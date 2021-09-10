10 сентября пятница
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 4/10
usd 73.13
eur 86.47
Тема дняИщут рабочих на новый завод PepsiCo. Какая з/п?
Все новости
Все новости

Следственный комитет разыскивает подозреваемого в убийстве женщины в 2015 году — публикуем фоторобот

Фоторобот составили по словам одного из свидетелей по делу

648
1Обсудить

Поделиться

Уголовное дело об убийстве женщины возбудили еще в феврале 2015 года

Уголовное дело об убийстве женщины возбудили еще в феврале 2015 года

Поделиться

Следственный комитет составил фоторобот мужчины, которого подозревают в убийстве шестилетней давности. Ведомство ищет тех, кто опознает преступника.

— В отделении по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области расследуется уголовное дело, возбужденное 10 февраля 2015 года по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, по факту убийства женщины 1959 года рождения, — пояснили в Следственном комитете.

Так выглядит подозреваемый в преступлении мужчина

Так выглядит подозреваемый в преступлении мужчина

Поделиться

Один из свидетелей по делу помог следователям составить фоторобот потенциального лица, причастного к совершению преступления.

Всех, кто опознает мужчину, просят обратиться по адресу: город Новосибирск, проспект Карла Маркса, дом № 30, 7-й этаж, кабинет № 11 либо сообщить по телефону (383) 304-00-93.

Сегодня стало известно, что в Новосибирске пройдет суд над мужчиной, который обвиняется в убийстве 27-летней давности. Он скрывался в Тюменской области и работал лесничим.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Следственный комитетрозыскфоторобот
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...