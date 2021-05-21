Следователи ищут подозреваемых в насилии и убийстве маленькой девочки — преступление совершено 19 лет назад

В декабре 2019 года в Новосибирске отчим забил насмерть 5-летнюю девочку, когда «воспитывал» ее.

В марте этого года в квартире одного из домов поселка Кудряшовского обнаружили тело 6-летнего мальчика с множественными телесными повреждениями — следователи возбудили уголовное дело об убийстве против его матери и отчима.