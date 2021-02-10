Дело об убийстве таксистки на Бугринском мосту второй раз готовят к суду: прокуратура утвердила обвинение

Прокуратура Новосибирской области снова утвердила обвинительное заключение в отношении жителей Тывы Орлана Кужегета, Мергена Саая и Аркадия Чускуна. Двоих из них обвиняют в убийстве 52-летней таксистки на Бугринском мосту, разбое и пособничестве убийству.

В 2019 году суд уже приговорил Мергена Саая к 18 годам 6 месяцам лишения свободы с ограничением свободы на полтора года. Аркадия Чускуна — к 16 годам с ограничением свободы 1 год 6 месяцев . Они обжаловали приговор, дело вернули на доследование, и теперь их снова ждет суд.