В Киселевске Кемеровской области найдены тела двух пропавших накануне 10-летних девочек. Вчера они ушли в школу и пропали, в городе сразу же объявили поиски. О гибели девочек сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Telegram-канал Life shot пишет, что место их убийства показал 41-летний местный житель Виктор Пестерников.

Мужчина сознался, что изнасиловал и задушил девочек, сейчас его везут на допрос. Известно, что в 2019 году Пестерников вышел из колонии строго режима, отсидев десять лет за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.