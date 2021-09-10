Следственный комитет разыскивает подозреваемого в убийстве женщины в 2015 году — публикуем фоторобот

Следственный комитет составил фоторобот мужчины, которого подозревают в убийстве шестилетней давности. Ведомство ищет тех, кто опознает преступника.
— В отделении по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области расследуется уголовное дело, возбужденное
Один из свидетелей по делу помог следователям составить фоторобот потенциального лица, причастного к совершению преступления.
Всех, кто опознает мужчину, просят обратиться по адресу: город Новосибирск, проспект Карла Маркса, дом
Сегодня стало известно, что в Новосибирске пройдет суд над мужчиной, который обвиняется в убийстве