8-месячный малыш погиб, пристегнутый ремнями: мать закрыла детей и ушла на четыре дня

Тем не менее у этой части Самары — непростая репутация. Одни считают район депрессивным и сравнивают с гетто. Другие же считают его неплохим местом для жизни. Но трагедия, которая разыгралась здесь несколько дней назад, не оставила равнодушным ни тех, ни других.

Известно, что Светлана жила в одной из однокомнатных квартир на бульваре Финютина. Она воспитывала двух детей. Старшему — 3 года, а младшему недавно исполнилось 8 месяцев.



Вот что удалось выяснить следствию. В ночь на вторник, 10 августа, молодая мама усадила маленького сына на стульчик для кормления и закрепила его ремнями. Сам ребенок в это время, как предполагают следователи, спал. Старшего сына Светлана решила ни к чему не привязывать.

Затем женщина закрыла квартиру на ключ, а сама ушла из дома. О своих планах она никому не сообщила. Возможно, молодая мать рассчитывала быстро вернуться к сыновьям. Однако ее «прогулка» затянулась на несколько дней. Всё это время, как считают следователи, Светлана находилась в компании своих знакомых, с которыми распивала алкоголь. В результате пришла домой только утром в четверг, 12 августа, около 10:00.