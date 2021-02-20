«99,9%, что это из-за надписи»: на Троллейной подожгли машину с наклейкой «Навальный» на стекле

Вчера вечером, 19 февраля, в Ленинском районе Новосибирска мужчина поджег машину на Троллейной. Сначала он разбил стекло автомобиля, на котором было написано «Навальный». Затем он бросил в салон бутылку с зажигательной смесью и ушел.

— Сработала сигнализация, я не придал значения, потому что буквально час назад срабатывала, когда ребята бомбочки взрывали. Но тут она начала прям настойчиво названивать. Я выглянул на балкон и обнаружил, что несколько мужчин стоят рядом с машиной и громко возмущаются. Я быстренько оделся, спустился. На улице даже не сразу заметил, что разбито стекло. И пожарная машина стоит, пожарные, человека четыре. Оказывается, какой-то мужчина высокого роста, где-то 185 см, подошел к машине, разбил заднее стекло, поджег бутылку с зажигательной смесью и бросил в салон, — рассказал НГС Вячеслав. Потом он узнал, что очевидцы забросали машину снегом до приезда пожарных.