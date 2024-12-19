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Бизнес Бизнесмены делят «Этажи»: владелец франшизы отстоял новосибирские офисы — что ждет сотрудников

Бизнесмены делят «Этажи»: владелец франшизы отстоял новосибирские офисы — что ждет сотрудников

Предприниматели обсудили конфликт интересов

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Франшизе «Этажей» в Сибири ищут нового владельца

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Владелец агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов и франчайзи Марат Авлеев объяснили, как пройдет отзыв франшизы из городов Сибири. 19 декабря бизнесмены обсудили ситуацию с крупной сетью агентств недвижимости. Пресс-служба агентства «Этажи» предоставила НГС ответы от Ильдара Хусаинова и Марата Авлеева.

—  Марат Авлеев давно планирует развивать собственное федеральное риелторское агентство, но с учетом того, что в большинстве городов России уже давно открыты офисы «Этажей», возможности такой у него в рамках нашей системы нет, — отметил Ильдар Хусаинов.

Он уточнил, что офисы «Этажей» в Новосибирске, Новокузнецке, Барнауле, Бийске, Прокопьевске и Междуреченске продолжат работу под новым брендом Марата Авлеева «Города». В Новосибирске агентство «Этажи» планирует открыть полноценный филиал, а по остальным городам в Томске, Бердске и Горно-Алтайске — заключить договор франшизы с новым партнером.

По его словам, единственная трудность для сотрудников — выбрать между тем, чтобы остаться в «Этажах» или перейти в новый бренд «Города». Клиенты же столкнуться только со сменой адресов офисов.

Марат Авлеев отметил, что переход будет проходить максимально плавно, чтобы не создавать сложностей для клиентов.

— Главный приоритет — это сегодняшняя команда — по максимуму дать открывшиеся преимущества и скорость в принятии решений, — рассказал НГС о своих планах Марат Авлеев.

Прежде Хусаинов обвинил Авлеева в том, что тот финансировал компанию прямого конкурента, под брендом которого работала его сестра. Хусаинов добавил, что у него также возникли разногласия с Маратом Авлеевым по вопросам оплаты налогов, деления доходов и использования IT.

Ответ на эти заявления представители Авлеева не предоставили.

Ранее Ильдар Хусаинов проанализировал ситуацию с рынком недвижимости и рассказал, что его ждет в 2025 году.

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