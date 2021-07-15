Сибиряк до смерти избил посетителя магазина «Фикс Прайс», который отказался платить за товар

Новосибирец получил 8 лет колонии за смерть мужчины в «Фикс Прайсе»
Советский районный суд Новосибирска приговорил к
42-летний мужчина пытался пронести товары мимо кассы без оплаты — в это время его заметила заведующая магазином и отвела в подсобку.
Заведующая позвала мерчандайзера, они отвели посетителя в служебное помещение. Там был пьяный муж заведующей, который не был сотрудником магазина.
— От посетителя потребовали оплатить продукцию. На требование персонала мужчина ответил отказом, при этом высказался в адрес заведующей нецензурной бранью, — рассказывали в Следственном комитете Новосибирской области.
В итоге 29-летний муж заведующей набросился на мужчину и избил.
— Потерпевший самостоятельно покинул помещение магазина, однако до дома не дошел, потеряв сознание в соседнем квартале. Прохожие вызвали бригаду скорой медицинской помощи, доставившую мужчину в медицинское учреждение, где через несколько часов от полученных травм он скончался, — объяснили следователи.
Муж заведующей был осужден по ч. 4. ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».
— Он признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком в
Приговор в законную силу не вступил.
НГС отправил запрос в сеть «Фикс Прайс» по ситуации.
Ранее в Новосибирске судебная коллегия по уголовным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции рассмотрела жалобу