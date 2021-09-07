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В Кемеровской области нашли тела двух школьниц. Накануне их видели с вышедшим из тюрьмы педофилом

Подозреваемый сознался в изнасиловании и убийстве

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Девочки ушли в школу 6 сентября и пропали

Девочки ушли в школу 6 сентября и пропали

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В Киселевске Кемеровской области найдены тела двух пропавших накануне 10-летних девочек. Вчера они ушли в школу и пропали, в городе сразу же объявили поиски. О гибели девочек сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Telegram-канал Life shot пишет, что место их убийства показал 41-летний местный житель Виктор Пестерников.

Мужчина сознался, что изнасиловал и задушил девочек, сейчас его везут на допрос. Известно, что в 2019 году Пестерников вышел из колонии строго режима, отсидев десять лет за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

В пресс-службе Следственного комитета Кемеровской области нашим коллегам из NGS42.RU не подтвердили, но и не опровергли информацию о гибели школьниц. Подробности случившегося собираются в онлайн-трансляции.

Девочки ушли в школу и не вернулись. 6 сентября их видели с мужчиной, который покупал им конфеты. Следователи уже возбудили уголовное дело, расследование взяла на контроль прокуратура области. На поиски был поднят весь личный состав полиции.

В соцсетях были опубликованы кадры с камеры видеонаблюдения, на которых видно, как неизвестный мужчина покупает детям сладости.

В соцсетях также появилось видео допроса подозреваемого: поначалу он все отрицал, рассказывая, что просто сходил с девочками в магазин, а затем ушел домой.

В конце августа страну потрясла история пропажи Насти Муравьевой из Тюмени — девочку потеряли в июле, но тело нашли только через полтора месяца в кустах, неподалеку от дома. Убийство удалось раскрыть по горячим следам: буквально через неделю полиция задержала мужчину, который сознался в преступлении.

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Кемероводетипропал ребенокубийство
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