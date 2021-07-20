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Против бывшего чиновника мэрии Новосибирска завели сразу три уголовных дела. В чём его обвиняют?

Дмитрия Лобыню задержали почти год назад

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Экс-чиновника подозревают в получении взяток на <nobr class="_">92 000</nobr> рублей

Экс-чиновника подозревают в получении взяток на 92 000 рублей

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В Новосибирске завели три уголовных дела против бывшего чиновника мэрии

В Новосибирске завели три уголовных дела против бывшего председателя комитета рекламы и информации мэрии Дмитрия Лобыни.

Его обвиняют в том, что он создавал препятствия для предпринимателя (ст. 169 УК РФ) и брал взятки (два дела по ст. 290 УК РФ).

— По версии следствия, в период с апреля по ноябрь 2019 года чиновник мэрии неправомерно уклонялся от выдачи индивидуальному предпринимателю разрешения на размещение рекламной конструкции, отказал ему в выдаче соответствующего разрешения, чем препятствовал извлечению дохода от эксплуатации рекламной конструкции и нарушил права и законные интересы индивидуального предпринимателя, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Новосибирской области.

Также Дмитрия Лобыню подозревают в том, что с марта по сентябрь 2020 года он получил на счет подконтрольной организации 72 000 рублей от представителя одного из бизнесменов. За это Лобыня должен был помочь предпринимателю получить разрешения на размещение рекламы в Новосибирске и области.

Представитель другой организации, по версии следствия, обратился к чиновнику, чтобы получить разрешение на размещение наружной рекламы, которая не соответствует установленным нормам. За это он перечислил Дмитрию Лобыне 20 000 рублей на счет подконтрольной организации.

— Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных Управлением ФСБ России по Новосибирской области, — пояснили в пресс-службе СК России по НСО.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и собирают доказательную базу. Расследование продолжается.

Дмитрий Лобыня занимал пост начальника комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска с 2017 года. Его задержали 25 сентября 2020 года. Вскоре его арестовали на два месяца. Тогда сообщалось, что чиновника подозревали в получении взятки в 200 тысяч рублей.

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