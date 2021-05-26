Эксперты Касперского рассказали, как мошенники воруют деньги с банковских карт и вашу цифровую личность

Мы привыкли думать, что украсть деньги с банковской карты могут, только если мы сами скажем мошенникам код с обратной стороны карточки. И действительно, большая часть мошенничеств и краж совершается именно так. Однако сейчас есть и более изощренные способы, для которых секретные данные не нужны. Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов раскрыл эти схемы и способы защиты.



Подбор кода

— Номер карты, фамилию владельца и номер телефона можно получить из открытых источников. Например, если человек что-то продавал на «Авито» и его попросили скинуть данные, чтобы перевести деньги за покупку. Когда есть номер карты и фамилия владельца, мошенников останавливают несколько цифр: CVV и срок действия карты. Есть огромное количество интернет-магазинов, куда вводят эту информацию и пробуют совершить покупку. Мошенники подбирают номер CVV от 001 до 999: как только прошла оплата, это значит, что номер CVV верный, — объяснил один из вариантов схемы Сергей.