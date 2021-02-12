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В Новосибирске судят управляющего магазином — он избил трубой покупателя-воришку

Сотрудники магазина обвинили потерпевшего в краже колбасы

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Уголовное дело рассматривает Кировский районный суд&nbsp;

Уголовное дело рассматривает Кировский районный суд 

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Управляющий магазином избил покупателя трубой в Новосибирске

Кировский районный суд рассматривает уголовное дело в отношении управляющего магазином Романа Сивушова — его обвиняют в избиении покупателя полипропиленовой трубой.

— На почве возникших неприязненных отношений нанес полипропиленовой трубой один удар потерпевшему в область грудной клетки, причинив вред здоровью, оцениваемый как тяжкий, — пояснили в пресс-службе суда.

В отношении Сивушова возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Конфликт произошел в помещении магазина, возле выхода.

— Потерпевший сообщал органам следствия, что данный удар ему был нанесен после того, как он был остановлен при выходе из магазина его сотрудниками, которые обвинили его в совершении хищения колбасы, — рассказали в Кировском суде.

Подсудимый не признаёт вину в совершении преступления. Судебное заседание в Кировском районном суде по делу пройдет 3 марта.

Нестандартный способ борьбы с кражами в магазинах придумали в новосибирском «Ярче» на улице Богдана Хмельницкого. На дверях разместили фотографии нескольких человек с обвинениями в том, что они преступники. Черно-белые фотографии мужчин, напечатанные на листах формата А4, сопровождались надписями: «Вор», «Воры», «Документы уже в полиции». Законно ли это и как к нововведению отнеслись покупатели, вы можете прочитать здесь.

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