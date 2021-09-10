Следственный комитет разыскивает подозреваемого в убийстве женщины в 2015 году — публикуем фоторобот

Следственный комитет составил фоторобот мужчины, которого подозревают в убийстве шестилетней давности. Ведомство ищет тех, кто опознает преступника.



— В отделении по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области расследуется уголовное дело, возбужденное 10 февраля 2015 года по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, по факту убийства женщины 1959 года рождения, — пояснили в Следственном комитете.