8-месячный малыш погиб, пристегнутый ремнями: мать закрыла детей и ушла на четыре дня

Трагедия, которая развернулась в самарском микрорайоне Крутые Ключи, обрастает новыми подробностями. Здесь 26-летняя местная жительница Светлана (имя изменено. — Прим. ред.) на несколько дней оставила одних в квартире двух своих детей — мальчиков 8 месяцев и трех лет от роду. Когда вернулась домой, то обнаружила, что один из малышей уже умер. Во время судебного заседания по выбору меры пресечения в суде стали известны новые детали происшествия.
Связала спящего ребенка ремнями
Крутые Ключи — сравнительно молодой жилой микрорайон, который находится на окраине Самары. Здесь покупают жилье в качестве инвестиций и затем чаще всего сдают в аренду, есть семьи, которые получили квадратные метры от государства по различным программам поддержки. Есть и такие, кто по своему желанию приобрел в микрорайоне квартиру: этих подкупает сравнительно недорогая, по сравнению с другой недвижимостью, цена, а также — то, что они въедут в новые дома, в которых никто до них еще не жил.
Тем не менее у этой части Самары — непростая репутация. Одни считают район депрессивным и сравнивают с гетто. Другие же считают его неплохим местом для жизни. Но трагедия, которая разыгралась здесь несколько дней назад, не оставила равнодушным ни тех, ни других.
Известно, что Светлана жила в одной из однокомнатных квартир на бульваре Финютина. Она воспитывала двух детей. Старшему — 3 года, а младшему недавно исполнилось 8 месяцев.
Вот что удалось выяснить следствию. В ночь на вторник, 10 августа, молодая мама усадила маленького сына на стульчик для кормления и закрепила его ремнями. Сам ребенок в это время, как предполагают следователи, спал. Старшего сына Светлана решила ни к чему не привязывать.
Затем женщина закрыла квартиру на ключ, а сама ушла из дома. О своих планах она никому не сообщила. Возможно, молодая мать рассчитывала быстро вернуться к сыновьям. Однако ее «прогулка» затянулась на несколько дней. Всё это время, как считают следователи, Светлана находилась в компании своих знакомых, с которыми распивала алкоголь. В результате пришла домой только утром в четверг, 12 августа, около 10:00.
— В квартире девушка нашла своего младшего сына мертвым. Однако о том, что с ним произошло, она никому не сообщила. Чуть позже, в обед, семью пришла навестить бабушка. Когда женщина увидела эту жуткую картину, она вызвала скорую и полицию, — рассказал 63.RU осведомленный источник.
Старший же ребенок находился в истощенном состоянии. Врачи осмотрели малыша, но не нашли причин для госпитализации. Сейчас он находится у бабушки.
«На детей кричала, могла ударить»
Доступная информация о Светлане не дает составить о ней однозначного мнения. С одной стороны, как рассказали правоохранители, она нигде не работала и вела асоциальный образ жизни. Отец детей также неизвестен: в свидетельствах о рождении в соответствующей графе стоят прочерки.
Сама же мать, судя по публикациям в соцсетях, поддерживала образ «плохиша». На одной из фотографий она запечатлена со стеклянной бутылкой. Подпись «Лечится по-своему» сопровождается смайликом с изображением бокала вина.
При этом на учете в полиции или органах опеки семья не состояла. В соцслужбы на поведение молодой матери никто не жаловался. Да и находящейся в бедственном финансовом положении Светлану не назвать.
— У ее матери была квартира, которую она продала. Они жили на деньги от этой сделки. Всё было согласовано. К тому же семья занималась разведением собак, что давало определенный доход. Сведений, что они находились в бедственном положении, нет, — заявила в суде адвокат Светланы Татьяна Кириллова.
Да и соседи отзываются о Светлане неоднозначно.
— Мы сюда переехали 2,5 года назад. Она уже тут жила. Мы с ней пересекались в подъезде, да на детских площадках. Здоровались, но дружбы не было. Внешне и она, и дети всегда выглядели нормально. Но было заметно, что семья малоимущая. Зимой новорожденного сына возила не в зимней коляске, а демисезонной. Хоть и укутывала его одеяльцем, всё равно, наверное, было холодно. Я думала: «Нет финансовой возможности. И так молодец девчонка! Как-то крутится в декрете». На детской площадке старший обычно бегал, играл. Чистенький, опрятно одетый, в кепочке, в шортиках. Младший всегда лежал в коляске. Сама Света обычно сидела на лавочке, говорила по телефону. Но и старшего из виду не упускала. Говорила ему, что можно, что нельзя. А вот с младшим как-то особо не возилась. Да и оба мальчика спокойные, не кричали, не капризничали никогда. Не видела я ее пьяной с детьми, да и ненависти какой-то она к ним никогда не проявляла, — рассказала соседка Екатерина.
У других же жителей Крутых Ключей сложилось другое мнение о Светлане.
— Как-то около квартиры, где эта семья проживала, видела пьяного мужчину — валялся прямо на полу. Правда, саму в таком состоянии не наблюдала. Да мы с ней и не здоровались. Пару раз я ей говорила: «Привет!» А она мне как-то нахамила, грубо ответила. Я и перестала. На детей она тоже периодически кричала, могла и ударить. Вот недавно старший испачкался — она очень сильно его ругала. Младшенького как-то дергала вечно. Пап у малышей нет. Хотя как-то видела Светлану с мужчиной одним, — поделилась воспоминаниями жительница дома Надежда.
По словам женщины, несколько раз она вызывала полицию в крыло дома, где находилась квартира Светланы. Однако после нескольких звонков от затеи пришлось отказаться. Как объяснила сама Надежда, ей сказали, что если она хочет спокойной жизни, то пусть живет.
«Услышала плач, но решила не вмешиваться»
Возможно, позиция соседей сыграла в этой истории не последнюю роль. Как оказалось, многие жильцы этого подъезда сторонятся друг друга. Но есть и другое предположение: детского плача они просто не слышали. А если и услышали, то не придали ему значения.
— Я рано выхожу на работу, около четырех утра. Позавчера, получается, 11 августа, услышала, как дите плачет. Звал так жалобно: «Мама, мама, мама....» Я удивилась, подумала, что в такое время дети должны спать. Но вызывать никого не стала. Мы стараемся не лезть друг к другу, — сказала соседка Надежда.
Однако несколько подозрительных моментов она всё же заметила.
— В эту квартиру дверь не всегда была закрыта. Видела это вечером, часов в 10–11, когда мусор ходила выбросить. Но почему она так делала, я не решалась спросить. Они в квартире втроем жили. Может быть, жарко было, вот и открывала дверь, чтобы проветрить. В последний раз открытую дверь видела накануне, 11 августа, — говорит другая жительница этого дома Екатерина.
«У меня остался только старший сын»
Во время заседания по выбору меры пресечения Светлана рассказала свою версию трагедии.
— Я уходила не на 4 дня, а на три. Вышла из дома не 9, а 10 августа. Но это особой роли не играет. Вину признаю полностью. Я осознавала, что что-то такое может произойти. В итоге у меня остался только старший сын, — заявила Светлана в суде.
А ее адвокат настаивала на проведении медицинской и генетической экспертизы детей. Она усомнилась, что печальный исход мог стать следствием действий ее подзащитной.
— В те дни ребенок оставался просто в люльке для малышей. Естественно, его привязали, чтобы он просто не выпал. Так со всеми детьми делают. Причина смерти ребенка непонятна. Также никто не подтверждает информацию, что его мать злоупотребляла спиртным. Если бы это было так, то семья бы состояла на учете в полиции и органах опеки. Да, она не работала, но только из-за того, что возраст детей не позволял, — говорит адвокат Татьяна Кириллова.
Несмотря на все доводы защиты, судья арестовала Светлану. Ближайшие 2 месяца она проведет в СИЗО.
Кто будет отвечать?
После трагедии в Крутых Ключах следователи возбудили не одно, а несколько уголовных дел. Первое — в отношении матери. Ее обвиняют не только в убийстве несовершеннолетнего ребенка, но и в покушении на убийство.
Также правоохранителей заинтересовала работа органов опеки, которые, судя по всему, вообще не интересовались этой семьей.
«Мама не подумала, что она в ответе за детей»
Безответственность молодых мам-одиночек всё чаще приводит к трагедиям. Два месяца назад 24-летняя женщина выбросила свою 3-летнюю дочь с 6-го этажа. Ночь перед этим она провела в ночном клубе. Эксперты считают, что это проблема целого поколения.
— Городская жизнь усиливает тенденцию безответственности, связанную с гедонизмом. Если говорить на уровне ПТУ, выглядит она так: я хочу получать наслаждение здесь и сейчас. Именно таких взглядов придерживается поколение 90-х годов. Они так воспитаны, что кроме них на свете ничего нет. Они — варвары, у них уверенность, что в мире у них есть только права. Таким мамам все обязаны дать работу, денег, а желательно денег без работы. Безответственный гедонизм внедрялся нам в 90-е как западный образ жизни, хотя на Западе такого нет. Но мамам этих мам транслировали именно так. И на поколение детей, рожденных в 90-е, это повлияло очень сильно. Их образ жизни — делать что хочу, здесь и сейчас, а завтра — хоть потоп. И мама, оставившая детей на 4 дня, наверное, не хотела угробить сыновей, а просто не подумала, что она за них отвечает, что они без нее погибнут. Городская среда такой эгоизм еще и усиливает. К сожалению, в этой тенденции нет великой неожиданности. То, что закладывалось в 90-е, сейчас и выстреливает. В СССР было не идеально, но чувство ответственности перехлестывало. Это не всегда работало, но всегда транслировалось, — считает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.