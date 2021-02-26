В суд передали дело 16-летнего подростка, который зарезал учительницу под Новосибирском

До суда дошло дело об убийстве заместителя директора школы Валентины Болдыревой в Мошковском районе Новосибирской области. В прошлом году 9 июля 16-летний ученик ночью проник в ее дом, чтобы ограбить, но женщина проснулась. В итоге подросток зарезал ее и сбежал.



Следователи уточнили, что обвиняемый был в наркотическом опьянении.