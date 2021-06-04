Сибирячке вернули автомобиль Toyota RAV4, украденный четыре года назад, — полиция ездила за ним на Алтай

Украденный в Новосибирске автомобиль нашли спустя четыре года на Алтае
Новосибирские полицейские нашли на Алтае автомобиль «Тойота-Рав4», который украли у жительницы Первомайского района Ирины четыре года назад. Его вернули владелице.
Кража произошла 3 февраля 2017 года. Вечером Ирина припарковала машину рядом с домом. Утром женщина попыталась завести машину с помощью автозапуска, и тогда выяснилось, что «Тойоты» во дворе нет. Ирина написала заявление в Первомайский отдел полиции, где завели уголовное дело по статье «Кража» (
Только в этом году полицейские выяснили, что машина может находиться в Республике Алтай. Оперативников и следователей из отделения в Первомайском районе отправили в командировку в этот регион.
— Совместно с коллегами МВД России по Республике Алтай автомобиль был обнаружен. Транспортное средство с измененными идентификационными агрегатами было перемещено на территорию Новосибирской области для проведения экспертизы, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по НСО.
Экспертиза установила, что найденный автомобиль действительно принадлежит Ирине.
— Удивлению и радости не было предела, потому что уже распрощалась, забыла, для себя всё решила с этим автомобилем. Естественно, это был приятный и неожиданный сюрприз, — рассказала Ирина.
В феврале новосибирские полицейские помогли водителю КАМАЗа, которому оторвало палец прицепом. Они довезли пострадавшего на своей машине с включенным сигналом.