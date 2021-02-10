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Дело об убийстве таксистки на Бугринском мосту второй раз готовят к суду: прокуратура утвердила обвинение

В убийстве обвиняют двух мужчин, еще одного — в пособничестве

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Убийство произошло в 2017 году

Убийство произошло в 2017 году

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В суд передадут дело об убийстве таксистки в Новосибирске

Прокуратура Новосибирской области снова утвердила обвинительное заключение в отношении жителей Тывы Орлана Кужегета, Мергена Саая и Аркадия Чускуна. Двоих из них обвиняют в убийстве 52-летней таксистки на Бугринском мосту, разбое и пособничестве убийству.

В 2019 году суд уже приговорил Мергена Саая к 18 годам 6 месяцам лишения свободы с ограничением свободы на полтора года. Аркадия Чускуна — к 16 годам с ограничением свободы 1 год 6 месяцев. Они обжаловали приговор, дело вернули на доследование, и теперь их снова ждет суд.

Тело женщины нашли 15 декабря 2017 года — его обнаружил сын погибшей.

По версии следствия, подозреваемые в декабре 2017 года заказали такси и по дороге напали на водителя — 52-летнюю женщину. Мужчины хотели завладеть ее автомобилем. Орлан Кужегет и Мерген Саая, опасаясь, что потерпевшая обратится в полицию, убили ее на Бугринском мосту. В этом им помог Аркадий Чускун.

— Уголовное дело расследовано следователями отдела по расследованию особо важных дел регионального СКР. Вину в содеянном Кужугет и Чускун не признали, а Саая — частично, — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Новосибирской области.

33-летних Орлана Кужегета и Мергена Саая обвиняют в разбое (ст. 162 УК РФ), убийстве (ст. 105 УК РФ), а 34-летнего Аркадия Чускуна — в разбое и пособничестве убийству (ст. 105 УК РФ). Статья за убийство предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы, за разбой — до 15 лет.

В ноябре прошлого года стало известно об исчезновении жительницы Новосибирска Татьяны Кучеевой. Женщина уехала продавать машину и не вернулась. Вскоре стало известно, что по подозрению в убийстве женщины задержали ее знакомого — по версии следствия, он забил Татьяну молотком, чтобы завладеть ее автомобилем.

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обвинениеубийствопрокуратура
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