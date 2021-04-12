В Новосибирске под суд пошли сразу 6 начальников пассажирских поездов — в чем их обвиняют

В Новосибирске осудят начальников пассажирских поездов
В Новосибирске завершилось расследование уголовных дел в отношении шести начальников пассажирских поездов. Мужчин обвиняют в коммерческом подкупе (
— По версии следствия, начальники пассажирских поездов дальнего следования с 2015 по 2018 год, желая получить информацию о предстоящих ревизиях, проводимых на их поездах, передавали денежные средства должностному лицу АО «ФПК» (Федеральная пассажирская компания) за предоставление им информации о предстоящих ревизиях на пассажирских поездах, — говорится в сообщении Западно-Сибирского управления на транспорте СК России.
В результате должностное лицо ФПК получило от обвиняемых более
НГС отправил запрос в ФПК по ситуации.
Уголовные дела с утвержденными обвинениями в отношении начальников поездов направлены в Дзержинский районный суд для рассмотрения по существу.
В ноябре прошлого года Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за схода вагонов в Новосибирской области. Тогда на станции Татарская произошел сход