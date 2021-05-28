Как Америка оказалась лидером по числу людей в тюрьмах и почему их опыт борьбы с подростковой преступностью хорош

Представьте: подросток год разрисовывал своими суперсимволами остановки транспорта, потом с друзьями разрушал скульптуры снежного городка, гонял с диким ревом по ночному Новосибирску, ездил через двойную сплошную и т. д . После такого ему очень легко будет решиться поработать закладчиком, а за это в нашей системе сразу отмеряют вполне серьезный срок. В результате на всю жизнь человек получает негласное поражение в правах при устройстве на работу в госсекторе или крупной бизнес-структуре.

Замечу, что даже в западных странах со сравнительно высоким уровнем правосознания сегодня происходят системные сбои. Например, в отношении электросамокатного и скутерного движения Германия допускает серьезный провал — отсутствие регулирования почти полное, и укуренные подростки на арендованной технике всё чаще становятся причиной тяжелых ДТП. И это при их высочайшем качестве инфраструктуры, предусмотренной для вело- и самокатного движения.

Я отдаю себе отчет в том, что любой нормальный родитель с ужасом думает о возможности попадания его ребенка в российское СИЗО. Но по мне так лучше, чтобы подросток как можно раньше задумался, чем потом вытаскивать его из криминальной истории с труднопоправимыми последствиями. И к тому же тенденция последнего времени — массовые задержания общественных активистов — поневоле делает исправительную систему более прозрачной, гуманной и приемлемой в бытовом отношении. Большинству моих знакомых идея требовать от ФСИН реформы условий содержания представляется не очень актуальной (куда важнее создавать условия, например, для инвалидов и тяжелобольных). Но мне движение в этом направлении кажется чрезвычайно важным и полезным для общества. Даже для той его части, которая сейчас не видит причин сопереживать оказавшимся за решеткой.

