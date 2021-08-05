«Деньги пытались дать»: почему отец 15-летней школьницы, убитой подполковником полиции, не верит следователям

15-летняя Лена (имя изменено. — Прим. ред.) — единственный ребенок Дмитрия. Несколько лет назад он овдовел и остался с дочкой один. По его словам, девочка тяжело пережила смерть мамы, она замкнулась и ушла в себя и вот только-только начала возвращаться к жизни, снова научилась радоваться.



— Мы с ней душа в душу жили. Она — единственное, что было в жизни у меня. Маму ей сестра моя заменила. Никаких странностей в поведении не замечал. В школе, правда, на тройки и четверки училась. Не блистала, но и глупой не назвать ее, — рассказал Дмитрий.

По его словам, у них были очень теплые и доверительные отношения. Лена даже свои секреты ему рассказывала. Например, об отношениях с молодым человеком Назаром. Правда, ребята расстались около полугода назад. И с тех пор, как говорит Дмитрий, она ни с кем не встречалась.

— Только-только взрослеть начинала, самостоятельность проявлять. Рисовать любила, была веселой. Спортом занималась. Большую часть дня дома проведет, а вечером, когда попрохладнее станет, на пробежку ходила, — говорит убитый горем отец.