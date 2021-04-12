В Новосибирске под суд пошли сразу 6 начальников пассажирских поездов — в чем их обвиняют

В Новосибирске завершилось расследование уголовных дел в отношении шести начальников пассажирских поездов. Мужчин обвиняют в коммерческом подкупе ( п. «б» ч. 3 ст. 204 УК РФ и п. «б» ч. 2 ст. 204 УК РФ ).



— По версии следствия, начальники пассажирских поездов дальнего следования с 2015 по 2018 год, желая получить информацию о предстоящих ревизиях, проводимых на их поездах, передавали денежные средства должностному лицу АО «ФПК» (Федеральная пассажирская компания) за предоставление им информации о предстоящих ревизиях на пассажирских поездах, — говорится в сообщении Западно-Сибирского управления на транспорте СК России.

