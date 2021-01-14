До суда дошло дело новосибирца, который избил знакомого, облил его бензином и поджег

В Новосибирске в суд передали уголовное дело против
— Злоумышленник был недоволен тем, что знакомый употребляет спиртное. Мужчина стал наносить потерпевшему удары по голове, после чего взял в гараже хранившуюся канистру с бензином и облил знакомого легковоспламеняющейся жидкостью, затем поджег. Спустя два дня потерпевший скончался в больнице от ожога пламенем, — рассказали подробности инцидента в прокуратуре Новосибирской области.
Мужчину обвиняют по
Прошлым летом стало известно, что десантник до смерти забил инвалида, пытаясь выбить из него несуществующий долг. Теперь мужчину будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека (