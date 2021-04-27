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Тема дняОткуда дым в Новосибирске? Несколько версий

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В Новосибирске ищут преступника с арбалетом: он может скрываться на дачах

Последний раз его видели в Комаровке

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Так выглядит подозреваемый&nbsp;

Так выглядит подозреваемый 

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В Новосибирске объявили в розыск преступника с арбалетом

Сотрудники «Новосибирского» отдела полиции попросили помощи в розыске преступника — при себе у него может быть арбалет и холодное оружие.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, Андрея Федюнина подозревают в серии краж. Он может прятаться на дачах в Комаровке по Гусинобродскому направлению — там на выходных его поймал сторож, но мужчина напал на него с ножом и скрылся.


Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, изображённого на фото, просьба сообщить в полицию по телефону: 8–383–232–20–38.

Ранее мы писали о поиске четверых мужчин, которые избили продавца Mgrill из-за 2700 рублей — компания объявила награду за информацию о преступниках.

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МВДрозыск
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