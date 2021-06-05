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«Она в походы ходила с 18 лет»: кто ответит за то, что беглый уголовник, убивший 35-летнюю туристку, оказался на свободе

Рецидивист, скрывавшийся в лесу, признался в убийстве путешественницы

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Места здесь живописные, туристы часто сюда едут

Места здесь живописные, туристы часто сюда едут

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Сейчас, когда в начале лета многие походники и любители активного отдыха планируют свои маршруты, эта история выглядит особенно ужасающей. Если еще представить, что беглый уголовник мог не встретить на своем пути Анастасию, вообще становится не по себе. Если бы только правоохранители вовремя успели заключить его под стражу...

2 июня в туристических пабликах стали писать о пропаже 35-летней пермячки Анастасии Пыхтеевой — девушка была опытной, увлеченной походницей, в сообществе ее знали многие. Тогда было известно, что 29 мая она поехала из Перми в Свердловскую область, оставила машину на берегу реки Серга в городе Михайловске, а дальше ее след пропал. Быстро появилось предположение, что Анастасия припарковала свой автомобиль в конце сплавного маршрута, добралась на такси до Нижних Серг, а оттуда на лодке пошла по Серге — так она уже делала в прошлом году, этот маршрут был ей известен, бывалые туристы называют его простым. В комментариях стали писать, что действительно видели туристку на реке. Но только 29 мая. С 30 мая о ней уже ничего не было известно.

Знакомые девушки отмечали: она была очень опытным походником, каких-то именно туристических проблем у нее возникнуть не могло, а если, например, что-то произошло с лодкой, Настя бы справилась с ситуацией. Будучи очень ответственной, она не могла просто задержаться на сплаве, не известив об этом. И то, что она всё не выходила на связь, особенно пугало.

Настя на одном из сплавов — девушка увлекалась туризмом

Настя на одном из сплавов — девушка увлекалась туризмом

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В Перми и Екатеринбурге волонтеры отрядов имени Ирины Бухановой PermPoisk, «ЛизаАлерт», «Подъем» начали собираться на поиски, нужны были лодки, туристы предлагали свою помощь. Позже стало известно: картой Насти кто-то оплатил покупки в магазине, потом — еще раз. Покупали гель для душа, дезодорант, продукты, коньяк. Анастасия не пьет алкоголь, а средства личной гигиены ей вряд ли понадобилось бы специально покупать для однодневного похода. Видео с камер наблюдения показало: платит картой Насти другая женщина.

«Всю жизнь уголовник»

Нижние Серги Свердловской области — город маленький, кому не покажешь здесь ориентировку на Алексея Еремеева — именно он сейчас является подозреваемым в убийстве Анастасии Пыхтеевой — все его знают. В последнее время его часто видели молча сидящим на балконе. 43-летний Еремеев жил с матерью (она отказалась разговаривать с журналистами) — в чистой, ухоженной, редкой для Нижних Серг многоэтажке на улице Отдыха. Рядом лес, санаторий. Здесь же несколько месяцев длился его домашний арест в ожидании очередного суда. На этот раз — по подозрению в «покушении на насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего». Покушение в данном случае означает, что замысел свой он не реализовал, но что именно сделал, передумал сам или жертва оказала сопротивление, в органах не говорят. Браслет на Еремеева не надели из-за того, что на конечностях у него травмированная язвами кожа, сообщили в ГУФСИН.

Балкон в квартире Еремеева. При нас на него выходила его мать, но с журналистами она общаться отказалась: «Я гостей не жду»

Балкон в квартире Еремеева. При нас на него выходила его мать, но с журналистами она общаться отказалась: «Я гостей не жду»

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В последний раз Еремеев вышел из тюрьмы, а именно из колонии строгого режима, весной прошлого года. За грабеж, хранение оружия и наркотиков осужден был на восемь лет, такой срок дали как рецидивисту — до этого он уже отбывал наказание за разбой и изнасилование женщины, дежурившей в будке в отдалении от корпусов санатория. Местные так и говорят о нем: «Всю жизнь уголовник, срок за сроком».

— Он в детстве был младший в семье, всё внимание — ему. Ох, и противный был ребенок, ему всё прощалось, — рассказывает соседка. — Никогда не забуду один эпизод. У нас в советское время был дефицит с велосипедами. Я съездила в Атиг, купила дочке велосипед. Она радостная поехала кататься во двор. Дело было весной, была глубокая грязь рядом в канаве. А этот Еремеев схватил грязь и дочке моей прямо в лицо кинул! Парень был трусливый и пакостный, издевался над животными. Для него было нормой взять и отвернуть голову котенку, например.

Еремеева в маленьком городе узнают все

Еремеева в маленьком городе узнают все

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Но со временем местные жители стали Еремеева не просто презирать — бояться. В начале двухтысячных недалеко от санатория пропала девушка по имени Елена Комлева. Ее тело нашли в лесу. По словам горожан, подозрение пало на Еремеева, но доказательств не нашли. Тело умершей, найденное в лесополосе, сильно разложилось.

Эту фотографию Еремеев выложил в «Одноклассники», возможно, в соцсети он и познакомился с Ольгой

Эту фотографию Еремеев выложил в «Одноклассники», возможно, в соцсети он и познакомился с Ольгой

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«Внезапно выбежал с ножом»

Между пребыванием в колониях Еремеев любил рыбачить — в паре километров от дома, в лесу, у него был шалаш. Сюда он и сбежал из-под домашнего ареста в середине мая вместе с подругой, 25-летней Ольгой Васевой из Карпинска, с которой они познакомились через интернет. Мужчину стали видеть на рыбалке на реке Серге. Следствие не говорит о том, при каких именно обстоятельствах Еремеев напал на Анастасию Пыхтееву, но вероятно, встретились они именно на реке.

Река Серга — несложная для сплава

Река Серга — несложная для сплава

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После пропажи Анатасии Пыхтеевой полиция, Следственный комитет и волонтеры организовали широкомасштабные поиски. У них уже были ориентировки на Еремеева и Васеву. Первый раз Еремеева могли задержать возле заправки TAMIC ENERGY на улице Победы в Нижних Сергах. Но ему удалось сбежать.

По словам работников заправки, утром 3 июня к ним приехал следователь, одетый в гражданское. Его интересовали видеозаписи с камер наблюдения. Васева до этого заходила на заправку, чтобы купить шоколад и сигареты с карты Анастасии. Следователь и менеджер стали просматривать записи с сервера, и в этот момент Васева неожиданно зашла в помещение магазина.

На эту заправку подруга Еремеева пришла за покупками, здесь их могли задержать, но мужчина бросился с ножом

На эту заправку подруга Еремеева пришла за покупками, здесь их могли задержать, но мужчина бросился с ножом

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— Она зашла за сигаретами, следователь ее признал, задержали. Вышел, чтобы вызвать наряд, подкрепление, — рассказывает сотрудница заправки. — А этот Еремеев внезапно выбежал с ножом, когда увидел, что Васеву держат. Менеджер опешил, а она вырвалась. Удивляет, почему такой человек вообще оказался под домашним арестом.

Через некоторое время Васеву всё-таки задержали, а Еремеев попался операм позже в лесу. Натравил на сотрудников овчарку — ее пришлось застрелить. «Держится с операми как бывалый, — говорят про Еремеева в полиции. — Типа он не при делах».

«В самом многолюдном парке»

Тело Насти нашли 4 июня. У нее остался трехлетний сын, сейчас он у бабушки, Настиной мамы. Анастасия работала в IT-компании, увлекалась туризмом, рыбалкой, много путешествовала по родному краю. Еще до того, как стало известно о трагическом исходе, мама девушки объясняла: она ходила в походы и на сплавы с 18 лет, поэтому и одиночное путешествие по простому маршруту волнений не вызывало, но в этот раз заболел сын Насти, тогда мама начала ей звонить и поняла, что она уже слишком долго «не в зоне доступа».

Пост в память о девушке написал в группе «Ураловед» создатель проекта Павел Распопов — он тоже участвовал в поисках.

«Не стало замечательного человека — Насти Пыхтеевой. Она отправилась на сплав по популярной и, казалось бы, безопасной реке Серге в "Оленьих ручьях" — в самом многолюдном природном парке Урала. И пропала. Участвовал в поисках и до последнего надеялся на лучшее, но увы... Настя стала жертвой уголовника-рецидивиста ради нескольких тысяч рублей. По сообщениям СМИ, недавно судья отказалась отправить его в СИЗО после совершения очередного преступления.

Настя активно участвовала и в проекте "Ураловед". Писала статьи о достопримечательностях, выбиралась в поездки и даже организовывала их сама. Она очень любила Урал, путешествовала не только по известным каждому туристу местам, но и по тем, куда мало кто заглядывает. Настя была добрым и интересным человеком. Очень больно, что ее уже нет с нами. Насте было всего лишь 35 лет, у нее остался маленький ребенок. Светлая ей память! И соболезнования родным! Кто неравнодушен к этой трагедии, может помочь родным Насти и ребенку. Карта Сбербанка ее мамы привязана к номеру телефона: +7 919 708–00–68 (Татьяна Владимировна П.). P.S. Большое спасибо всем, кто участвовал в поисках, помогал, переживал!», — написал Павел.

Прощание с Анастасией состоится 7 июня в церкви на Старцева, 140 в 11:20.

Машина полиции на месте происшествия. Здесь же стоят машины поисковиков, приехавших из Перми и Екатеринбурга

Машина полиции на месте происшествия. Здесь же стоят машины поисковиков, приехавших из Перми и Екатеринбурга

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Почему он вообще был под домашним арестом?

После публикаций о прошлом Еремеева у многих читателей возник закономерный вопрос: почему рецидивист, подозреваемый в сексуальном преступлении против ребенка, вообще находился под домашним арестом? И кто должен за это ответить?

— Нельзя привязывать статью, по которой обвиняют человека, к мере пресечения, — объясняет екатеринбургский адвокат Сергей Колосовский. — Потому что это всего лишь предположение следствия. Нельзя за предположение сажать его в тюрьму. То есть у нас мера пресечения применяется не как предварительное наказание, а чтобы человек не воспрепятствовал следствию.

По словам адвоката, в постановлении пленума Верховного суда № 41 аргументами в пользу того, что лицо может скрыться или оказать давление, являются факты угроз в адрес свидетелей, наличие имущества за границей, продажа имущества на территории Российской Федерации и так далее.

— В том же постановлении ВС есть момент, что тяжесть обвинения на первоначальном этапе может служить аргументом для ареста. Но впоследствии эти обвинения являются недостаточными, нужны факты, чтобы продлить арест. Позиция Верховного суда: можно арестовать, потом два месяца есть у следствия, чтобы закрепить доказательства, а потом оно должно либо предоставить дополнительные аргументы в пользу ареста, либо нужно менять меру пресечения, — сказал адвокат. — Это правильно, потому что еще не доказано, что человек виноват, а фактов фальсификации доказательств встречается много.

Сергей Колосовский добавляет, что в старом Уголовно-процессуальном кодексе был прописан арест по мотивам тяжести, но в 1997 году Конституционный суд высказывался о том, что тяжесть преступления не освобождает от обязанности доказывать, что подозреваемый может скрыться или надавить на следствие.

Сегодня, 5 июня, Еремееву вынесли очередную меру пресечения — на этот раз СИЗО. Ему грозит пожизненное.

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Нижние Сергитуризмубийство
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