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В Новосибирске под суд пошли сразу 6 начальников пассажирских поездов — в чем их обвиняют

По делу также проходит должностное лицо Федеральной пассажирской компании

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Дело начальников поездов рассмотрит Дзержинский районный суд

Дело начальников поездов рассмотрит Дзержинский районный суд

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В Новосибирске осудят начальников пассажирских поездов

В Новосибирске завершилось расследование уголовных дел в отношении шести начальников пассажирских поездов. Мужчин обвиняют в коммерческом подкупе (п. «б» ч. 3 ст. 204 УК РФ и п. «б» ч. 2 ст. 204 УК РФ).

— По версии следствия, начальники пассажирских поездов дальнего следования с 2015 по 2018 год, желая получить информацию о предстоящих ревизиях, проводимых на их поездах, передавали денежные средства должностному лицу АО «ФПК» (Федеральная пассажирская компания) за предоставление им информации о предстоящих ревизиях на пассажирских поездах, — говорится в сообщении Западно-Сибирского управления на транспорте СК России.

В результате должностное лицо ФПК получило от обвиняемых более 200 тысяч рублей. В отношении него также возбуждено уголовное дело по ст. 204 УК РФ — по этому делу предварительное расследование продолжается.

НГС отправил запрос в ФПК по ситуации.

Уголовные дела с утвержденными обвинениями в отношении начальников поездов направлены в Дзержинский районный суд для рассмотрения по существу.

В ноябре прошлого года Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за схода вагонов в Новосибирской области. Тогда на станции Татарская произошел сход 31 вагона, груженного щебнем. В результате происшествия никто не пострадал.

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поездауголовное дело
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