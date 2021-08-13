13 августа пятница
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 5/10
usd 73.57
eur 86.35
Тема дняПочему магазины исчезают с Красного проспекта

Все новости

Все новости

Рабдом «Удача». Как в современной России люди попадают в рабство

Пермяка Рустама Оглы в мае этого года увезли от его дома. Нашли в Новом Уренгое

3 147
22Обсудить

Поделиться

Рустам Оглы пропал в мае этого года, но соседи видели, как его увозили от дома. Мужчину обнаружили в работном доме в Новом Уренгое

Рустам Оглы пропал в мае этого года, но соседи видели, как его увозили от дома. Мужчину обнаружили в работном доме в Новом Уренгое

Поделиться

28 мая этого года Рустам Оглы выпивал с приятелями во дворе своего дома в Перми. На Toyota Camry подъехал полноватый мужчина, вышел из машины: «Мужики, хорош бухать!» Предложил заработать на соседней стройке. Рустам и его сосед Игорь согласились. Протрезвели уже в Новом Уренгое.

Для редакции 59.RU эта история началась с обращения Фатимы, сестры Рустама. Тогда она знала только о том, что к дому приезжала машина и ее брата куда-то увезли, предполагала, что он — пьющий, нездоровый, ушедший тогда в трико и майке — в беде. После выяснилось, что его увезли в Тюменскую область, где якобы за долг перед «работодателями» держали вместе с несколькими десятками человек со всей страны. Работный дом, где они находились, называется «Удача», и в нем и сейчас немало, вероятно, числящихся пропавшими людей.

«Заработаешь тут, хоть деньги будут»


44-летний Рустам Оглы стал жить с семьей сестры после смерти родителей. Раньше работал охранником на рынке, в последнее время пил, из-за этого ушла жена.

— Его, судя по всему, за бомжа приняли — среди них ищут «работников», они легко соглашаются, в соседний двор, говорили, тоже эта машина приезжала за такими, а в тот вечер он как раз с бездомными пил, — объясняла обстоятельства пропажи Фатима. Телефона и документов у брата с собой не было.

Рустам позвонил сестре через несколько дней — до этого было заявление в полицию и публикация новости о его исчезновении на портале 59.RU, к поиску подключились волонтеры отряда «ЛизаАлерт». Он рассказал, что находится в Новом Уренгое, работает в стройфирме «Удача». Фатима вспоминает: Рустам говорил неестественно, как будто за спиной кто-то стоял, в какой-то момент перешел на родной (Рустам — крымский цыган) язык и сказал: «Забери меня».

Фатима сообщила о звонке полиции. Полицейские съездили за Рустамом, забрали в участок, но после привезли обратно.

— Там всё схвачено, полицейский мило разговаривал с руководительницей фирмы, потом меня убалтывала полиция, чтобы я оставался работать, — говорит Рустам. — «Заработаешь тут, хоть деньги будут», — говорили. В итоге попросили написать заявление о снятии с розыска, и что я не имею претензий. Я знал, что здесь всё равно не останусь — дозвонился же до сестер, ждал помощи. И в тот момент решил не идти на конфликт. Там постоянно находятся около 20 чеченцев-начальников. Они за нами присматривали, контролировали. Один из нас попытался убежать. Его догнали на машине.

Поиском и помощью людям, которые, предположительно, попали в рабство, в России занимается некоммерческая организация «Альтернатива». Их номер Фатиме передали сотрудники 59.RU, женщина созвонилась с волонтерами, они начали свои поиски. Рустама Оглы волонтеры смогли вывезти оттуда на основании заявления о пропаже, которое подала в полицию его семья.

«За каждую голову — по 2 тысячи рублей»


После спасения Рустам рассказал волонтерам «Альтернативы» о том, как его увезли от дома и что происходило потом.

— Подошел незнакомый человек, я его раньше не видел, представился Андреем: «Мужики, хорош бухать, пойдемте на работу устрою», — вспоминает Рустам. — Сказал, что работать надо на стройке на Парковом, разнорабочим. Платить будут 35 тысяч в месяц. От меня Парковый в 10 минутах езды, недалеко, я согласился. Еще поехал сосед Игорь.

Рустам вспоминает: как сел в машину, сразу уснул — был пьяным. Смутно помнит пересадку в микроавтобус, к которому подвезли еще людей, предложения выпить от тех, кто их вез.

— Я снова спал, потом товарищ говорит: «Рустам, мы что-то далеко совсем уехали». Я кричу: «Ты куда нас везешь?», — говорит мужчина. — Нам говорят: «Выходите», а у нас ни паспорта, ни денег. Я говорю: «А далеко ехать?». Отвечают: «Да не, тут близко уже. Если хотите — идите, но у вас ни денег, ни документов». Мы остались в автобусе. Так и довезли нас до Тюмени. Потом была остановка еще в каком-то городе, и нас привезли в Новый Уренгой. Как нам потом сказали вербовщики: они нас «продали», за каждую голову — по 2 тысячи рублей. Через три дня, 2 июня, одного парня, Мишу, оттуда отправили в Салехард.

Уже на месте Рустаму сказали, что он должен «работодателям» 16 тысяч рублей за его же транспортировку, а также за робу, обувь, каску, очки.

— И всю зарплату сразу отбирали. Они доят всё что можно, просто так вернуться оттуда домой невозможно, минимум там люди отрабатывают от четырех месяцев. Нас там было человек 300, многие без документов, у них есть такие же базы в Салехарде и Хабаровске — в общем у них человек 800 живет. Бывает, что человек работает 3 месяца, а ему в итоге зарплатой выдают 3 тысячи рублей. И всё это оставляешь в магазине, там всё дороже в 2–3 раза, чем у нас.

Рустам Оглы вернулся домой в конце июня. Буквально на следующий день Фатиме позвонили и сказали, что ее брат должен им 63 тысячи рублей. Сестра ответила: «Подавайте на нас в суд». Звонки прекратились.

Товарищ Рустама Игорь пока из рабдома не вернулся — без объявления в розыск забрать его, как и других, «Альтернатива» не могла, а жена идти в полицию отказалась — «Да пусть там и живет».

Волонтер «Альтернативы» Алексей Никитин сделал это фото в аэропорту Внуково, когда Рустама вывезли из Нового Уренгоя. Говорит: увидели плакат и не смогли не сфотографироваться на его фоне

Волонтер «Альтернативы» Алексей Никитин сделал это фото в аэропорту Внуково, когда Рустама вывезли из Нового Уренгоя. Говорит: увидели плакат и не смогли не сфотографироваться на его фоне

Поделиться

«Современное рабство — скрытый вид преступления»


В Новый Уренгой за пермяком выезжал волонтер «Альтернативы» Алексей Никитин. В «Альтернативу» он пришел в 2011 году следом за своим другом, основателем этого движения Олегом Мельниковым. Олег тогда попросил его помочь и съездить с ним в Дагестан «вытащить оттуда людей». Это была их первая поездка.

«Удача» у «Альтернативы» на слуху с 2015 года. Тогда к их волонтерам обратился уроженец Оренбурга Николай. Он рассказал, что уехал в Новый Уренгой на вахту по объявлению «Требуются строители на Север». По специальности Николай прораб, но в «Удаче» стал разнорабочим. Пытался говорить с начальством о том, что работа не устраивает, компетенции у него выше, но ничего не добился. За работу не платили, забрали банковскую карту и даже диплом вуза — мужчина приехал на вахту со всеми документами для официального трудоустройства, которое так и не состоялось. В бараке, где жили рабочие, царила антисанитария, воду грели в ведре, кормили плохо — хотя, по сути, за еду многие там и работали. Магазин был прямо при базе, Николай предполагает, что он тоже относится к рабдому, поэтому цены там для работников тоже свои — сильно выше рыночных. За три месяца, говорил Николай, он похудел на 20 килограммов. Если кто-то не выполнял норму, могли избить, если кто-то заболевал — давали примитивные таблетки типа парацетамола. При этом работникам говорили, что их никто не держит, но надо выплатить долг — за транспортировку и еду. Николай решился сбежать. Нашел в сети «Альтернативу», с волонтерами договорились о месте, где его встретят, когда он покинет базу. Его вернули в Оренбург.

Алексей Никитин объясняет: стройфирма, в которую попали Николай и Рустам, не в классическом смысле работный дом. В классическом — это «толпа мужиков в квартире», работодатель снимает им жилье, оттуда возит на стройки. «Удача» же — «целое предприятие».

— Они селят людей в общаге и возят оттуда на стройки зачастую против воли, об этом говорят их бывшие работники, — объясняет волонтер. — 800 человек, думаю, преувеличение, и это со всеми их филиалами в разных городах. В той общаге, куда мы приезжали [за Рустамом], не думаю, что больше 50 человек жило. Впрочем, внутрь нас не пустили, поэтому трудно говорить.

После истории с Николаем, в 2016 году, «Альтернатива» вывезла из «Удачи» еще одного человека. Тогда волонтерам звонили и настойчиво просили приехать и убедиться, что «рабочие живут в нормальных условиях».

По данным «Альтернативы», трудовое рабство больше распространено на Северном Кавказе и преимущественно в сельскохозяйственных регионах Юга: в Ростовской области, Краснодарском, Ставропольском краях, в Калмыкии. Работные дома есть в Подмосковье, в Ленинградской области.

— Если не считать трансграничный трафик проституции (когда для занятия проституцией человека везут в другую страну), то эта дорога от Перми до Нового Уренгоя, которая занимает трое суток, — самый длинный путь в рабство на моей памяти, — говорит Никитин. — Кто-то по объявлению о вахте едет, но это реже. А заманивают чаще всего самым банальным образом — обещают золотые горы и грамотно ездят по ушам. Работяг выбирают разного возраста: 25–60 лет. Случаев с несовершеннолетними не помню. Опять же, зачем кому-то брать на себя такой геморрой — тащить в рабство несовершеннолетнего или психически недееспособного. Бессмысленные риски.

Как говорит Алексей Никитин, идеальный кандидат для вербовщиков — детдомовец, которого никто искать не будет. Но часто в оборот попадают все подряд. Даже непьющие люди.

— Хотя они специально подыскивают таких людей, которых легко запугать, обмануть и эксплуатировать, — говорит волонтер. — Можно привезти податливых людей, сказать им, что они «должны отработать деньги», что «обращаться куда-то бесполезно, у нас тут везде связи», что чаще всего является очень большим преувеличением. Хотя из такого далекого места, как Новый Уренгой, без паспорта и денег всё равно никуда не уедешь, и большинство людей в такой ситуации просто разводят руками и от навязанного им чувства безысходности соглашаются работать в надежде, что потом отпустят. За все годы нашей работы не знаем ни одного достоверного случая, чтобы человека в рабстве убивали. Побить, если убежал и поймали, это да, бывали случаи. А когда люди сами умирали, рабовладельцы привозили их к моргам как бездомных.

Вербуют и женщин, продолжает волонтер. Например, на кирпичных заводах в Дагестане женщины работают на готовке еды и уборке.

— А когда человек пытается уйти из рабдома и для этого связывается с волонтерами, его могут увезти в другое место, отобрать телефон, запугать, чтобы он говорил, что всё нормально и не хочет никуда уезжать, — говорит Никитин. — Но чтобы в открытую не отдавали, практически никогда не бывает. Современное рабство — это скрытый вид преступления, как мошенничество. Только у человека воруют не деньги или ценности, а его труд, делая вид, что он работает добровольно. Задача — до конца делать вид, что никто никого не держит, а все преступные дела творить только в скрытом от посторонних глаз месте. Тогда ничего не докажешь. Брать на себя такие ненужные риски и переходить на явное насилие никто не будет — оно того не стоит.

«Он же взрослый человек!»


Мы позвонили по телефону, с которого Рустам связывался с сестрой, когда был в Новом Уренгое. Трубку взяла женщина, представилась Ириной, сказала, что работает в стройфирме «Альянс», а на указанном Рустамом и «Альтернативой» адресе в Новом Уренгое размещается множество офисов и объектов аренды, среди них и фирма «Удача». На вопрос о Рустаме Оглы из Перми Ирина изменила тон и ответила, что хорошо его помнит.

— Человек, который никогда нигде не работал! Мы оплатили на него расходы по проезду, проживанию и питанию, — стала перечислять Ирина. — У него долг в 45 тысяч, дорога только в 15 тысяч обошлась. Кроме того, мы еще его лечили.

На вопрос, почему сотрудники их фирмы везут на работу человека даже без документов, Ирина ответила, что у Рустама с собой был СНИЛС (отметим, что это опровергает Фатима — все документы мужчины она держит у себя, так как боится, что пьющий брат может, например, оформить микрозаём), а паспорт он обещал довезти позже. Также Ирина утверждает: Рустам не жаловался сестре, что его держат против воли.

— Наоборот, он орал на сестру, чтобы она не звонила, — говорит Ирина. — Он уехал с нами по своей воле. Он же взрослый человек! Вы в курсе, что он скрывался и не платил алименты? У него трое или четверо детей. Именно поэтому он и поехал в Новый Уренгой — скрываться от приставов.

У Рустама действительно есть трое детей — 21, 18 и 16 лет. Сын и две дочери. За уклонение от алиментов, говорит Фатима, он уже отбыл наказание.

В конце разговора Ирина подчеркнула, что они сами вызвали участкового поговорить с Рустамом, потому что со следователем очень хорошие отношения.

Так сейчас на снимках «Яндекс.Карт» выглядит проходная фирмы, где находился Рустам Оглы. На вывеске написано «Удача»

Так сейчас на снимках «Яндекс.Карт» выглядит проходная фирмы, где находился Рустам Оглы. На вывеске написано «Удача»

Поделиться

Эту фотографию волонтеры «Альтернативы» сделали в конце июня 2021 года, когда увезли Рустама прямо с проходной стройфирмы. На вывеске сменилось название

Эту фотографию волонтеры «Альтернативы» сделали в конце июня 2021 года, когда увезли Рустама прямо с проходной стройфирмы. На вывеске сменилось название

Поделиться

О проституции и продаже детей


С 2011 года «Альтернатива» спасла от разных форм рабства около тысячи человек.

Из своей практики волонтеры приводят два случая.

В марте 2018 года в сексуальное рабство попала гражданка Казахстана. Она была приглашена в Бахрейн, чтобы работать в отеле. Такие предложения для очень бедных районов Казахстана являются крайне привлекательными. Девушка согласилась — ей очень хотелось накопить денег и купить своей маме дом. Уже на месте ее силой заставили заниматься проституцией — тоже якобы за долги перед «работодателем», которые росли каждый день. Так она прожила почти полтора года, за это время только четыре раза вышла из отеля. О пропаже девушки заявляла ее семья, ее разыскали и вывезли из отеля волонтеры «Альтернативы».

Другой случай произошел осенью 2018 года. Семейная пара долго не могла зачать ребенка. Ища в интернете информацию об усыновлении, нашли объявление о продаже ребенка от женщины по имени Валентина, многодетной матери, объяснявшей свое решение тем, что у нее и так уже пятеро детей, шестого она не потянет. Семейная пара связалась с «Альтернативой», чтобы предотвратить продажу ребенка.

— Два волонтера под видом семейной пары, которая якобы хочет купить ребенка, выехали в Нижний Новгород на встречу с Валентиной, — рассказывают в «Альтернативе». — Она пришла с младенцем и своей 5-летней дочерью. Выглядела обычной матерью до тех пор, пока не показала документы новорожденного — он был оформлен на совершенно другую женщину. Волонтеры стали отказываться от сделки. Она тут же предложила другого ребенка с нормальными документами.

После сбора доказательств Валентину задержала полиция. Генетическая экспертиза показала, что двое из пяти детей были рождены не ею — Валентина усыновила их и была готова продать. Также выяснилось, что уже много лет у нее живет женщина с серьезным психическим расстройством, не умеющая читать и писать, не адаптированная к жизни в обществе. В ее доме она занималась уборкой, стиркой, готовкой, была от нее полностью зависима. Младенец, которого Валентина продавала по объявлению, оказался ее ребенком.

Важно писать заявление о розыске и похищении человека


По поводу истории пермяка Рустама Оглы адвокат Ольга Бедерсон отмечает: есть смысл разбираться с ней дальше, несмотря на то, что он вернулся домой.

— Ему следует написать заявление о том, что его увезли в неизвестном направлении, удерживали, заставляли работать, лишили свободы. С описанием всех подробностей, — говорит адвокат. — В случае опасности для жизни можно просить обеспечить госзащиту (федеральный закон от 20 августа 2004 года (119-ФЗ) предусматривает возможность применения таких мер), но если оставлять так, то ничего не изменится, такие места останутся.

По словам основателя движения «Альтернатива» Олега Мельникова, история пермяка закончилась благополучно, но с фирмой «Удача» у волонтеров «Альтернативы» в 2015 году были серьезные проблемы.


— После того как мы обнародовали интервью потерпевших о рабстве в Новом Уренгое, а я позже в своих интервью упомянул, что присматривают за этим бизнесом выходцы с Кавказа, чеченская диаспора Нового Уренгоя написала на меня в полицию заявление по статье 282 УК РФ «Разжигание ненависти или вражды по признакам национальности», — вспоминает общественник. — Началась проверка. Но до суда не дошло. Не было доказательств против нас. Потому что система одинаково работает как против нас, так и против них. Сейчас там сменилась вывеска, но суть-то не поменялась.

Олег Мельников в беседе с корреспондентом 59.RU отмечает: родственникам пропавших важно не медлить и сразу писать заявление в полицию о розыске, а после — заявление о похищении человека.

— Такие заявления дают хотя бы туманную возможность все-таки возбудить уголовное дело, — говорит Мельников. — В противном случае эта возможность практически отсутствует. Мы призываем, чтобы такие заявления были в полиции, если родственники и потерпевший хотят дальше защитить свои права. Но, как правило, российские граждане, к сожалению, ничего не пишут. Возвращаются домой и скорее пытаются забыть всё как страшный сон. В свою очередь, граждане Украины, Казахстана, Гвинеи, Киргизии, напротив, идут до конца.

Рустам Оглы во дворе своего дома после возвращения. Сестрам он пообещал больше не пить, прошел трехнедельный курс лечения от алкоголизма и нашел работу в Кирове. Домой планирует приехать на свой день рождения

Рустам Оглы во дворе своего дома после возвращения. Сестрам он пообещал больше не пить, прошел трехнедельный курс лечения от алкоголизма и нашел работу в Кирове. Домой планирует приехать на свой день рождения

Поделиться

Если вы или ваш близкий человек столкнулись с похожей ситуацией, и вам нужна помощь, можно позвонить на горячую линию общественного движения «Альтернатива»: 8 800 550–71–40. E-mail: support@alternative.help. По вопросам детского рабства и торговле детьми е-mail: human@alternative.help. Штаб «Альтернативы» расположен в Москве, но если пришла заявка из регионов, то движение имеет обширную базу волонтеров со всей страны.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ8
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

без вести пропавшийпоискрабство
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...