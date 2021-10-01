Два сибиряка похитили парня и требовали от него 350 тысяч рублей

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело в отношении
Как сообщили в Следственном комитете, днем 14 сентября в районе дома на Богдана Хмельницкого, 16 они силой затолкали в автомобиль
— Перевозили последнего по территории города и, применяя насилие, требовали у молодого человека денежные средства в сумме 350 тысяч рублей, — сообщили следователи.
В это же время в машине был еще и
— Одному из потерпевших удалось позвонить своим родственникам, которые сообщили о случившемся в правоохранительные органы. После чего, 15 сентября противоправные действия фигурантов по делу были пресечены сотрудниками полиции, — сказали в СК.
Подозреваемых задержали и поместили в СИЗО, они отказались от дачи показаний. Дело возбудили по п. п. «а», «г», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений).
Вечером 24 августа в Центральном районе Новосибирска неизвестные избили и похитили человека. Информация об этом появилась в новосибирских пабликах, а позже делом занялась полиция. До этого на камеры наблюдения попал инцидент на Виктора Уса — на видео двое мужчин силой ведут девушку и сажают в черный Mercedes-Benz.