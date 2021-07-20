Против бывшего чиновника мэрии Новосибирска завели сразу три уголовных дела. В чём его обвиняют?

В Новосибирске завели три уголовных дела против бывшего чиновника мэрии
В Новосибирске завели три уголовных дела против бывшего председателя комитета рекламы и информации мэрии Дмитрия Лобыни.
Его обвиняют в том, что он создавал препятствия для предпринимателя (
— По версии следствия, в период с апреля по ноябрь 2019 года чиновник мэрии неправомерно уклонялся от выдачи индивидуальному предпринимателю разрешения на размещение рекламной конструкции, отказал ему в выдаче соответствующего разрешения, чем препятствовал извлечению дохода от эксплуатации рекламной конструкции и нарушил права и законные интересы индивидуального предпринимателя, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Новосибирской области.
Также Дмитрия Лобыню подозревают в том, что с марта по сентябрь 2020 года он получил на счет подконтрольной организации
Представитель другой организации, по версии следствия, обратился к чиновнику, чтобы получить разрешение на размещение наружной рекламы, которая не соответствует установленным нормам. За это он перечислил Дмитрию Лобыне
— Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных Управлением ФСБ России по Новосибирской области, — пояснили в пресс-службе СК России по НСО.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и собирают доказательную базу. Расследование продолжается.
Дмитрий Лобыня занимал пост начальника комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска с 2017 года. Его задержали 25 сентября 2020 года. Вскоре его арестовали на два месяца. Тогда сообщалось, что чиновника подозревали в получении взятки в 200 тысяч рублей.