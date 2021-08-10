Депутата КПРФ нашли спящим возле трупа друга и обвинили в убийстве. Невеста говорит, что его подставили

Депутата от КПРФ из небольшого города в Башкирии Мелеуз Александра Котелевского застали пьяным на месте убийства инвалида. Его поместили под стражу и исключили из партии, но друзья и коллеги из горсовета настаивают, что Александр невиновен. По их словам, молодой политик уверенно шел по карьерной лестнице, занимался благотворительностью и никогда не проявлял необоснованной агрессии. Подробности — в материале UFA1.RU.

Котелевскому 29 лет. По словам друзей, он долгое время подрабатывал на стройке, открыл свой цех по производству мебели и параллельно начал заниматься благотворительностью, которая привела его в политику. Как рассказали в КПРФ, Александр некоторое время сотрудничал с молодежным отделением партии, а в 2017 году сделал первые шаги во «взрослой политике».