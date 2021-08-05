«Деньги пытались дать»: почему отец 15-летней школьницы, убитой подполковником полиции, не верит следователям

Небольшой поселок Петра Дубрава в Самарской области еще нескоро придет в себя после трагедии: там, чуть ли не в центре поселка, нашли зарезанную
«Единственное, что было в жизни»
15-летняя Лена (имя изменено. — Прим. ред.) — единственный ребенок Дмитрия. Несколько лет назад он овдовел и остался с дочкой один. По его словам, девочка тяжело пережила смерть мамы, она замкнулась и ушла в себя и вот только-только начала возвращаться к жизни, снова научилась радоваться.
— Мы с ней душа в душу жили. Она — единственное, что было в жизни у меня. Маму ей сестра моя заменила. Никаких странностей в поведении не замечал. В школе, правда, на тройки и четверки училась. Не блистала, но и глупой не назвать ее, — рассказал Дмитрий.
По его словам, у них были очень теплые и доверительные отношения. Лена даже свои секреты ему рассказывала. Например, об отношениях с молодым человеком Назаром. Правда, ребята расстались около полугода назад. И с тех пор, как говорит Дмитрий, она ни с кем не встречалась.
— Только-только взрослеть начинала, самостоятельность проявлять. Рисовать любила, была веселой. Спортом занималась. Большую часть дня дома проведет, а вечером, когда попрохладнее станет, на пробежку ходила, — говорит убитый горем отец.
И в тот вечер,
Около двух часов ночи в квартиру Дмитрия постучались полицейские. Они и сообщили ему страшную новость и отвезли на место трагедии. Несколько часов следователи допрашивали отца. Стражи порядка пытались узнать, как его дочь могла быть связана с подозреваемым — Антоном Безчетвертевым.
— Кто это такой, я узнал только у следователя. Знаю, что он жил с нами в одном доме, этажом ниже. Но виделись мы с ним редко, «здравствуйте» да «до свидания». Вот и всё общение. Даже имени его не знал до того дня, — говорит Дмитрий. Он строителем работает, общих тем для разговоров с полицейским не так много.
Сразу после преступления появилась информация, что девочка была любовницей подполковника. Но официально эту версию никто не подтвердил. Родные просто не могут в такое поверить.
— Она скромная была. Да, как и все подростки, любила немного привлечь к себе внимание. Но вряд ли бы она стала общаться со взрослым старше нее намного. Никто не знает, что там произошло на самом деле. Но если бы свидетели вышли на улицу на пару минут раньше, может быть, Лену еще можно было бы вернуть, — поделилась с журналистами тетя убитой девочки.
Между тем мама одноклассницы Лены рассказала журналисту 63.RU, что тревожные звоночки были:
— Она была хорошая и светлая девочка. Сирота почти — жила с папой и тетей. Часто оставалась у нас ночевать — дружила с моей дочерью. В последнее время слышала обрывки их разговоров о том, что до убийства к девочке кто-то приставал, доставал ее. Я так жалею, что с ней не поговорила. Возможно, ничего бы этого не было. У меня нет доказательств, но, возможно, приставал к ней именно этот полицейский. Девочка была красивая и лицом, и фигурой. В тот вечер она пошла на пробежку. Возможно, он увидел ее и захотел затащить в машину, но всё вышло из-под контроля. Не верю, что она могла кричать и бить этого полицейского, когда он ее сбил. Она и мухи не могла обидеть. Моя дочь уже который день плачет, и я тоже. Не можем успокоиться, поверить, что такое случилось, — рассказала мать подруги убитой школьницы, Елена.
Как рассказала тетя убитой школьницы, после трагедии члены семьи Антона Безчетвертева даже не попросили прощения и не извинились перед отцом. Однако на контакт они всё же пытались выйти.
— Сестру Дмитрия подловили в подъезде и деньги пытались дать. Она отмахивалась и отнекивалась, мол, деньги Лену не вернут.
В общем убитые горем родственники Лены денег не взяли, не дали возможности откупиться. Да и какой ценой можно измерить жизнь ребенка?
«Не верю официальной версии»
По версии следствия, Лена погибла вечером в пятницу,
Спустя несколько часов после убийства о трагедии напоминало только большое бурое пятно крови. Жители поселка устроили там небольшой мемориал.
Показания свидетелей помогли немного восстановить картину произошедшего. Они видели, как мужчина прижимал девочку к земле, рядом стояла машина Toyota. Лена пыталась привлечь к себе внимание и громко кричала. Именно на крики и выбежали местные жители, но было уже поздно. С помощью одних из свидетелей, супругов Хасановых, удалось выйти на след подозреваемого.
— Когда Toyota отъехала, они увидели на дороге лежащую девушку. Одному из супругов удалось запомнить номера машины. Оказалось, что автомобиль зарегистрирован на некоего Михаила Круглова, — говорится в материалах дела.
Владелец иномарки рассказал, что сейчас на ней ездит муж его дочери Антон Безчетвертев. Его задержали. Он признался, что бил девочку ножом. Но потом отказался давать показания, сославшись на плохое самочувствие и
Однако отец погибшей сомневается в показаниях обвиняемого.
— Официальной версии я не верю. Тут сейчас много разной информации ходит. Следователи говорят, что он ее убил, и всё. Или сбил, а потом добил. Крови там много было. Мы же ходили на место, — сказал Дмитрий.
Но отец Лены уверен, что свидетели не дали подозреваемому полностью скрыть следы преступления.
— Если бы не они, Антон бы увез мою дочку в лес и спрятал бы ее там. И тогда бы ее вообще никто не нашел. Но если бы Хасановы вышли на пару минут раньше, то ее можно было бы спасти, — говорит Дмитрий.
Следователи считают, что после убийства Антон Безчетвертев попытался скрыть следы преступления. Он утопил в озере прицеп, в котором якобы лежала одежда со следами крови. Туда же, по мнению правоохранителей, отправился и нож, которым убили школьницу.
На следующий день после трагедии водоем действительно несколько раз обследовали водолазы.
Что известно об обвиняемом?
Антону Безчетвертеву 42 года. На момент совершения преступления он занимал должность заместителя начальника отдела уголовного розыска в отделе полиции
По словам бывшего коллеги экс-правоохранителя, Алексея Загорского, на счету Антона Безчетвертева было несколько громких задержаний. В том числе и педофилов.
— Я знаю, как Антон относился к растлителям малолетних. Он их ловил и «раскалывал», и сроки они получали приличные. Антон всегда был спокоен, сдержан. До сих пор в недоумении нахожусь, когда сказали, что его в убийстве подозревают, — поделился Алексей.
Оказалось, что у полицейского кроме квартиры в пятиэтажке еще есть двухэтажный дом в частном секторе. Якобы он его строил для тещи. По словам соседей, она также занимает высокий руководящий пост в правоохранительных органах.
Именно этот дом и фигурирует на снимке, который предоставили следователи.
Однако его обитатели в категорической форме отказались общаться с прессой:
— Вы не видите, у людей горе?
Самого Антона Безчетвертева арестовали в субботу,
«Глаза приоткрыты, как у живой»
Школьницу проводили в последний путь во вторник,
По традиции девочку одели в белое платье невесты, а лицо прикрыли фатой.
— Как живая, глаза приоткрыты. Наверное, когда от боли они открылись, так и застыло всё, — предположила родственница погибшей.
Среди тех, кто пришел проводить девочку в последний путь, был и ее бывший молодой человек Назар. О своей подруге, которую потерял уже навсегда, смог сказать одно:
— Она была светлой, самой лучшей девушкой в мире.
Траурную процессию сопровождала машина скорой.
После прощания у дома девочку отвезли на отпевание. Его проводили в церкви недалеко от дома.
Похоронили Лену рядом с матерью, бабушкой и дедушкой.
Про Антона Безчетвертева местные жители старались не говорить. Но они надеются, что обвиняемому вынесут самое строгое наказание.
— Ему здесь лучше не появляться никогда. И семье надо съехать. Он опозорил их. Как его жене, детям теперь с этим жить?