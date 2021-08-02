В Новосибирске арестовали мужчину, который ударил ножом пенсионера в автобусе

В Новосибирске сегодня избрали меру пресечения 39-летнему Николаю Черникову, который напал на пенсионера в автобусе
— Дзержинским судом рассмотрено постановление следователя о возбуждении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Черникова Н. О., которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство», то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, а именно ножа. Судом ходатайство следователя удовлетворено, Черникову Н. О. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, — сообщили в суде.
Инцидент произошел 31 июля около 19:30 в автобусе маршрута
Инцидент запечатлели камеры автобуса. Сначала нападавший сидел на своем месте, затем встал, достал нож и нанес удар первому попавшемуся пассажиру. За минуту до этого из автобуса вышла пассажирка с маленьким ребенком — они тоже сидели рядом с нападавшим.
Как сообщил источник в правоохранительных органах, пенсионер был экстренно доставлен бригадой скорой помощи в ГКБ
Как сообщили в прокуратуре, задержанный находился в состоянии наркотического опьянения.
Ранее Черников уже был осужден по ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств), пояснил корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах. Санкция новой для него статьи «Хулиганство» предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Ранее перевозчик рассказал корреспонденту НГС подробности инцидента в новосибирском автобусе: перед тем как нанести пассажиру удар ножом, злоумышленник сказал кондуктору странную фразу.