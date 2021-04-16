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Тиму Белорусских приговорили к двум годам ограничения свободы

Певец осужден за незаконный оборот наркотиков

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Певец наиболее известен хитами «Мокрые кроссы» и «Незабудка»

Певец наиболее известен хитами «Мокрые кроссы» и «Незабудка»

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Сегодня состоялось заседание суда Московского района Минска по делу певца Тимы Белорусских. Его обвиняли в незаконном обороте наркотиков: в начале года у певца нашли 0,4 г гашиша и 0,03 г амфетамина. Как сообщает издание Tut.by, Тиму Белорусских приговорили к двум годам «домашней химии» — так называют наказание, которое подразумевает ограничение свободы без направления в исправительное учреждение. Аналогичное наказание получил второй обвиняемый — Антон Кривецкий.

Осужденные будут поставлены на учет в уголовно-исполнительной инспекции, в течение всего срока их будет посещать милиция. Можно ходить на работу или учебу, но маршрут строго ограничен, а после семи часов вечера находиться дома. Краткосрочный выезд в другой населенный пункт возможен только с разрешения уголовно-исполнительной инспекции. Также осужденным запрещено употреблять даже слабоалкогольные напитки.

22-летний певец Тима Белорусских начал сольную карьеру в 2017 году, наиболее известным стал благодаря своим песням «Мокрые кроссы» и «Незабудка». В 2019 году Белорусских стал артистом года в соцсети «ВКонтакте».

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Тима Белорусскихмузыканаркотики
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