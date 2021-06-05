«Она в походы ходила с 18 лет»: кто ответит за то, что беглый уголовник, убивший 35-летнюю туристку, оказался на свободе

Почему он вообще был под домашним арестом?



После публикаций о прошлом Еремеева у многих читателей возник закономерный вопрос: почему рецидивист, подозреваемый в сексуальном преступлении против ребенка, вообще находился под домашним арестом? И кто должен за это ответить?



— Нельзя привязывать статью, по которой обвиняют человека, к мере пресечения, — объясняет екатеринбургский адвокат Сергей Колосовский. — Потому что это всего лишь предположение следствия. Нельзя за предположение сажать его в тюрьму. То есть у нас мера пресечения применяется не как предварительное наказание, а чтобы человек не воспрепятствовал следствию.



По словам адвоката, в постановлении пленума Верховного суда № 41 аргументами в пользу того, что лицо может скрыться или оказать давление, являются факты угроз в адрес свидетелей, наличие имущества за границей, продажа имущества на территории Российской Федерации и так далее.



— В том же постановлении ВС есть момент, что тяжесть обвинения на первоначальном этапе может служить аргументом для ареста. Но впоследствии эти обвинения являются недостаточными, нужны факты, чтобы продлить арест. Позиция Верховного суда: можно арестовать, потом два месяца есть у следствия, чтобы закрепить доказательства, а потом оно должно либо предоставить дополнительные аргументы в пользу ареста, либо нужно менять меру пресечения, — сказал адвокат. — Это правильно, потому что еще не доказано, что человек виноват, а фактов фальсификации доказательств встречается много.



Сергей Колосовский добавляет, что в старом Уголовно-процессуальном кодексе был прописан арест по мотивам тяжести, но в 1997 году Конституционный суд высказывался о том, что тяжесть преступления не освобождает от обязанности доказывать, что подозреваемый может скрыться или надавить на следствие.

