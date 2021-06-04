Сибирячке вернули автомобиль Toyota RAV4, украденный четыре года назад, — полиция ездила за ним на Алтай

Новосибирские полицейские нашли на Алтае автомобиль «Тойота-Рав4», который украли у жительницы Первомайского района Ирины четыре года назад. Его вернули владелице.



Кража произошла 3 февраля 2017 года. Вечером Ирина припарковала машину рядом с домом. Утром женщина попыталась завести машину с помощью автозапуска, и тогда выяснилось, что «Тойоты» во дворе нет. Ирина написала заявление в Первомайский отдел полиции, где завели уголовное дело по статье «Кража» ( ч. 3 ст. 158 УК РФ). Оперативно найти автомобиль не удалось.