Рабдом «Удача». Как в современной России люди попадают в рабство

О проституции и продаже детей



С 2011 года «Альтернатива» спасла от разных форм рабства около тысячи человек.



Из своей практики волонтеры приводят два случая.



В марте 2018 года в сексуальное рабство попала гражданка Казахстана. Она была приглашена в Бахрейн, чтобы работать в отеле. Такие предложения для очень бедных районов Казахстана являются крайне привлекательными. Девушка согласилась — ей очень хотелось накопить денег и купить своей маме дом. Уже на месте ее силой заставили заниматься проституцией — тоже якобы за долги перед «работодателем», которые росли каждый день. Так она прожила почти полтора года, за это время только четыре раза вышла из отеля. О пропаже девушки заявляла ее семья, ее разыскали и вывезли из отеля волонтеры «Альтернативы».



Другой случай произошел осенью 2018 года. Семейная пара долго не могла зачать ребенка. Ища в интернете информацию об усыновлении, нашли объявление о продаже ребенка от женщины по имени Валентина, многодетной матери, объяснявшей свое решение тем, что у нее и так уже пятеро детей, шестого она не потянет. Семейная пара связалась с «Альтернативой», чтобы предотвратить продажу ребенка.



— Два волонтера под видом семейной пары, которая якобы хочет купить ребенка, выехали в Нижний Новгород на встречу с Валентиной, — рассказывают в «Альтернативе». — Она пришла с младенцем и своей 5-летней дочерью. Выглядела обычной матерью до тех пор, пока не показала документы новорожденного — он был оформлен на совершенно другую женщину. Волонтеры стали отказываться от сделки. Она тут же предложила другого ребенка с нормальными документами.



После сбора доказательств Валентину задержала полиция. Генетическая экспертиза показала, что двое из пяти детей были рождены не ею — Валентина усыновила их и была готова продать. Также выяснилось, что уже много лет у нее живет женщина с серьезным психическим расстройством, не умеющая читать и писать, не адаптированная к жизни в обществе. В ее доме она занималась уборкой, стиркой, готовкой, была от нее полностью зависима. Младенец, которого Валентина продавала по объявлению, оказался ее ребенком.



Важно писать заявление о розыске и похищении человека



По поводу истории пермяка Рустама Оглы адвокат Ольга Бедерсон отмечает: есть смысл разбираться с ней дальше, несмотря на то, что он вернулся домой.



— Ему следует написать заявление о том, что его увезли в неизвестном направлении, удерживали, заставляли работать, лишили свободы. С описанием всех подробностей, — говорит адвокат. — В случае опасности для жизни можно просить обеспечить госзащиту (федеральный закон от 20 августа 2004 года (119-ФЗ) предусматривает возможность применения таких мер), но если оставлять так, то ничего не изменится, такие места останутся.



По словам основателя движения «Альтернатива» Олега Мельникова, история пермяка закончилась благополучно, но с фирмой «Удача» у волонтеров «Альтернативы» в 2015 году были серьезные проблемы.



— После того как мы обнародовали интервью потерпевших о рабстве в Новом Уренгое, а я позже в своих интервью упомянул, что присматривают за этим бизнесом выходцы с Кавказа, чеченская диаспора Нового Уренгоя написала на меня в полицию заявление по статье 282 УК РФ «Разжигание ненависти или вражды по признакам национальности», — вспоминает общественник. — Началась проверка. Но до суда не дошло. Не было доказательств против нас. Потому что система одинаково работает как против нас, так и против них. Сейчас там сменилась вывеска, но суть-то не поменялась.



Олег Мельников в беседе с корреспондентом 59.RU отмечает: родственникам пропавших важно не медлить и сразу писать заявление в полицию о розыске, а после — заявление о похищении человека.



— Такие заявления дают хотя бы туманную возможность все-таки возбудить уголовное дело, — говорит Мельников. — В противном случае эта возможность практически отсутствует. Мы призываем, чтобы такие заявления были в полиции, если родственники и потерпевший хотят дальше защитить свои права. Но, как правило, российские граждане, к сожалению, ничего не пишут. Возвращаются домой и скорее пытаются забыть всё как страшный сон. В свою очередь, граждане Украины, Казахстана, Гвинеи, Киргизии, напротив, идут до конца.

