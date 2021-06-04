Новосибирцу утвердили обвинение за убийство родственника — он скрывался от следствия 16 лет

До суда дошло дело новосибирца, который скрывался от следствия 16 лет
Жителю Новосибирска утвердили обвинение по делу об убийстве, которое он совершил 16 лет назад. После преступления сибиряк был в федеральном розыске.
Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, мужчина предложил знакомым убить своего дядю за вознаграждение в 30 тысяч рублей — эту сумму они разделили между собой.
— Фигуранты разработали план убийства. В июне 2004 года они вывезли потерпевшего под надуманным предлогом на берег реки Оби вблизи села Мочище Новосибирского района, где напоили его спиртными напитками, посадили в автомобиль и увезли в лесной массив вблизи указанного села к заранее приготовленной яме. По приезде на место участники с использованием бейсбольной биты и охотничьего ружья убили мужчину и сбросили его тело в яму. После убийства обвиняемые скрылись с места преступления, — говорится в сообщении прокуратуры.
Как пояснил корреспонденту НГС старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин, задержать обвиняемого удалось в декабре 2020 года. Ранее по этому делу сроки получили подельник обвиняемого и его мать — именно она подстрекала к убийству родственника.
Уголовное дело по существу будет рассматривать Новосибирский областной суд. Новосибирец обвиняется по статье «Убийство по найму группой лиц по предварительному сговору» (пп. «ж», «з»
— Уголовный закон за такое преступление предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы, — добавили в прокуратуре.
В мае новосибирские следователи объявили о розыске подозреваемых в преступлении, которое случилось в 2002 году в Советском районе города. Тогда 19 лет назад в доме на Демакова погибла 13-летняя девочка.