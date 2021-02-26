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В суд передали дело 16-летнего подростка, который зарезал учительницу под Новосибирском

Следователи установили, что он нанес женщине не менее 20 ударов ножом

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Валентину Болдыреву спасти не удалось. По данным следствия, подросток нанес ей 20 ножевых ранений

Валентину Болдыреву спасти не удалось. По данным следствия, подросток нанес ей 20 ножевых ранений

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До суда дошло дело об убийстве заместителя директора школы Валентины Болдыревой в Мошковском районе Новосибирской области. В прошлом году 9 июля 16-летний ученик ночью проник в ее дом, чтобы ограбить, но женщина проснулась. В итоге подросток зарезал ее и сбежал.

Следователи уточнили, что обвиняемый был в наркотическом опьянении.

— Он взял нож и нанес потерпевшей не менее 20 ударов, от которых последняя скончалась на месте. Совершив в ходе разбойного нападения убийство, обвиняемый похитил из квартиры имущество на общую сумму 10 700 рублей, после чего с места происшествия скрылся, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Сейчас завершено расследование уголовного дела по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой с проникновением в жилище с оружием) и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем). Оно направлено в суд.

Корреспондент НГС сразу после трагедии отправился в Смоленский, узнал подробности этой жуткой ночи и поговорил с односельчанами подозреваемого подростка.

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убийствограбеж
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