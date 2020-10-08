Следователи возбудили уголовное дело из-за пропажи 17-летней девушки

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» из-за пропажи 17-летней жительницы Новосибирска Алины Садыковой. Девушка ушла из дома 26 сентября, и больше о её местонахождении ничего не известно.

— С учетом того, что каких-либо намерений покидать свое местопребывание на длительное время несовершеннолетняя не высказывала, ввиду её внезапного и беспричинного исчезновения, а также длительного отсутствия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство), — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.