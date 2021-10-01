Два сибиряка похитили парня и требовали от него 350 тысяч рублей

Вечером 24 августа в Центральном районе Новосибирска неизвестные избили и похитили человека. Информация об этом появилась в новосибирских пабликах, а позже делом занялась полиция. До этого на камеры наблюдения попал инцидент на Виктора Уса — на видео двое мужчин силой ведут девушку и сажают в черный Mercedes-Benz.