В Лисках Воронежской области сегодня утром мужчина убил семью, а после он напал на полицейский участок. По предварительным данным, мужчина убил знакомую женщину и двух ее детей (в том числе пятилетнюю девочку) на почве бытового конфликта, потом направился к отделу полиции, подорвал дверь и скрылся на «Ниве». Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства и посягательства на жизнь сотрудников органов внутренних дел с применением взрывного устройства.
Как сообщает Baza, предварительно установлен владелец «Нивы» — это 34-летний Владимир С. Однако пока неизвестно, был ли за рулем в момент нападения именно он.
Предположительные причины нападения на участок следствие пока не называет. По предварительной информации, при взрыве 26-летний сотрудник ППС получил осколочное ранение правой голени. Сейчас нападавшего продолжают разыскивать.