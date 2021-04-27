В Новосибирске ищут преступника с арбалетом: он может скрываться на дачах

В Новосибирске объявили в розыск преступника с арбалетом
Сотрудники «Новосибирского» отдела полиции попросили помощи в розыске преступника — при себе у него может быть арбалет и холодное оружие.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, Андрея Федюнина подозревают в серии краж. Он может прятаться на дачах в Комаровке по Гусинобродскому направлению — там на выходных его поймал сторож, но мужчина напал на него с ножом и скрылся.
Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, изображённого на фото, просьба сообщить в полицию по телефону: 8–383–232–20–38.
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