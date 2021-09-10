В Новосибирске будут судить подозреваемого в убийстве 27-летней давности

В Новосибирске пройдет суд над мужчиной, который обвиняется в убийстве 27-летней давности. Предполагается, что 52-летний мужчина в 1994 году выстрелил в грудь своему знакомому и попытался застрелить еще одного.
Следователи рассказали, что 16 февраля 1994 года пьяный обвиняемый был в доме на улице Кавалерийской вместе со своим знакомым, когда к нему пришли еще два человека.
— Пришли двое потерпевших, 1950 и 1971 года рождения. Между ними произошел конфликт, в ходе которого фигурант по делу взял в доме огнестрельное гладкоствольное оружие и произвел из него не менее одного выстрела в область грудной клетки мужчины, 1950 года рождения, от чего последний скончался на месте происшествия. Затем обвиняемый стал стрелять во второго мужчину, однако тот выбежал из дома и скрылся, после чего обратился в медицинское учреждение, где ему была оказана своевременная врачебная помощь, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета Новосибирской области.
Из-за того, что фигурант скрылся, расследование остановили. В 2021 году следователи вели работу по раскрытию преступлений прошедших лет и обвиняемого удалось отыскать. 25 июня предварительное следствие по уголовному делу было возобновлено. Полиция отправилась в Тюменскую область.
— Фигурант был задержан в ходе спецоперации в районе заброшенного поселка в лесной местности, где 52-летний мужчина проживал и работал лесничим, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.
Судить мужчину будут по уголовному кодексу РСФСР.
В Санкт-Петербурге доктор Александр Земченков признал причастность к смерти своей первой супруги, дав следствию практически единственный шанс на раскрытие дела, возбужденного еще в 2010 году. Хладнокровного убийства не было, говорит он, только стечение обстоятельств.