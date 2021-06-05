«Она в походы ходила с 18 лет»: кто ответит за то, что беглый уголовник, убивший 35-летнюю туристку, оказался на свободе

Сейчас, когда в начале лета многие походники и любители активного отдыха планируют свои маршруты, эта история выглядит особенно ужасающей. Если еще представить, что беглый уголовник мог не встретить на своем пути Анастасию, вообще становится не по себе. Если бы только правоохранители вовремя успели заключить его под стражу...
2 июня в туристических пабликах стали писать о пропаже 35-летней пермячки Анастасии
Знакомые девушки отмечали: она была очень опытным походником, каких-то именно туристических проблем у нее возникнуть не могло, а если, например, что-то произошло с лодкой, Настя бы справилась с ситуацией. Будучи очень ответственной, она не могла просто задержаться на сплаве, не известив об этом. И то, что она всё не выходила на связь, особенно пугало.
В Перми и Екатеринбурге волонтеры отрядов имени Ирины Бухановой PermPoisk, «ЛизаАлерт», «Подъем» начали собираться на поиски, нужны были лодки, туристы предлагали свою помощь. Позже стало известно: картой Насти кто-то оплатил покупки в магазине, потом — еще раз. Покупали гель для душа, дезодорант, продукты, коньяк. Анастасия не пьет алкоголь, а средства личной гигиены ей вряд ли понадобилось бы специально покупать для однодневного похода. Видео с камер наблюдения показало: платит картой Насти другая женщина.
«Всю жизнь уголовник»
Нижние Серги Свердловской области — город маленький, кому не покажешь здесь ориентировку на Алексея
В последний раз Еремеев вышел из тюрьмы, а именно из колонии строгого режима, весной прошлого года. За грабеж, хранение оружия и наркотиков осужден был на восемь лет, такой срок дали как рецидивисту — до этого он уже отбывал наказание за разбой и изнасилование женщины, дежурившей в будке в отдалении от корпусов санатория. Местные так и говорят о нем: «Всю жизнь уголовник, срок за сроком».
— Он в детстве был младший в семье, всё внимание — ему. Ох, и противный был ребенок, ему всё прощалось, — рассказывает соседка. — Никогда не забуду один эпизод. У нас в советское время был дефицит с велосипедами. Я съездила в Атиг, купила дочке велосипед. Она радостная поехала кататься во двор. Дело было весной, была глубокая грязь рядом в канаве. А этот Еремеев схватил грязь и дочке моей прямо в лицо кинул! Парень был трусливый и пакостный, издевался над животными. Для него было нормой взять и отвернуть голову котенку, например.
Но со временем местные жители стали Еремеева не просто
«Внезапно выбежал с ножом»
Между пребыванием в колониях Еремеев любил рыбачить — в паре километров от дома, в лесу, у него был шалаш. Сюда он и сбежал из-под домашнего ареста в середине мая вместе с подругой,
После пропажи Анатасии Пыхтеевой полиция, Следственный комитет и волонтеры организовали широкомасштабные поиски. У них уже были ориентировки на Еремеева и Васеву. Первый раз Еремеева могли задержать возле заправки TAMIC ENERGY на улице Победы в Нижних Сергах. Но ему удалось сбежать.
По словам работников заправки, утром
— Она зашла за сигаретами, следователь ее признал, задержали. Вышел, чтобы вызвать наряд, подкрепление, — рассказывает сотрудница заправки. — А этот Еремеев внезапно выбежал с ножом, когда увидел, что Васеву держат. Менеджер опешил, а она вырвалась. Удивляет, почему такой человек вообще оказался под домашним арестом.
Через некоторое время Васеву всё-таки задержали, а Еремеев попался операм позже в лесу. Натравил на сотрудников овчарку — ее пришлось застрелить. «Держится с операми как бывалый, — говорят про Еремеева в полиции. — Типа он не при делах».
«В самом многолюдном парке»
Тело Насти нашли 4 июня. У нее остался трехлетний сын, сейчас он у бабушки, Настиной мамы. Анастасия работала в IT-компании, увлекалась туризмом, рыбалкой, много путешествовала по родному краю. Еще до того, как стало известно о трагическом исходе, мама девушки объясняла: она ходила в походы и на сплавы с
Пост в память о девушке написал в группе «Ураловед» создатель проекта Павел Распопов — он тоже участвовал в поисках.
«Не стало замечательного человека — Насти Пыхтеевой. Она отправилась на сплав по популярной и, казалось бы, безопасной реке Серге в "Оленьих ручьях" — в самом многолюдном природном парке Урала. И пропала. Участвовал в поисках и до последнего надеялся на лучшее, но увы... Настя стала жертвой уголовника-рецидивиста ради нескольких тысяч рублей. По сообщениям СМИ, недавно судья отказалась отправить его в СИЗО после совершения очередного преступления.
Настя активно участвовала и в проекте "Ураловед". Писала статьи о достопримечательностях, выбиралась в поездки и даже организовывала их сама. Она очень любила Урал, путешествовала не только по известным каждому туристу местам, но и по тем, куда мало кто заглядывает. Настя была добрым и интересным человеком. Очень больно, что ее уже нет с нами. Насте было всего лишь
Прощание с Анастасией состоится
Почему он вообще был под домашним арестом?
После публикаций о прошлом Еремеева у многих читателей возник закономерный вопрос: почему рецидивист, подозреваемый в сексуальном преступлении против ребенка, вообще находился под домашним арестом? И кто должен за это ответить?
— Нельзя привязывать статью, по которой обвиняют человека, к мере пресечения, — объясняет екатеринбургский адвокат Сергей Колосовский. — Потому что это всего лишь предположение следствия. Нельзя за предположение сажать его в тюрьму. То есть у нас мера пресечения применяется не как предварительное наказание, а чтобы человек не воспрепятствовал следствию.
По словам адвоката, в постановлении пленума Верховного суда
— В том же постановлении ВС есть момент, что тяжесть обвинения на первоначальном этапе может служить аргументом для ареста. Но впоследствии эти обвинения являются недостаточными, нужны факты, чтобы продлить арест. Позиция Верховного суда: можно арестовать, потом два месяца есть у следствия, чтобы закрепить доказательства, а потом оно должно либо предоставить дополнительные аргументы в пользу ареста, либо нужно менять меру пресечения, — сказал адвокат. — Это правильно, потому что еще не доказано, что человек виноват, а фактов фальсификации доказательств встречается много.
Сергей Колосовский добавляет, что в старом Уголовно-процессуальном кодексе был прописан арест по мотивам тяжести, но в
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