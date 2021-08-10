Депутата КПРФ нашли спящим возле трупа друга и обвинили в убийстве. Невеста говорит, что его подставили

Депутата от КПРФ из небольшого города в Башкирии Мелеуз Александра Котелевского застали пьяным на месте убийства инвалида. Его поместили под стражу и исключили из партии, но друзья и коллеги из горсовета настаивают, что Александр невиновен. По их словам, молодой политик уверенно шел по карьерной лестнице, занимался благотворительностью и никогда не проявлял необоснованной агрессии. Подробности — в материале UFA1.RU.
Котелевскому 29 лет. По словам друзей, он долгое время подрабатывал на стройке, открыл свой цех по производству мебели и параллельно начал заниматься благотворительностью, которая привела его в политику. Как рассказали в КПРФ, Александр некоторое время сотрудничал с молодежным отделением партии, а в 2017 году сделал первые шаги во «взрослой политике».
— Он сразу себя хорошо показал. Мы сделали его председателем ячейки в Мелеузе. Он прошел в Горсовет. Мы отправили его на обучение в Москву, а когда вернулся, мы с ним обсуждали его планы перед грядущими выборами в Госдуму. Возлагали на него большие надежды, — рассказал лидер республиканского отделения КПРФ Юнир Кутлугужин.
По его словам, обвинение в адрес Котелевского повергло коллег по партии в шок. По версии следствия, в ночь с 4 по 5 августа Александр выпивал вместе со своим соседом по цеху «Забота» 38-летним Ильфатом Тухветевым, который занимался созданием кожаных изделий, и между ними возникла ссора. Причем как сообщают многие СМИ, Тухветев готовил Котелевскому сувенир на свадьбу, которая должна была состояться через два дня.
— Гость нанес хозяину мастерской множественные удары руками и ногами по голове и другим частям тела, от полученных телесных повреждений мужчина скончался, — рассказали в Следкоме Башкирии.
Котелевского задержали и поместили под стражу. Ему предъявили обвинение в «Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего». Александр вину не признал, но следователи заявили, что собрали доказательства его «причастности к совершенному преступлению». В Следкоме не уточнили, что подразумевает эта формулировка.
В то же время друзья и родственники Котелевского заявили, что в деле много подозрительных неточностей. В частности, его невеста Айгуль сообщила, что, когда она обнаружила будущего супруга в цеху в ту злополучную ночь, тот действительно был сильно пьян, но на нем не было следов крови.
— Он никого не убивал, с убитым они были друзьями, — рассказала UFA1.RU его подруга.
Один из его друзей недоумевает: Котелевский и Тухветев долгое время были знакомы, никогда не скандалили. Более того, Александр, будучи крупного телосложения, относился к категории «больших добряков».
— Парень ответственный, компанейский. И вечно он всех знает, все его знают, приходят в этот цех.
Он всегда душа компании, — рассказал наш собеседник.
По его словам, в ту ночь во время попойки в цеху вместе с Котелевским и Тухветевым были и другие люди. Наш собеседник признает, что молодой депутат нередко выпивал, но отметил, что «вусмерть пьяным» видеть его не приходилось.
— Говорят, бочку водки мог пить. Чтобы напоить его, говорят, надо прям жесть [постараться], — говорит он.
Также и друзья Тухветева заявляют, что мужчина не был любителем алкоголя. Его жена с журналистами общаться отказалась. Убийство ее мужа Ильфата всколыхнуло Мелеуз. В соцсетях все обсуждают, что преступление совершил депутат, который «по блату отскочит». Однако друзья и близкие Котелевского утверждают, что никакой он не блатной — обычный парень, который много работал и пытался приносить пользу.
Один из источников UFA1.RU в окружении Котелевского предположил, что тот действительно мог быть причастным к убийству Тухветева. Но он исключает возможность, что тот попытается «отмазаться».
— Он обычный парень, и с совестью у него в порядке. Если виноват, сознался бы, — сказал он.
Новость о деле Котелевского разошлась по СМИ вчера, 8 августа. Сегодня региональное отделение объявило о его исключении из партии.
— Пока идет следствие, и мы не знаем, убивал он, был соучастником или просто оказался рядом. Но, посмотрев его личное дело, изучив уже известные обстоятельства, мы приняли решение исключить его из партии, — объяснил лидер КПРФ в Башкирии Юнир Кутлугужин.
Напомним, в 2019 году в Ярославской области местный депутат столь же неожиданно оказался замешанным в деле об убийстве таксиста. Подробнее об этом читайте в расследовании наших коллег с портала 76.RU.