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«Деньги на ружье дал отец»: мать пермского стрелка, убившего шесть человек, дала показания

Сегодня СМИ опубликовали выдержки из ее допроса

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Следственный комитет возбудил уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело

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Мать Тимура Бекмансурова, застрелившего шесть человек в кампусе Пермского университета, допросили в Следственном комитете. Телеграм-канал Shot сегодня опубликовал ее допрос.

В показаниях женщина описывает сына как спокойного и заботливого. По ее словам, он очень любит животных, много читал на военную тему, в частности про Сирию, где раньше в командировке находился его отец — он военный.

— Никаких увлечений сына, кроме тем оружия и истории, я не знаю. Он практически всё время находился дома, — сообщила мать. — Могу сказать, что сын всегда не любил людей. Общался только с определенным кругом лиц, не любил шумные места, любил больше спокойствие, тишину.

Также мать рассказала, что в прошлом году в интернете сын заказал военную каску времен ВОВ. Летом он покрасил эту каску в черный цвет.

По словам женщины, ее сын постоянно болел бронхитом, ему был поставлен диагноз «астма». Мальчик рано освоил компьютер, с 7 лет начал играть в компьютерные игры на военную тематику. Сначала он играл с отцом, потом стал играть один.

Женщина рассказала, что ей пришлось переехать из Глазова в Пермь, потому что ей предложили должность главного бухгалтера. Сын остался жить в Глазове с бабушкой.

— Я каждые выходные ездила к ним, мы каждый день общались с сыном по «Скайпу», — отметила женщина. — В 2009-м мы с мужем расторгли брак, так как он не справился с ситуацией, что у нас родился больной ребенок. Он начал выпивать, по несколько дней не ночевал дома.

В 2014 году, когда сын окончил четвертый класс, женщина забрала его в Пермь.

— Мне кажется, сына с детства интересовала тема оружия, он часто разговаривал на эту тему с отцом, — добавила мать. — Последние три года он часто стал мне говорить, что когда ему исполнится 18 лет, он купит себе ружье. С какой целью оно ему нужно, не говорил. Я была категорически против этого. Он говорил, что оружие будет храниться в сейфе. Мой муж спокойно реагировал на эти слова сына и был не против этого, так как считал, что сын — мужчина и это нормально для него.

Как следует из допроса матери, в марте 2021 года сын категорически ей заявил, что он хочет купить охотничье ружье. Он с первого раза прошел медицинскую комиссию на право приобретения оружия.

— С его слов я знаю, что врач-психиатр давал ему решать какие-то тесты и он всё решил. Эти тесты он ранее просматривал в интернете, — отметила женщина.

СЮЖЕТ

Стрельба в пермском университете

После этого сын купил охотничье ружье турецкого производства, а также патроны. По словам матери, деньги на покупку ружья сын накопил, а часть денег ему дал отец. Ружье хранилось в металлическом сейфе, ключ был только у сына.

Всю информацию о трагедии в ПГНИУ мы собираем в онлайн-трансляции.

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