«Деньги на ружье дал отец»: мать пермского стрелка, убившего шесть человек, дала показания

Мать Тимура Бекмансурова, застрелившего шесть человек в кампусе Пермского университета, допросили в Следственном комитете. Телеграм-канал Shot сегодня опубликовал ее допрос.



В показаниях женщина описывает сына как спокойного и заботливого. По ее словам, он очень любит животных, много читал на военную тему, в частности про Сирию, где раньше в командировке находился его отец — он военный.

— Никаких увлечений сына, кроме тем оружия и истории, я не знаю. Он практически всё время находился дома, — сообщила мать. — Могу сказать, что сын всегда не любил людей. Общался только с определенным кругом лиц, не любил шумные места, любил больше спокойствие, тишину.