Два фармацевта воровали и продавали сильнодействующие лекарства с работы — их задержали с 1,3 млн рублей

В Новосибирске до суда дошло дело против двух фармацевтов и мужчины, которые незаконно продавали сильнодействующие препараты.



— Руководство группой осуществляла 46-летняя жительница Новосибирска. Фигурантка со своей 27-летней дочерью, являющейся также ее коллегой, в ходе приемки лекарственных средств присваивали рецептурные препараты, содержащие сильнодействующие вещества. После чего женщины с помощью своего знакомого, 36-летнего ранее судимого жителя Новосибирска, находили розничных клиентов, которым сбывали препараты, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.