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Новосибирцу утвердили обвинение за убийство родственника — он скрывался от следствия 16 лет

Теперь мужчине грозит пожизненное заключение

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Обвинение 37-летнему новосибирцу утвердила региональная прокуратура, далее дело направят в областной суд

Обвинение 37-летнему новосибирцу утвердила региональная прокуратура, далее дело направят в областной суд

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До суда дошло дело новосибирца, который скрывался от следствия 16 лет

Жителю Новосибирска утвердили обвинение по делу об убийстве, которое он совершил 16 лет назад. После преступления сибиряк был в федеральном розыске.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, мужчина предложил знакомым убить своего дядю за вознаграждение в 30 тысяч рублей — эту сумму они разделили между собой.

— Фигуранты разработали план убийства. В июне 2004 года они вывезли потерпевшего под надуманным предлогом на берег реки Оби вблизи села Мочище Новосибирского района, где напоили его спиртными напитками, посадили в автомобиль и увезли в лесной массив вблизи указанного села к заранее приготовленной яме. По приезде на место участники с использованием бейсбольной биты и охотничьего ружья убили мужчину и сбросили его тело в яму. После убийства обвиняемые скрылись с места преступления, — говорится в сообщении прокуратуры.

Как пояснил корреспонденту НГС старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин, задержать обвиняемого удалось в декабре 2020 года. Ранее по этому делу сроки получили подельник обвиняемого и его мать — именно она подстрекала к убийству родственника.

Уголовное дело по существу будет рассматривать Новосибирский областной суд. Новосибирец обвиняется по статье «Убийство по найму группой лиц по предварительному сговору» (пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

— Уголовный закон за такое преступление предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы, — добавили в прокуратуре.

В мае новосибирские следователи объявили о розыске подозреваемых в преступлении, которое случилось в 2002 году в Советском районе города. Тогда 19 лет назад в доме на Демакова погибла 13-летняя девочка.

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убийствопрокуратура
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