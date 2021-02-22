Скрылась от суда: полиция просит новосибирцев помощи в розыске симпатичной воровки

Новосибирские полицейские попросили помощи в поиске 29-летней Екатерины Красовой — ее подозревают в краже.

— Она была под подпиской о невыезде и не явилась в суд на первое судебное заседание. Ее нигде нет, знакомые говорят, что не знают, куда она исчезла, — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Женщину обвиняют в краже личных вещей у знакомых. Судя по странице Екатерины в социальных сетях, детей и мужа у нее нет.