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Тема дняНовый угольный разрез под Новосибирском. Чей он?
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Два сибиряка похитили парня и требовали от него 350 тысяч рублей

Сейчас подозреваемых отправили в СИЗО

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Подозреваемые вымогали у парней деньги

Подозреваемые вымогали у парней деньги

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Новосибирские следователи возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего и 20-летнего парней. Их подозревают в похищении человека.

Как сообщили в Следственном комитете, днем 14 сентября в районе дома на Богдана Хмельницкого, 16 они силой затолкали в автомобиль 22-летнего потерпевшего.

— Перевозили последнего по территории города и, применяя насилие, требовали у молодого человека денежные средства в сумме 350 тысяч рублей, — сообщили следователи.

В это же время в машине был еще и 18-летний парень. Он сел в автомобиль добровольно, но уже в салоне подозреваемые начали вымогать у него 20 тысяч рублей.

— Одному из потерпевших удалось позвонить своим родственникам, которые сообщили о случившемся в правоохранительные органы. После чего, 15 сентября противоправные действия фигурантов по делу были пресечены сотрудниками полиции, — сказали в СК.

Подозреваемых задержали и поместили в СИЗО, они отказались от дачи показаний. Дело возбудили по п. п. «а», «г», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений).

Вечером 24 августа в Центральном районе Новосибирска неизвестные избили и похитили человека. Информация об этом появилась в новосибирских пабликах, а позже делом занялась полиция. До этого на камеры наблюдения попал инцидент на Виктора Уса — на видео двое мужчин силой ведут девушку и сажают в черный Mercedes-Benz.

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МВДСК
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