Новосибирец попытался пьяным сесть на поезд — с собой у него было удостоверение следователя за 30 тысяч рублей

Полицейские задержали в Красноярске пьяного мужчину с поддельными документами и пистолетом с патронами. Он пытался сесть на поезд до Северобайкальска, но работники станции вызвали полицию.

— Полицейские обнаружили у задержанного травматический пистолет российского производства с десятью патронами. Во время проверки документов правонарушитель предъявил удостоверение следователя регионального управления Следственного комитета по Новосибирской области, — рассказали в управлении на транспорте МВД России по СФО. — Транспортные полицейские установили, что сотрудника с такими данными в правоохранительном ведомстве не существует. Задержанный в действительности является руководителем коммерческой организации в Новосибирске.

