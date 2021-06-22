Сибирячка взяла в банке кредит на лечение, а через три дня у нее со счета украли 400 тысяч рублей

Как похитили кредит на лечение



У Елены Калгиной мошенники украли с карты и банковского счета почти 400 тысяч рублей. Случилось это еще в прошлом году. Елене потребовались деньги на лечение, и она оформила кредит в банке ВТБ, картами которого пользовалась всё время.



17 октября 2020 года женщина взяла кредит на сумму 600 тысяч рублей. Деньги поступили на специальный мастер-счет. 23 октября она зашла в личный кабинет и обнаружила, что часть денег кем-то списана. Списание случилось еще 20 октября, через три дня после получения кредитных денег.



— Для того, чтобы мне войти в личный кабинет [банка], когда я захожу, то ввожу пароль и логины, мне должно прийти СМС-сообщение, что произведен вход в личный кабинет, вот такой-то код, никому его не сообщайте и так далее. Так вот этих сообщений не поступало. Мне, как потом обнаружила, пришли 20 числа только СМС-сообщения, что деньги списаны. Никаких других сообщений не было, кроме сообщений о списании. Ну, я 23 октября звоню в банк и прошу заблокировать карты, у меня их две, — рассказала корреспонденту НГС Елена Калгина.

