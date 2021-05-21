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Следователи ищут подозреваемых в насилии и убийстве маленькой девочки — преступление совершено 19 лет назад

Также в ведомстве попросили жителей сообщить и о других подобных преступлениях

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Узнали мужчин на этих фото? Свяжитесь со следователем или с нашей редакцией

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В Новосибирске ищут подозреваемых в насилии и убийстве маленькой девочки

Новосибирские следователи опубликовали ориентировку на мужчин, которых подозревают в насилии и убийстве маленькой девочки. Преступление произошло еще в 2002 году в Советском районе.

— В отделении по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) расследуется уголовное дело, возбужденное в 2002 году по факту убийства, сопряженного с насильственными действиями сексуального характера в отношении малолетней, то есть по признакам преступления, предусмотренного п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, — сообщили в Следственном комитете.

Еще один подозреваемый

Еще один подозреваемый

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Возраст убитой девочки следователи не уточнили. Также в Следственном комитете отказались говорить, почему ориентировки разосланы именно сейчас, и рассказывать обстоятельства происшествия, сославшись на тайну следствия.

— В ходе предварительного следствия установлены лица, возможно причастные к совершению данного преступления. Всех, кто опознает данных лиц, просим обратиться к нам, — рассказали в СУ СК РФ по Новосибирской области. — Кроме того, следствие просит обратиться лиц, в отношении которых с 2001 по 2003 год на территории Советского района Новосибирска совершались преступления против половой неприкосновенности, и которые в последующем не сообщили об этом в правоохранительные органы.

Если вы располагаете какой-либо информацией, позвоните по телефонам: 8 (383) 304-00-93, 304-00-58.

В декабре 2019 года в Новосибирске отчим забил насмерть 5-летнюю девочку, когда «воспитывал» ее.

В марте этого года в квартире одного из домов поселка Кудряшовского обнаружили тело 6-летнего мальчика с множественными телесными повреждениями — следователи возбудили уголовное дело об убийстве против его матери и отчима.

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насилиеследователиубийство
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