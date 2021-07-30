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Два фармацевта воровали и продавали сильнодействующие лекарства с работы — их задержали с 1,3 млн рублей

Уголовное дело против преступной группы передали в суд

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В ходе обысков полиция нашла 150 флаконов и более 100 упаковок с сильнодействующими веществами, а также более 1,3 миллиона рублей

В ходе обысков полиция нашла 150 флаконов и более 100 упаковок с сильнодействующими веществами, а также более 1,3 миллиона рублей

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В Новосибирске фармацевты воровали и продавали лекарства с работы

В Новосибирске до суда дошло дело против двух фармацевтов и мужчины, которые незаконно продавали сильнодействующие препараты.

— Руководство группой осуществляла 46-летняя жительница Новосибирска. Фигурантка со своей 27-летней дочерью, являющейся также ее коллегой, в ходе приемки лекарственных средств присваивали рецептурные препараты, содержащие сильнодействующие вещества. После чего женщины с помощью своего знакомого, 36-летнего ранее судимого жителя Новосибирска, находили розничных клиентов, которым сбывали препараты, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В сентябре 2020 года всех участников преступной группы задержали.

— В ходе обысков по месту проживания злоумышленников, а также в автомобиле лидера группы сотрудниками наркоконтроля обнаружены и изъяты 150 флаконов и более 100 упаковок с сильнодействующими веществами, а также денежные средства в сумме более 1,3 миллиона рублей, полученные в результате противоправной деятельности. Проведенное исследование показало, что изъятое является «Прегабалином», «Тропикамидом» и «Зопиклоном» общей массой порядка 2,3 кг, — добавили в ведомстве.

Против участников группы было возбуждено 10 уголовных дел по ч. 3 ст. 234 «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта в крупном размере», которые соединены в одно производство. Уголовное дело уже направили в суд.

В июле в распоряжении редакции оказались данные по количеству магазинов и кладов наркотиков в разных регионах Сибири и в Москве. Среди них Новосибирск вышел на второе место, сильно оторвавшись от остальных. Впрочем, до Москвы еще далеко — мы изучили данные и попробовали понять, что это значит.

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фармацевтсуд
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