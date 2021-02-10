Дело об убийстве таксистки на Бугринском мосту второй раз готовят к суду: прокуратура утвердила обвинение

В суд передадут дело об убийстве таксистки в Новосибирске
Прокуратура Новосибирской области снова утвердила обвинительное заключение в отношении жителей Тывы Орлана Кужегета, Мергена Саая и Аркадия Чускуна. Двоих из них обвиняют в убийстве
В 2019 году суд уже приговорил Мергена Саая к
Тело женщины нашли
По версии следствия, подозреваемые в декабре 2017 года заказали такси и по дороге напали на водителя —
— Уголовное дело расследовано следователями отдела по расследованию особо важных дел регионального СКР. Вину в содеянном Кужугет и Чускун не признали, а Саая — частично, — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Новосибирской области.
33-летних Орлана Кужегета и Мергена Саая обвиняют в разбое (
В ноябре прошлого года стало известно об исчезновении жительницы Новосибирска Татьяны Кучеевой. Женщина уехала продавать машину и не вернулась. Вскоре стало известно, что по подозрению в убийстве женщины задержали ее знакомого — по версии следствия, он забил Татьяну молотком, чтобы завладеть ее автомобилем.