2020 года оперативника уволили из органов после публикации удостоверения в поддержку человека, рассказывающего о проблемах в полиции. Потом против него и вовсе возбудили уголовное дело после служебной проверки, инициатором которой был он сам (звучит странно, но факт). Борьба следователей с Русланом Белоконным продолжается и по сей день.