Скрылась от суда: полиция просит новосибирцев помощи в розыске симпатичной воровки

Полиция объявила в розыск симпатичную жительницу Новосибирска
Новосибирские полицейские попросили помощи в поиске
— Она была под подпиской о невыезде и не явилась в суд на первое судебное заседание. Ее нигде нет, знакомые говорят, что не знают, куда она исчезла, — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе
Женщину обвиняют в краже личных вещей у знакомых. Судя по странице Екатерины в социальных сетях, детей и мужа у нее нет.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении Красовой Екатерины, просьба обратиться в полицию по телефонам:
Ранее мы писали о поиске четверых мужчин, которые избили продавца Mgrill из-за 2700 рублей — компания объявила награду за информацию о преступниках.