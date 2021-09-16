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Тема дняКак живут на Плющихе. Честный репортаж
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Появилось видео вооруженного нападения на отдел полиции в Воронежской области

Нападавшего всё еще не нашли

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Неизвестный закрепил взрывное устройство на двери отдела полиции, а после закинул внутрь гранату

Неизвестный закрепил взрывное устройство на двери отдела полиции, а после закинул внутрь гранату

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В Лисках Воронежской области сегодня утром мужчина убил семью, а после он напал на полицейский участок. По предварительным данным, мужчина убил знакомую женщину и двух ее детей (в том числе пятилетнюю девочку) на почве бытового конфликта, потом направился к отделу полиции, подорвал дверь и скрылся на «Ниве». Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства и посягательства на жизнь сотрудников органов внутренних дел с применением взрывного устройства.

Как сообщает Baza, предварительно установлен владелец «Нивы» — это 34-летний Владимир С. Однако пока неизвестно, был ли за рулем в момент нападения именно он.

Предположительные причины нападения на участок следствие пока не называет. По предварительной информации, при взрыве 26-летний сотрудник ППС получил осколочное ранение правой голени. Сейчас нападавшего продолжают разыскивать.

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Следственный комитетвзрывнападениеполиция
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