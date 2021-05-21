Следователи ищут подозреваемых в насилии и убийстве маленькой девочки — преступление совершено 19 лет назад

В Новосибирске ищут подозреваемых в насилии и убийстве маленькой девочки
Новосибирские следователи опубликовали ориентировку на мужчин, которых подозревают в насилии и убийстве маленькой девочки. Преступление произошло еще в
— В отделении по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) расследуется уголовное дело, возбужденное в
Возраст убитой девочки следователи не уточнили. Также в Следственном комитете отказались говорить, почему ориентировки разосланы именно сейчас, и рассказывать обстоятельства происшествия, сославшись на тайну следствия.
— В ходе предварительного следствия установлены лица, возможно причастные к совершению данного преступления. Всех, кто опознает данных лиц, просим обратиться к нам, — рассказали в СУ СК РФ по Новосибирской области. — Кроме того, следствие просит обратиться лиц, в отношении которых с 2001 по
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