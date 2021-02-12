В Новосибирске судят управляющего магазином — он избил трубой покупателя-воришку

— Потерпевший сообщал органам следствия, что данный удар ему был нанесен после того, как он был остановлен при выходе из магазина его сотрудниками, которые обвинили его в совершении хищения колбасы, — рассказали в Кировском суде.



Подсудимый не признаёт вину в совершении преступления. Судебное заседание в Кировском районном суде по делу пройдет 3 марта .

Нестандартный способ борьбы с кражами в магазинах придумали в новосибирском «Ярче» на улице Богдана Хмельницкого. На дверях разместили фотографии нескольких человек с обвинениями в том, что они преступники. Черно-белые фотографии мужчин, напечатанные на листах формата А4, сопровождались надписями: «Вор», «Воры», «Документы уже в полиции». Законно ли это и как к нововведению отнеслись покупатели, вы можете прочитать здесь.