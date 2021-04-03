В Новосибирске мужчина с обрезом угрожал оператору на АЗС — его отправили в колонию

Октябрьский районный суд постановил приговор в отношении жителя Новосибирска, который в октябре прошлого года зашел на АЗС «Газойл» с ружьем и, угрожая оператору, похитил деньги.

— Иванов А.Н. вошел в помещение АЗС, где напал на оператора, при этом демонстрируя принесенный с собой неустановленный предмет, конструктивно схожий с обрезом охотничьего ружья, наставляя его в область живота и взводя курок, при этом применяя его как предмет, используемый в качестве оружия, тем самым угрожая применением насилия, опасного для жизни и здоровья, высказал незаконные требования о передаче ему денежных средств. Потерпевшая угрозы применения насилия, опасного для жизни и здоровья, восприняла реально и, опасаясь за свою жизнь и здоровье, сопротивления Иванову А.Н. не оказала, — сообщается на сайте суда.