В Киселевске Кемеровской области найдены тела двух пропавших накануне 10-летних девочек. Вчера они ушли в школу и пропали, в городе сразу же объявили поиски. О гибели девочек сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Telegram-канал Life shot пишет, что место их убийства показал 41-летний местный житель Виктор Пестерников.
Мужчина сознался, что изнасиловал и задушил девочек, сейчас его везут на допрос. Известно, что в 2019 году Пестерников вышел из колонии строго режима, отсидев десять лет за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.
В пресс-службе Следственного комитета Кемеровской области нашим коллегам из NGS42.RU не подтвердили, но и не опровергли информацию о гибели школьниц. Подробности случившегося собираются в онлайн-трансляции.
Девочки ушли в школу и не вернулись. 6 сентября их видели с мужчиной, который покупал им конфеты. Следователи уже возбудили уголовное дело, расследование взяла на контроль прокуратура области. На поиски был поднят весь личный состав полиции.
В соцсетях были опубликованы кадры с камеры видеонаблюдения, на которых видно, как неизвестный мужчина покупает детям сладости.
В соцсетях также появилось видео допроса подозреваемого: поначалу он все отрицал, рассказывая, что просто сходил с девочками в магазин, а затем ушел домой.
В конце августа страну потрясла история пропажи Насти Муравьевой из Тюмени — девочку потеряли в июле, но тело нашли только через полтора месяца в кустах, неподалеку от дома. Убийство удалось раскрыть по горячим следам: буквально через неделю полиция задержала мужчину, который сознался в преступлении.
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