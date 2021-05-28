Как Америка оказалась лидером по числу людей в тюрьмах и почему их опыт борьбы с подростковой преступностью хорош

В начале мая мы опубликовали монолог 19-летнего наркозакладчика. Молодой человек решил финансово помочь своей семье, втайне от близких устроился на работу кладменом, но успел заработать только на пару футболок и наушники, после чего попался полицейским. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы. Эта история натолкнула читателя НГС Кирилла Наконечного на мысль о том, что России было бы неплохо подумать о применении опыта США в борьбе с молодежной преступностью. Подробности — в его колонке.
Сразу оговорюсь: я не призываю бездумно перенимать западный опыт наказания подростков, о котором пойдет речь в этой колонке. Второе: тему «Опыт США в борьбе с молодежной преступностью» я предложил НГС до адовой стрельбы в школе Казани, так что у меня не могло быть мысли похайповать в унисон с большой трагедией.
Во времена, когда между Россией и США царили «мир, дружба, жвачка», я как сотрудник одной из лучших региональных газет попал в межгосударственную программу и отправился за океан в числе десятка делегатов от Сибири. Нас знакомили с устройством тамошних общественных и государственных структур. Объекты посещения подбирали с учетом профессий (меня и еще пару журналистов отправили в местную редакцию), но самыми интересными оказались как раз непрофильные для меня структуры, например, перинатальное отделение с подробным рассказом о начавшейся тогда моде на роды без обезболивания. Сильно удивила пожарная бригада, в которой 9 из 10 человек выходят на дежурство, не получая за свою работу зарплату — только почет и общественное уважение. Ну и вишенка на торте — центральная тюрьма штата Калифорния с демонстрацией санаторных условий содержания, с отдельным спортзалом для «пожизненников», которые хоть и сидят в одиночках, но видят других через бронированное стекло двери камеры и по очереди выходят подкачаться, покидать мяч в кольцо и
Про исключительное богатство Калифорнии и соответствующие условия в исправительной системе я, разумеется, всё понимал. Но удивили именно среднестатистические цифры, показывающие существенную разницу количества заключенных в пересчете на 100 тысяч населения. Буквально поразили меня эти цифры: на первом месте — США с показателем 639, и 25-е место у России с числом сидельцев почти вдвое меньше — 330 на 100 тысяч.
Сейчас я привел актуальные данные, но похожее соотношение было и двадцать лет назад. Из-за того что в России от тюрьмы да сумы никогда не зарекаются, а может, из-за исторической памяти о массовых репрессиях я считал, что мы в этой области сильно опережаем США. Оказалось, всё наоборот. Кто-то из тюремщиков высказал версию: еще на законодательном уровне система ориентирована на то, чтобы пропустить через себя большой процент подростков: в разных штатах 30–40% молодых людей вынужденно знакомятся с тем, как работает американское правосудие. Буквально на конвейер поставлено наказание за мелкое правонарушение — суд назначает общественные работы или краткосрочное лишение свободы. Цель американского подросткового правосудия такая: необходимо убедить подростков в неотвратимости наказания и заодно развеять известную романтизацию пребывания на нарах.
Еще раз оговорюсь — упомянутая система не очень помогает США справиться с таким страшным явлением, как беспорядочная стрельба в школах, которую куда чаще, чем у нас, устраивают молодые люди с психическими отклонениями. А ведущие страны Европы у себя американский профилактический подход не практикуют — Франция, Италия, Германия в упомянутом рейтинге заключенных находятся где-то на 150-х строчках. Но, как известно, и на Европу нашелся свой Брейвик.
Мое личное мнение: России придется менять систему правового воспитания молодых людей, и ориентироваться в этих изменениях надо не на вопиющие случаи, а на долгосрочные тенденции, подтвержденные статистическими данными. Первое: необходимо срочно публиковать и обсуждать статистику подростковой преступности. Второе: не так важно — попадает подросток на общественные работы, в СИЗО или с электронным браслетом под домашний арест, гораздо важнее распространить в молодежной среде представление о неизбежности наказания даже за самое безобидное правонарушение.
Представьте: подросток год разрисовывал своими суперсимволами остановки транспорта, потом с друзьями разрушал скульптуры снежного городка, гонял с диким ревом по ночному Новосибирску, ездил через двойную сплошную и
Замечу, что даже в западных странах со сравнительно высоким уровнем правосознания сегодня происходят системные сбои. Например, в отношении электросамокатного и скутерного движения Германия допускает серьезный провал — отсутствие регулирования почти полное, и укуренные подростки на арендованной технике всё чаще становятся причиной тяжелых ДТП. И это при их высочайшем качестве инфраструктуры, предусмотренной для вело- и самокатного движения.
Я отдаю себе отчет в том, что любой нормальный родитель с ужасом думает о возможности попадания его ребенка в российское СИЗО. Но по мне так лучше, чтобы подросток как можно раньше задумался, чем потом вытаскивать его из криминальной истории с труднопоправимыми последствиями. И к тому же тенденция последнего времени — массовые задержания общественных активистов — поневоле делает исправительную систему более прозрачной, гуманной и приемлемой в бытовом отношении. Большинству моих знакомых идея требовать от ФСИН реформы условий содержания представляется не очень актуальной (куда важнее создавать условия, например, для инвалидов и тяжелобольных). Но мне движение в этом направлении кажется чрезвычайно важным и полезным для общества. Даже для той его части, которая сейчас не видит причин сопереживать оказавшимся за решеткой.
Несовершеннолетние достаточно часто фигурируют в криминальной хронике. Одним из самых громких подобных дел в Новосибирске стало убийство Карины Залесовой. Как установило следствие, виновник убийства Марк Коньков (в день трагедии ему исполнилось 16 лет) позвал Карину к себе в частный дом на день рождения. Там он нанес девушке около 25 ножевых ранений. Коньков был задержан на месте преступления, изначально суд отправил его под домашний арест, но под давлением общественности через некоторое время меру пресечения изменили, поместив его в СИЗО.
Жителей Калининского района больше года пугала группа подростков. Они нападали на тех, кто младше, отбирали деньги и «ставили на счетчик».
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