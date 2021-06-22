Сибирячка взяла в банке кредит на лечение, а через три дня у нее со счета украли 400 тысяч рублей

Банковские счета новосибирцев стали обворовывать на 20 % чаще
Елена Калгина в октябре 2020 года взяла на лечение кредит в банке ВТБ в размере 600 тысяч рублей. Деньги поступили на специальный мастер-счет, а уже через три дня безо всяких странных действий или звонков часть суммы была списана мошенниками. Сама женщина уверяет, что ничего за эти три дня не делала, а получила сообщения о списании почти 400 тысяч рублей. Корреспондент НГС Илья Калинин выслушал историю хищения денег и объяснение банка, а в полиции рассказали, что за последнее время серьезно выросло число краж с банковских карт новосибирцев.
Как похитили кредит на лечение
У Елены Калгиной мошенники украли с карты и банковского счета почти 400 тысяч рублей. Случилось это еще в прошлом году. Елене потребовались деньги на лечение, и она оформила кредит в банке ВТБ, картами которого пользовалась всё время.
17 октября 2020 года женщина взяла кредит на сумму 600 тысяч рублей. Деньги поступили на специальный мастер-счет. 23 октября она зашла в личный кабинет и обнаружила, что часть денег кем-то списана. Списание случилось еще 20 октября, через три дня после получения кредитных денег.
— Для того, чтобы мне войти в личный кабинет [банка], когда я захожу, то ввожу пароль и логины, мне должно прийти СМС-сообщение, что произведен вход в личный кабинет, вот такой-то код, никому его не сообщайте и так далее. Так вот этих сообщений не поступало. Мне, как потом обнаружила, пришли 20 числа только СМС-сообщения, что деньги списаны. Никаких других сообщений не было, кроме сообщений о списании. Ну, я 23 октября звоню в банк и прошу заблокировать карты, у меня их две, — рассказала корреспонденту НГС Елена Калгина.
С мастер-счета Калгиной, где лежал кредит в размере 600 тысяч рублей, и с банковской карты с овердрафтом, на которой было чуть больше пяти тысяч рублей, за несколько минут мошенники списали около 400 тысяч. С мастер-счета тремя электронными платежными поручениями на счет Скворцова Андрея Николаевича в отделении Сбербанка Республики Марий Эл мошенники трижды списали по 94 999 рублей, а с кредитной карты забрали 96 186 рублей.
— По каким-то непонятным для меня причинам они (мошенники. — Прим. ред.) не сняли у меня всё. Может, есть какие-то условия, когда снимаешь свыше определенной суммы, то банк начинает как-то суетиться? Оставшуюся сумму я вернула банку в счет погашения этого кредита. На сегодня у меня не закрыто еще порядка 70 тысяч рублей. Вот теперь я каждый месяц хожу и выплачиваю в банк эти 70 тысяч, — рассказала корреспонденту НГС Елена Калгина.
Как уточнила женщина, в ВТБ ее претензию рассмотрели и ответили, что вины банка тут нет. В результате всех этих мошеннических действий женщина не смогла провести необходимое лечение и вынуждена гасить в банке похищенную половину кредита и деньги, снятые с ее кредитной карты.
Что решил суд
После неудачной попытки решить проблему с банком женщина подала иск в Дзержинский районный суд и написала заявление в полицию.
31 мая 2021 года суд вынес решение в пользу банка: требования женщины удовлетворены не были. На это решение в областной суд подана апелляция.
— Судом установлено, что 16 октября 2020 года с 15:39:07 по 15:39:14 был совершен вход в мобильную версию «ВТБ Онлайн» с мобильного устройства с использованием кода, направленного истцу в СМС-сообщении 16 октября 2020 года в 15:39:14 <…> c дальнейшим заданием Pass-кода, сформированного на мобильном устройстве и позволяющего в любое время авторизоваться в мобильной версии и совершать операции без использования дополнительных средств подтверждения, — написано в решении Дзержинского суда. Копия документа находится в распоряжении НГС.
— Представитель ВТБ на заседании суда пояснил, что банк провел расследование: якобы я зашла на фишинговый сайт, этим воспользовались мошенники и скачали мои данные. Мой представитель в суде спросил: «А у вас есть доказательство того, что Калгина заходила на фишинговый сайт?», на что они ответили: «Нет, мы предполагаем». Но что значит предполагаем? Я могу всё что угодно предположить. Кроме того, есть приказ Центробанка, по-моему, от сентября 2018 года, где говорится, что банки обязаны обращать внимание на нетипичные транзакции для данного клиента <…> и приостанавливать эти транзакции до выяснения. Банк этого, опять же, не сделал, — заметила женщина.
Дело в полиции возбудили в ноябре 2020 года, пояснила Елена Калгина, но её пока как потерпевшую не опросили.
— Мне был звонок из уголовного розыска, и в процессе разговора сказали, что по городу Новосибирску за прошедший год таких случаев у них около 400, они объединены в одно уголовное дело. Ну и там ведется расследование. Но мое дело они туда не включили, потому что оно было заведено раньше, — сообщила корреспонденту НГС Елена Калгина.
Что говорят в банке ВТБ
Пресс-служба банка ВТБ уточнила, что «доступ в "ВТБ Онлайн" осуществляется при условии идентификации и аутентификации клиента с использованием пароля, который является строго конфиденциальным».
— Клиент может стать жертвой мошенников, только если сам каким-либо образом предоставит третьим лицам доступ к персональной информации. ВТБ напоминает, что сотрудники банка никогда не будут запрашивать данные по картам (CVC2/CVV2), счетам или по одноразовым паролям. Звонки с такими вопросами направлены на получение личных данных клиента и одноразового кода подтверждения для доступа в «ВТБ Онлайн» или реквизитов карт для проведения мошеннических операций. В момент совершения операций, о которых идет речь в вашем запросе, в банке отсутствовала информация о компрометации клиентских данных, а указанные операции были проведены корректно и подтверждены должным образом. В этом случае мы предоставляем клиенту все необходимые разъяснения и рекомендуем обращаться в правоохранительные органы, — прокомментировала пресс-служба ВТБ.
В банке также уточнили, что «не располагают информацией» по поводу возможного существования объединенного уголовного дела по кражам с карт своих клиентов.
Сколько денег крадут с банковских карт
Как сообщили в пресс-службе полиции Новосибирской области, к ним в статистику попадает только объединенная информация по всем кражам с банковских карт. Разделение по финансовым учреждениям не ведется.
Также без конкретных деталей, например имен пострадавших, в полицейской базе невозможно разыскать информацию о существовании объединенного уголовного дела, о котором, по словам Елены Калгиной, ей рассказал следователь Дзержинского отделения полиции.
В полиции Новосибирской области уточнили общую статистику по таким преступлениям за первые пять месяцев 2021 года и соответствующий период 2020 года. С января по май на территории Новосибирской области по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ («Тайное хищение денежных средств с банковских счетов граждан») было зарегистрировано 1756 преступлений. Это почти на 20% больше, чем за аналогичный период 2020 года, когда было совершено 1454 преступления.
В начале июня НГС рассказал, как у владельца карты ВТБ Сергея Русских по схожей схеме мошенники за 8 минут украли с карты более 100 тысяч рублей. Пострадавший предположил, что это могло быть связано с возможной утечкой базы данных клиентов ВТБ, о которой СМИ писали в августе 2020 года.