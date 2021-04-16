Тиму Белорусских приговорили к двум годам ограничения свободы

Сегодня состоялось заседание суда Московского района Минска по делу певца Тимы Белорусских. Его обвиняли в незаконном обороте наркотиков: в начале года у певца нашли
Осужденные будут поставлены на учет в уголовно-исполнительной инспекции, в течение всего срока их будет посещать милиция. Можно ходить на работу или учебу, но маршрут строго ограничен, а после семи часов вечера находиться дома. Краткосрочный выезд в другой населенный пункт возможен только с разрешения уголовно-исполнительной инспекции. Также осужденным запрещено употреблять даже слабоалкогольные напитки.
22-летний певец Тима Белорусских начал сольную карьеру в