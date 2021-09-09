В суд передадут дело об убийстве женщины в Бердске — она кричала о помощи, но полиция приехала поздно

В суд передадут дело об убийстве женщины под Новосибирском
В Бердске завершили расследование убийства 29-летней сибирячки, с которой расправился муж. Незадолго до этого он ударил жену ножом, полицейские задержали его, но потом отпустили.
Трагедия произошла 29 марта 2021 года. 39-летний мужчина находился со своей женой дома в микрорайоне Северном. Он был в состоянии опьянения, между супругами произошел конфликт. Мужчина начал угрожать жене убийством, а затем ударил ее ножом. После этого полицейские доставили его в отдел МВД по Бердску, но вскоре почему-то отпустили домой.
— После возвращения домой конфликт с супругой продолжился. В ходе ссоры потерпевшая громко кричала о помощи, о чем соседи сообщили в полицию, однако своевременной реакции сотрудников правоохранительных органов не последовало. В результате мужчина по телу нанес своей супруге множественные удары ножом, от которых она скончалась на месте происшествия от обильной кровопотери, — говорится в сообщении СУ СК по Новосибирской области.
Мужчине предъявили обвинение в угрозе убийством и/или причинении тяжкого вреда здоровью, если имелась опасность осуществления этой угрозы (ч. 1 ст. 119 УК РФ), умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением оружия (п. «в» ч. 2 ст. 115) и убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Подозреваемый частично признал свою вину, его заключили под стражу. Дело направят в суд для рассмотрения по существу. Также продолжается расследование о халатности сотрудника полиции.