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Скрылась от суда: полиция просит новосибирцев помощи в розыске симпатичной воровки

Сибирячку подозревают в краже личных вещей у знакомых

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Екатерина Красова не явилась на первое судебное заседание&nbsp;

Екатерина Красова не явилась на первое судебное заседание 

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Полиция объявила в розыск симпатичную жительницу Новосибирска

Новосибирские полицейские попросили помощи в поиске 29-летней Екатерины Красовой — ее подозревают в краже.

— Она была под подпиской о невыезде и не явилась в суд на первое судебное заседание. Ее нигде нет, знакомые говорят, что не знают, куда она исчезла, — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Женщину обвиняют в краже личных вещей у знакомых. Судя по странице Екатерины в социальных сетях, детей и мужа у нее нет.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Красовой Екатерины, просьба обратиться в полицию по телефонам: (383) 232-19-74, 232-20-02, 232-19-61. Конфиденциальность гарантируется.

Ранее мы писали о поиске четверых мужчин, которые избили продавца Mgrill из-за 2700 рублей — компания объявила награду за информацию о преступниках.

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