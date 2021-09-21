Вчера в Перми произошло массовое убийство — студент открыл стрельбу в местном университете, в результате погибли шесть человек. Стрелка задержал сотрудник ДПС, которого позвали на помощь очевидцы, при задержании нападавший был ранен, его доставили в больницу и прооперировали. По последним данным, он находится в реанимации. Имя задержанного следствие пока не называло, но есть все основания предполагать, что им был 18-летний студент первого курса Тимур Бекмансуров — за несколько секунд до нападения он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» пост, в котором подробно рассказывает о том, как планировал убийство, как готовился к нему и что побудило его на этот поступок. Сейчас его страница заблокирована, но текст публикации сохранился.
Такие публикации не редкость — предшественник «пермского стрелка» Руслан Галявиев, устроивший в мае шутинг в казанской школе, тоже писал о своих намерениях. Правда, менее подробно и не на личной странице, а в созданном им незадолго до нападения Telegram-канале. В июле суд признал его невменяемым.
Заключение о состоянии нападавшего на пермский университет также вынесет судебно-медицинская экспертиза. А пока мы попросили психиатров проанализировать публикацию Тимура Бекмансурова. Эксперты изучали полный текст письма, но здесь мы не публикуем его полностью, поскольку оно содержит призывы к насилию и подробные описания подготовки к нападению.
Всё начиналось в детстве?
Существует распространенное убеждение, что любые отклонения в психике или поведении зарождаются в детстве. Здесь автор поста сам пишет: еще со времен начальной школы понял, что ему нравится причинять людям боль. Врачи считают, что в этом возрасте не заметить такие изменения было невозможно. Однако психиатр Светлана Полубоярских подчеркивает: нарушения не были органическими (т. е. не были следствием нарушения работы мозга), поскольку в таком случае была бы затронута интеллектуальная сфера. Чего не наблюдается, если делать выводы на основании публикации.
— Мы видим, что затронута эмоциональная сфера. Так вот, что было в начале? В начале была какая-то психотравмирующая ситуация, когда ребенок без внимания, без тепла, без участия. Получается такой изгой, он не прошел реакцию группирования, сформировалось психическое расстройство личности, судя по описанию, — говорит Светлана Полубоярских. — Я предполагаю, что психотиком он стал в последние года два-три.
Судебно-психиатрический эксперт Артем Гилев тоже склоняется к тому, что у предполагаемого стрелка было расстройство личности.
— Как я понимаю, у него было личностное расстройство, то что раньше называлось психопатиями. Это значит, что личность сформировалась не так, как она формируется в среднем у людей, а с какими-либо отклонениями, — говорит Артем Гилев. — Есть часть генетическая, есть часть, обусловленная средой, воспитанием. Да, в какой-то мере это сочетание генов матери и отца, очень редкое, когда формируется гомицидомания — желание убивать людей. Но влияет всё: среда, окружение, положение в обществе, общий уровень социальной справедливости в стране, финансовое благополучие. То есть не только то, что происходило в семье, но и в целом в обществе. Естественно, если сочетания всех факторов не будет, то такая личность не сформируется.
Почему он пришел в университет с ружьем?
На своей странице во «ВКонтакте» Тимур Бекмансуров подробно описывает мотивы и свое состояние в последние месяцы, однако когда он переходит от описания подготовки к своим чувствам, стиль повествования меняется. Он описывает отвращение к окружающему миру (на улицах грязь, мусор, крысы бегают возле дома, везде старые однотонные хрущевки) и людям (алкаши, потерявшие человеческий облик, плетутся в магазин за спиртом, старые ублюдки в общественном транспорте готовы перегрызть друг другу глотки, мерзкое быдло, работающее в сфере услуг, и другая мразь, обитающая вокруг). Пишет он также, что испытывает ненависть и к себе. Однако, по словам Артема Гилева, всё это еще не говорит о каких-либо отклонениях.
— У нас сотни людей говорят о том, что всё прогнило и всё испорчено, это не говорит о каком-то диагнозе. Это их личные ощущения, но это не имеет отношения к психическим расстройствам, это особенности личности. Но они не идут [убивать людей], — говорит он.
Психиатр Светлана Полубоярских обращает внимание на другие слова из этого текста: его автор пишет, что всё вокруг выглядит искусственно, как во сне, а он наблюдает за действиями «своей оболочки» от третьего лица. По словам доктора, это может говорить о деперсонализации и дереализации, которые являются симптомами некоторых психических расстройств. Описывая свой гнев и отвращение, он также пишет «как же хорошо, что скоро всё закончится».
— Он хочет этой гибели. У него звучат фразы, что все мы умрем, я тоже умру, он не боится этого. Это на основе бреда. Там нигилистический бред, он себя считает, что он изгнил, и все изгнили, и всё плохо, все должны погибнуть. Он осуждает там алкоголиков, опустившихся людей, но тем не менее убивать идет не в алкогольный притон, а в университет, — говорит Полубоярских. — Я считаю, что в данном случае имелся патологический аффект, в данном случае вторая часть этого поста явно бредовая симптоматика. Он не критичен к себе, по описанию — это тяжелая болезнь.
Психиатр Артем Гилев не согласен — он считает, что нападавший к смерти был готов, но не искал ее, не хотел умирать. Он полагает, что стрелок был вменяем в этот момент: отвечал за свои действия, руководил ими и понимал, что совершает. В публикации, по мнению Гилева, юноша мог использовать «какие-то обманные маневры, чтобы приукрасить свою историю».
Нападение можно было предотвратить?
Тимур Бекмансуров утверждает, что владел оружием официально, прошел все необходимые процедуры, чтобы его купить, в том числе получил справку от психиатра. Он подробно описывает как именно проходил комиссию: доктор отказалась давать справку сразу, направила к психологу, а та попросила пройти дополнительные тесты. Бекмансуров пишет, что психолог провела тесты не сразу, а через несколько дней, перед этим сообщив какой именно тест ему предстоит пройти. После этого он нашел опросник в интернете и подготовил ответы, которые бы устроили специалистов.
Артем Гилев считает, что выявить такого рода отклонения вне стационара было невозможно. Он подчеркивает, что врач направила молодого человека на дополнительное обследование, но когда он успешно прошел тесты, она просто не имела юридического основания не выдать справку. На основании одних только своих подозрений, по его словам, врач отказать не могла. Однако Светлана Полубоярских считает, что обследование было проведено неверно.
— Психиатр подошла к осмотру формально, не было клинического осмотра, опиралась на заключение психолога. Тесты никогда не должны использоваться как основа для диагноза — это дополнительная, параклиническая диагностика, но никак не основная, — говорит доктор. — Психолог информировала его о тестах, которые планировала ему провести. Конечно, у него была возможность пройти эти тесты самостоятельно, потренироваться и ответить «правильно». Психолог и психиатр должны понести ответственность за свои действия, ведь в результате их «диагностики» социально опасный больной получил доступ к оружию и погибли люди. Основную ответственность должен нести психиатр, считаю, вплоть до поднятия вопроса о профпригодности.
Однако в данный момент нельзя утверждать, что постановка диагноза проходила именно так, как описывает Бекмансуров, данные должны быть подтверждены. И оба врача подчеркивают, что на основании одной публикации нельзя объективно утверждать, что молодой человек в действительности имеет психическое расстройство, которое входит в список противопоказаний к ношению оружия. Такое заключение сейчас может вынести только психолого-психиатрическая экспертиза. Сейчас подозреваемый находится в реанимации.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового убийства. По последним данным, погибли шесть человек, еще 24 ранены, девять из них в тяжелом состоянии. В Перми объявлен траур. Портал 59.RU продолжает следить за событиями в режиме онлайн.