В Новосибирске будут судить подозреваемого в убийстве 27-летней давности

В Новосибирске пройдет суд над мужчиной, который обвиняется в убийстве 27-летней давности. Предполагается, что 52-летний мужчина в 1994 году выстрелил в грудь своему знакомому и попытался застрелить еще одного.



Следователи рассказали, что 16 февраля 1994 года пьяный обвиняемый был в доме на улице Кавалерийской вместе со своим знакомым, когда к нему пришли еще два человека.

— Пришли двое потерпевших, 1950 и 1971 года рождения. Между ними произошел конфликт, в ходе которого фигурант по делу взял в доме огнестрельное гладкоствольное оружие и произвел из него не менее одного выстрела в область грудной клетки мужчины, 1950 года рождения, от чего последний скончался на месте происшествия. Затем обвиняемый стал стрелять во второго мужчину, однако тот выбежал из дома и скрылся, после чего обратился в медицинское учреждение, где ему была оказана своевременная врачебная помощь, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета Новосибирской области.