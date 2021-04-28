Суд отправил за решетку блогера, у которого во время стрима на YouTube умерла девушка

В ночь на 2 декабря 2020 года 30-летний блогер Станислав Решетняк, известный под псевдонимом Reeflay, вел стрим на своем YouTube-канале из арендованного дома в Раменском городском округе. В это время вместе с ним была 27-летняя уроженка Краснодара Валентина Григорьева.
Станислав и Валентина выпивали и в какой-то момент поссорились. Тогда блогер стал избивать девушку руками по голове и телу.
— В процессе избиения девушка хваталась за провода компьютерной техники и уронила оборудование, прервав прямой эфир. Это не понравилось Решетняку, и он, в очередной раз избив подругу, выставил её из дома в неотапливаемую бойлерную. Оставшись один, Станислав поднял упавшую аппаратуру и вновь включил прямой эфир, сообщив зрителям о недостойном поведении девушки, — приводит подробности случившегося пресс-служба прокуратуры.
Reeflay пустил подругу обратно только после того, как об этом его стали просить подписчики. Девушка была уже без сознания, блогер дотащил ее до дивана, начал рыдать и просить зрителей вызвать скорую. Однако когда приехали медики, оказалось, что Валентина уже мертва.
Потерпевшая умерла до приезда врачей от сдавления головного мозга гематомой, образовавшейся в результате причиненной ей закрытой черепно-мозговой травмы, сообщает прокуратура Московской области. В итоге труп девушки подписчики наблюдали в прямом эфире около двух часов.
27 апреля Раменский городской суд вынес приговор: Решетняк признан виновным по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть человека)» УК РФ. Его отправили в колонию строгого режима на 6 лет.
После случившегося в Совфеде предложили запретить треш-стримы, пишет «Фонтанка». Первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова уверена, что стриминг в Сети следует сделать отягчающим обстоятельством при назначении наказания за преступления.