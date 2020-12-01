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Новосибирец попытался пьяным сесть на поезд — с собой у него было удостоверение следователя за 30 тысяч рублей

Теперь ему грозит до года лишения свободы

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За покупку поддельного документа мужчине грозит до года лишения свободы

За покупку поддельного документа мужчине грозит до года лишения свободы

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Полиция задержала новосибирца с поддельным удостоверением следователя

Полицейские задержали в Красноярске пьяного мужчину с поддельными документами и пистолетом с патронами. Он пытался сесть на поезд до Северобайкальска, но работники станции вызвали полицию.

— Полицейские обнаружили у задержанного травматический пистолет российского производства с десятью патронами. Во время проверки документов правонарушитель предъявил удостоверение следователя регионального управления Следственного комитета по Новосибирской области, — рассказали в управлении на транспорте МВД России по СФО. — Транспортные полицейские установили, что сотрудника с такими данными в правоохранительном ведомстве не существует. Задержанный в действительности является руководителем коммерческой организации в Новосибирске.

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Мужчина купил поддельное удостоверение в 2019 году через интернет за 30 тысяч рублей. Сейчас против него возбуждено уголовное дело по п. 3 ст. 327 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка в целях использования либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков». Ему грозит до одного года лишения свободы.

Также его привлекли к ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ за появление в общественном месте в состоянии опьянения. В суде будет рассматриваться и дело по ч. 4.1 ст. 20.8 КоАП РФ — ношение огнестрельного оружия лицом, находящимся в состоянии опьянения.

Два года назад двое новосибирцев отправились в колонию за оформление поддельных документов для иностранцев.

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