Два фармацевта воровали и продавали сильнодействующие лекарства с работы — их задержали с 1,3 млн рублей

В Новосибирске фармацевты воровали и продавали лекарства с работы
В Новосибирске до суда дошло дело против двух фармацевтов и мужчины, которые незаконно продавали сильнодействующие препараты.
— Руководство группой осуществляла
В сентябре 2020 года всех участников преступной группы задержали.
— В ходе обысков по месту проживания злоумышленников, а также в автомобиле лидера группы сотрудниками наркоконтроля обнаружены и изъяты 150 флаконов и более 100 упаковок с сильнодействующими веществами, а также денежные средства в сумме более 1,3 миллиона рублей, полученные в результате противоправной деятельности. Проведенное исследование показало, что изъятое является «Прегабалином», «Тропикамидом» и «Зопиклоном» общей массой порядка
Против участников группы было возбуждено 10 уголовных дел по ч. 3 ст. 234 «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта в крупном размере», которые соединены в одно производство. Уголовное дело уже направили в суд.
В июле в распоряжении редакции оказались данные по количеству магазинов и кладов наркотиков в разных регионах Сибири и в Москве. Среди них Новосибирск вышел на второе место, сильно оторвавшись от остальных. Впрочем, до Москвы еще далеко — мы изучили данные и попробовали понять, что это значит.