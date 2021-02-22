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Суд отправил новосибирца в колонию за покупки с чужой банковской карты

Мужчина нашел карту Сбербанка и рассчитывался за бензин и продукты

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Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима

Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима

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Новосибирца осудили за покупки с чужой банковской карты

Венгеровский районный суд приговорил к двум годам колонии строгого режима местного жителя Александра Шульгу — его признали виновным в мошенничестве с банковской картой.

Как установил суд, в мае прошлого года Шульга вместе с друзьями нашел кредитную банковскую карту Сбербанка с бесконтактным расчетом. За один день осужденный четыре раза рассчитывался за бензин на заправке и три раза покупал продукты в местном магазине. Таким образом мужчине удалось совершить покупки на 3481 рубль.

— Учитывая наличие в действиях подсудимого рецидива преступлений, совершение преступления в период испытательного срока, наличие других судимостей, а вместе с тем наличие обстоятельств, смягчающих наказание, мнение потерпевшего, не настаивающего на строгой мере наказания, все конкретные обстоятельства совершения преступления, суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на два года два и месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе Венгеровского районного суда.

В декабре прошлого года банк подал судебный иск к новосибирцу, который расплачивался за покупки бонусами и возвращал товар назад. С мужчины потребовали назад 400 тысяч рублей.

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банковская картамошенничествосуд
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