Новосибирцу утвердили обвинение за убийство родственника — он скрывался от следствия 16 лет

Жителю Новосибирска утвердили обвинение по делу об убийстве, которое он совершил 16 лет назад. После преступления сибиряк был в федеральном розыске.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, мужчина предложил знакомым убить своего дядю за вознаграждение в 30 тысяч рублей — эту сумму они разделили между собой.



— Фигуранты разработали план убийства. В июне 2004 года они вывезли потерпевшего под надуманным предлогом на берег реки Оби вблизи села Мочище Новосибирского района, где напоили его спиртными напитками, посадили в автомобиль и увезли в лесной массив вблизи указанного села к заранее приготовленной яме. По приезде на место участники с использованием бейсбольной биты и охотничьего ружья убили мужчину и сбросили его тело в яму. После убийства обвиняемые скрылись с места преступления, — говорится в сообщении прокуратуры.