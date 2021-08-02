В Новосибирске арестовали мужчину, который ударил ножом пенсионера в автобусе

В Новосибирске сегодня избрали меру пресечения 39-летнему Николаю Черникову, который напал на пенсионера в автобусе № 95 .



— Дзержинским судом рассмотрено постановление следователя о возбуждении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Черникова Н. О., которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство», то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, а именно ножа. Судом ходатайство следователя удовлетворено, Черникову Н. О. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, — сообщили в суде.

