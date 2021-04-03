В Новосибирске мужчина с обрезом угрожал оператору на АЗС — его отправили в колонию

Суд в Новосибирске отправил в колонию ограбившего АЗС мужчину
Октябрьский районный суд постановил приговор в отношении жителя Новосибирска, который в октябре прошлого года зашел на АЗС «Газойл» с ружьем и, угрожая оператору, похитил деньги.
— Иванов А.Н. вошел в помещение АЗС, где напал на оператора, при этом демонстрируя принесенный с собой неустановленный предмет, конструктивно схожий с обрезом охотничьего ружья, наставляя его в область живота и взводя курок, при этом применяя его как предмет, используемый в качестве оружия, тем самым угрожая применением насилия, опасного для жизни и здоровья, высказал незаконные требования о передаче ему денежных средств. Потерпевшая угрозы применения насилия, опасного для жизни и здоровья, восприняла реально и, опасаясь за свою жизнь и здоровье, сопротивления Иванову А.Н. не оказала, — сообщается на сайте суда.
В итоге мужчина похитил из кассы 7050 рублей, после чего скрылся. Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 162 УК РФ («Разбой») и статьи 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 2,6 года с отбыванием в колонии общего режима, а также штраф в размере 25 тысяч рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.
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