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Сибирячке вернули автомобиль Toyota RAV4, украденный четыре года назад, — полиция ездила за ним на Алтай

Машина пропала зимой 2017 года

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Женщина не надеялась, что автомобиль получится найти

Женщина не надеялась, что автомобиль получится найти

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Украденный в Новосибирске автомобиль нашли спустя четыре года на Алтае

Новосибирские полицейские нашли на Алтае автомобиль «Тойота-Рав4», который украли у жительницы Первомайского района Ирины четыре года назад. Его вернули владелице.

Кража произошла 3 февраля 2017 года. Вечером Ирина припарковала машину рядом с домом. Утром женщина попыталась завести машину с помощью автозапуска, и тогда выяснилось, что «Тойоты» во дворе нет. Ирина написала заявление в Первомайский отдел полиции, где завели уголовное дело по статье «Кража» (ч. 3 ст. 158 УК РФ). Оперативно найти автомобиль не удалось.

Только в этом году полицейские выяснили, что машина может находиться в Республике Алтай. Оперативников и следователей из отделения в Первомайском районе отправили в командировку в этот регион.


— Совместно с коллегами МВД России по Республике Алтай автомобиль был обнаружен. Транспортное средство с измененными идентификационными агрегатами было перемещено на территорию Новосибирской области для проведения экспертизы, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по НСО.

Экспертиза установила, что найденный автомобиль действительно принадлежит Ирине. 2 июня «Тойоту» передали владелице — МВД опубликовало видео, на котором автомобиль возвращают женщине.

— Удивлению и радости не было предела, потому что уже распрощалась, забыла, для себя всё решила с этим автомобилем. Естественно, это был приятный и неожиданный сюрприз, — рассказала Ирина.

В феврале новосибирские полицейские помогли водителю КАМАЗа, которому оторвало палец прицепом. Они довезли пострадавшего на своей машине с включенным сигналом.

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Первомайский районРеспублика Алтаймашинаполицияугонкража
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