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До суда дошло дело новосибирца, который избил знакомого, облил его бензином и поджег

Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы

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Инцидент произошел летом в гаражном кооперативе «Сибирь»

Инцидент произошел летом в гаражном кооперативе «Сибирь»

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В Новосибирске в суд передали уголовное дело против 28-летнего сибиряка. Мужчина, по версии следствия, из-за ссоры избил знакомого, облил его бензином и поджег. Инцидент произошел 9 августа 2020 года в гараже гаражно-строительного кооператива «Сибирь» на улице Игарской.

— Злоумышленник был недоволен тем, что знакомый употребляет спиртное. Мужчина стал наносить потерпевшему удары по голове, после чего взял в гараже хранившуюся канистру с бензином и облил знакомого легковоспламеняющейся жидкостью, затем поджег. Спустя два дня потерпевший скончался в больнице от ожога пламенем, — рассказали подробности инцидента в прокуратуре Новосибирской области.

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Мужчину обвиняют по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Дело будет рассматривать Новосибирский областной суд. По данным прокуратуры, обвиняемый частично признал свою вину.

Прошлым летом стало известно, что десантник до смерти забил инвалида, пытаясь выбить из него несуществующий долг. Теперь мужчину будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

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поджогубийство
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