Любовница подполковника полиции или жертва ДТП? Что известно об убийстве 15-летней девочки

Уже появилось несколько неофициальных версий убийства. По информации источников «Базы», Безчетвертев встречался со школьницей и якобы недавно отношения разладились, девушка стала угрожать, что расскажет всем об их отношениях. Однако в СУ СКР по Самарской области эту информацию поспешили опровергнуть.



— По предварительным данным, сведения о наличии у подозреваемого и жертвы близких отношений не соответствуют действительности, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Самарской области Татьяна Баринова.

Мы поговорили с бывшими коллегами Антона Безчетвертева. Они тоже не верят, что у него мог быть роман со школьницей.



— Антон сам много лет ловил педофилов. Они у него сознавались во всём. Сам был нормальным, — сказал один из коллег полицейского.

Что известно о школьнице

Первый взгляд на страницу девочки в социальных сетях — и перед нами самая обычная современная школьница. Она переходит в 9-й класс, не очень любит учиться, но хвастает списком прочитанной научной литературы и фантастики. При этом увлекается косметикой и очень любит краситься. Друзья по школе отзываются о ней очень тепло и активно защищают от всяких домыслов. Ведь нашлись желающие во всем обвинить саму погибшую школьницу!

