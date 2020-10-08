Следователи возбудили уголовное дело из-за пропажи 17-летней девушки

В Новосибирске возбудили уголовное дело из-за пропажи 17-летней девушки
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» из-за пропажи 17-летней жительницы Новосибирска Алины Садыковой. Девушка ушла из дома 26 сентября, и больше о её местонахождении ничего не известно.
— С учетом того, что каких-либо намерений покидать свое местопребывание на длительное время несовершеннолетняя не высказывала, ввиду её внезапного и беспричинного исчезновения, а также длительного отсутствия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство), — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
Алина Садыкова ушла из дома в 7 утра 26 сентября.
Она была одета в бежевую куртку, чёрные джинсы и ботинки такого же цвета.
По информации источника НГС, девушка ранее уже сбегала из дома.
Если вы что-либо знаете о местонахождении Алины Садыковой, то следователи просят сообщать информацию по телефонам: (383) 203–57–39 либо 102.
Вы знакомы с пропавшей? Знаете её семью? Знаете, где может находиться девушка? Свяжитесь с дежурным корреспондентом.
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