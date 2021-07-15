Сибиряк до смерти избил посетителя магазина «Фикс Прайс», который отказался платить за товар

Советский районный суд Новосибирска приговорил к 8 годам колонии мужа заведующей одним из магазинов «Фикс Прайс» — осужденный в марте 2018 года напал на посетителя, который пытался вынести товар без оплаты. Избитый умер после происшествия.

42-летний мужчина пытался пронести товары мимо кассы без оплаты — в это время его заметила заведующая магазином и отвела в подсобку.

Заведующая позвала мерчандайзера, они отвели посетителя в служебное помещение. Там был пьяный муж заведующей, который не был сотрудником магазина.