В суд передали дело 16-летнего подростка, который зарезал учительницу под Новосибирском

До суда дошло дело об убийстве заместителя директора школы Валентины Болдыревой в Мошковском районе Новосибирской области. В прошлом году
Следователи уточнили, что обвиняемый был в наркотическом опьянении.
— Он взял нож и нанес потерпевшей не менее 20 ударов, от которых последняя скончалась на месте. Совершив в ходе разбойного нападения убийство, обвиняемый похитил из квартиры имущество на общую сумму
Сейчас завершено расследование уголовного дела по
Корреспондент НГС сразу после трагедии отправился в Смоленский, узнал подробности этой жуткой ночи и поговорил с односельчанами подозреваемого подростка.