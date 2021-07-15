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Тема дняБизнесмен обвинил топ-менеджеров в махинациях

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Сибиряк до смерти избил посетителя магазина «Фикс Прайс», который отказался платить за товар

Мужчина проведет в колонии 8 лет

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Во время скандала мужчина был пьян

Во время скандала мужчина был пьян

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Новосибирец получил 8 лет колонии за смерть мужчины в «Фикс Прайсе»

Советский районный суд Новосибирска приговорил к 8 годам колонии мужа заведующей одним из магазинов «Фикс Прайс» — осужденный в марте 2018 года напал на посетителя, который пытался вынести товар без оплаты. Избитый умер после происшествия.

42-летний мужчина пытался пронести товары мимо кассы без оплаты — в это время его заметила заведующая магазином и отвела в подсобку.

Заведующая позвала мерчандайзера, они отвели посетителя в служебное помещение. Там был пьяный муж заведующей, который не был сотрудником магазина.

— От посетителя потребовали оплатить продукцию. На требование персонала мужчина ответил отказом, при этом высказался в адрес заведующей нецензурной бранью, — рассказывали в Следственном комитете Новосибирской области.

В итоге 29-летний муж заведующей набросился на мужчину и избил.

— Потерпевший самостоятельно покинул помещение магазина, однако до дома не дошел, потеряв сознание в соседнем квартале. Прохожие вызвали бригаду скорой медицинской помощи, доставившую мужчину в медицинское учреждение, где через несколько часов от полученных травм он скончался, — объяснили следователи.

Муж заведующей был осужден по ч. 4. ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».

— Он признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком в 8 лет, без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, — говорится на сайте Советского районного суда.

Приговор в законную силу не вступил.

НГС отправил запрос в сеть «Фикс Прайс» по ситуации.

Ранее в Новосибирске судебная коллегия по уголовным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции рассмотрела жалобу 35-летнего Рустама Фатуллаева. Ему было вынесено наказание в 17 лет лишения свободы за жестокое убийство беременной подруги на улице Кирова.

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избиениесуд
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