Такие публикации не редкость — предшественник «пермского стрелка» Руслан Галявиев, устроивший в мае шутинг в казанской школе, тоже писал о своих намерениях. Правда, менее подробно и не на личной странице, а в созданном им незадолго до нападения Telegram-канале. В июле суд признал его невменяемым.

Заключение о состоянии нападавшего на пермский университет также вынесет судебно-медицинская экспертиза. А пока мы попросили психиатров проанализировать публикацию Тимура Бекмансурова. Эксперты изучали полный текст письма, но здесь мы не публикуем его полностью, поскольку оно содержит призывы к насилию и подробные описания подготовки к нападению.

Всё начиналось в детстве?

Существует распространенное убеждение, что любые отклонения в психике или поведении зарождаются в детстве. Здесь автор поста сам пишет: еще со времен начальной школы понял, что ему нравится причинять людям боль. Врачи считают, что в этом возрасте не заметить такие изменения было невозможно. Однако психиатр Светлана Полубоярских подчеркивает: нарушения не были органическими (т. е. не были следствием нарушения работы мозга), поскольку в таком случае была бы затронута интеллектуальная сфера. Чего не наблюдается, если делать выводы на основании публикации.

