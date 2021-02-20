«99,9%, что это из-за надписи»: на Троллейной подожгли машину с наклейкой «Навальный» на стекле

В Новосибирске подожгли машину с надписью «Навальный»
Вчера вечером, 19 февраля, в Ленинском районе Новосибирска мужчина поджег машину на Троллейной. Сначала он разбил стекло автомобиля, на котором было написано «Навальный». Затем он бросил в салон бутылку с зажигательной смесью и ушел.
— Сработала сигнализация, я не придал значения, потому что буквально час назад срабатывала, когда ребята бомбочки взрывали. Но тут она начала прям настойчиво названивать. Я выглянул на балкон и обнаружил, что несколько мужчин стоят рядом с машиной и громко возмущаются. Я быстренько оделся, спустился. На улице даже не сразу заметил, что разбито стекло. И пожарная машина стоит, пожарные, человека четыре. Оказывается, какой-то мужчина высокого роста, где-то 185 см, подошел к машине, разбил заднее стекло, поджег бутылку с зажигательной смесью и бросил в салон, — рассказал НГС Вячеслав. Потом он узнал, что очевидцы забросали машину снегом до приезда пожарных.
Поджог попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина подходит к автомобилю, несколько раз ударяет заднее стекло, а потом в салоне начинается огонь.
По словам владельца, когда поджигатель отходил от машины, у него горел рукав. Мужчина быстро отряхнул его и пошел дальше.
Салон автомобиля обгорел несильно. Незадолго до происшествия родители Вячеслава отдали ему посуду, которая лежала на заднем сидении, огонь попал на сковороду, поэтому сидения почти не пострадали.
Мужчина считает, что поджог совершили из-за надписи «Навальный». По словам Вячеслава, боковые стекла разбить было бы легче, но преступник выбрал именно то, на котором была написана фамилия политика.
— 99,9%, что это из-за надписи. Даже те, кто рядом стоял, слышали, что он что-то про надпись пробурчал. Удивило, что с 2018 года езжу с этой надписью, — считает Вячеслав. Он добавил, что является волонтером при новосибирском штабе Навального.
Информацию о поджоге подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
— 19 февраля в полицию поступило сообщение от гражданина по факту порчи его имущества — автомобиля по улице Троллейной. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (поджог). Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению противоправных действий, — объяснили корреспонденту НГС.
В декабре в Новосибирске загорелся киоск с пиротехникой — ущерб от происшествия оценили в миллион рублей. Вскоре выяснилось, что владелец ранее получал угрозы, а сам момент поджога попал на видео.