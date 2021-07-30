Любовница подполковника полиции или жертва ДТП? Что известно об убийстве 15-летней девочки

Убийство 15-летней девочки в поселке Петра Дубрава взбудоражило всю страну. Подозреваемый — высокопоставленный полицейский Антон Безчетвертев. Редакция 63.RU побывала на месте преступления и собрала всё, что известно на данный момент о громком преступлении.
Были любовниками?
Тело девочки нашли 29 июля около 22:30 возле частного дома, недалеко от администрации поселка Петра Дубрава. По словам следователей, на ее теле обнаружили следы насильственной смерти — многочисленные травмы, синяки и ушибы.
Очевидцы рассказывают, что видели, как полицейский прижимал подростка к земле, а потом уехал на автомобиле «Тойота». Девушка потеряла много крови. На траве у обочины дороги — большое пятно бурого цвета.
По машине и вычислили подозреваемого — Антона Безчетвертева. Он — заместитель начальника отдела уголовного розыска в отделе полиции
Полицейский проживает в Петра Дубраве. У него есть жена и трое детей. Его старшему сыну, как и убитой девочке, около 15–16 лет, среднему — 10–12, а самому младшему исполнилось несколько месяцев. Известно, что подозреваемый жил в одном подъезде вместе с убитой девочкой — на этаж ниже, чем она. Также у его семьи есть частный двухэтажный дом в поселке.
Некоторые соседи рассказывать о семье боятся — вдруг будут проблемы в дальнейшем с полицией. Другие же отзываются положительно. Говорят, что во всём помогал.
Уже появилось несколько неофициальных версий убийства. По информации источников «Базы», Безчетвертев встречался со школьницей и якобы недавно отношения разладились, девушка стала угрожать, что расскажет всем об их отношениях. Однако в СУ СКР по Самарской области эту информацию поспешили опровергнуть.
— По предварительным данным, сведения о наличии у подозреваемого и жертвы близких отношений не соответствуют действительности, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Самарской области Татьяна Баринова.
Мы поговорили с бывшими коллегами Антона Безчетвертева. Они тоже не верят, что у него мог быть роман со школьницей.
— Антон сам много лет ловил педофилов. Они у него сознавались во всём. Сам был нормальным, — сказал один из коллег полицейского.
Что известно о школьнице
Первый взгляд на страницу девочки в социальных сетях — и перед нами самая обычная современная школьница. Она переходит в 9-й класс, не очень любит учиться, но хвастает списком прочитанной научной литературы и фантастики. При этом увлекается косметикой и очень любит краситься. Друзья по школе отзываются о ней очень тепло и активно защищают от всяких домыслов. Ведь нашлись желающие во всем обвинить саму погибшую школьницу!
— Да, в школе у нее не всегда получалось. Из оценок в основном тройки, но это не делает ее плохим человеком! Она была очень добрая, никого не трогала, старалась не обидеть лишний раз. Да и стеснялась незнакомых, поэтому большую часть времени дома сидела и смотрела аниме.
За три года до трагедии школьница потеряла мать, она умерла от онкологии — жила с отцом. Несмотря на скромный характер, девочка была своенравной и уже в 15 лет набила себе татуировку. У нее было много увлечений, связанных с творчеством. Лучшая подруга погибшей рассказала, что та сама сшила себе советскую школьную форму и очень гордилась своей работой.
— Она была чудесна! У нее в голове был бардак, но для тех, кто ее понимал, она была своей. Красиво рисовала... У нее была советская школьная форма, которую она сшила сама. Не знаю, сколько усилий ей пришлось потратить, но платьишко было шикарным. Смотрела на мир по-другому, была многосторонней. Да... Она была и остается хорошей подругой, — со слезами говорит девочка.
О личной жизни школьницы известно немного. Соседи говорят, что никаких взрослых мужчин с ней не видели. Да и вообще у нее был приличный молодой человек, с которым многие местные даже были хорошо знакомы.
Известно, что в начале июля девочка прекратила общаться со своей лучшей подругой, об отношениях с парнем или другими мужчинами ничего не рассказывала. Однако в том, что подозреваемый в убийстве Антон Безчетвертев и жертва преступления были знакомы, сомневаться вряд ли стоит. Как уже говорилось, они жили в одном доме. У подполковника есть семья — жена и трое детей. В поселке у семьи была не только квартира, но и двухэтажный дом.
ДТП вышло из-под контроля?
Вторую версию якобы озвучил сам полицейский. По данным LIFE SHOT, он признался в убийстве: заявил, что случайно сбил девочку, возвращаясь с рыбалки, а она кинулась на него — начала кричать и драться, и тогда он якобы потерял рассудок, стал бить ее ножом. Однако и эту информацию в СУ СКР по Самарской области пока не подтвердили.
— Следователи допрашивают подозреваемого. И данные с допроса к нам пока не поступили, — добавила Татьяна Баринова.
Следователи предполагают, что Антон Безчетвертев покинул место ДТП и поехал к ближайшему озеру, где утопил прицеп, в котором находилась окровавленная одежда. На берегу практически нет никаких следов, похожих на шины прицепа. Однако на другой стороне водоема, на крутом склоне, у самой кромки воды действительно продавлена земля по протектору, а чуть выше — уже глубокий мокрый след от шин. Рядом с ним — водоросли и тина. Скорее всего, полицейский утопил прицеп здесь, а рано утром следователи уже нашли его и вытащили на берег. Саму машину обнаружили на территории поселка.
Тем не менее следователи снова вернулись сюда с водолазами. Вместе правоохранители продолжили обследование дна. Вероятнее всего, искали орудие убийства — использовали магнит.
— Антон — полицейский и может знать, где и что будут искать в первую очередь. Бросить нож в озеро? Глупо! Это очевидное место, и там его в первую очередь будут искать. Но непонятно, зачем он прицеп утопил. Может, кого-то защищал? — недоумевает бывший коллега подозреваемого Алексей.
Потерял работу, что дальше?
31 июля в отношении подозреваемого планируется избрать меру пресечения. Учитывая тяжесть преступления, его, скорее всего, арестуют и поместят в СИЗО. И хоть вина подполковника Антона Безчетвертева еще не доказана, в ГУ МВД России по Самарской области объявили, что его уволили.
— По результатам служебной проверки, которую назначил врио начальника регионального управления МВД России Андрей Токарев, подозреваемый уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам. Его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности, — сообщили представители ГУ МВД России по Самарской области.
Мы следим за развитием событий.